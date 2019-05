Năm 2012, Hoàng Thùy đại diện Việt Nam tham sự cuộc thi Top Model of the World và lọt top 15. Giải phụ "Best Catwalk" mà Hoàng Thùy có được tại cuộc thi này cũng phần nào cho thấy năng lực sàn diễn vượt trội của cô.