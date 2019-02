Hoàng Thuỳ chuẩn bị thế nào để viết tiếp kỳ tích của H’Hen Niê tại Miss Universe 2019?

Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy vừa nhận được lời mời trở thành diễn giả của chương trình ASEAN Youth Engagement Summit 2019 tại Philippines quy tụ hơn 400 nhà lãnh đạo sinh viên, các chuyên gia trẻ của khu vực ASEAN. Được biết cô là diễn giả duy nhất của Việt nam, không phải là doanh nhân hay nhà chính trị gia.

Đặc biệt trên trang chủ của chương trình, Hoàng Thùy không chỉ được giới thiệu với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 mà còn là Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019.

Như vậy, dù rất nhiều lần từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến việc trở thành đại diện tiếp theo sau H’Hen Niê tham dự Miss Universe 2019 nhưng những hoạt động gần đây của Hoàng Thùy có lẽ điều này không còn là dự đoán.

Hoàng Thùy giương cao thông điệp của H'Hen Niê

Trở thành đại diện tiếp theo sau H'Hen Niê chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, Hoàng Thùy phải chịu một áp lực khá lớn từ thành công của người đi trước. Ai cũng rõ, đến thời điểm hiện tại, tiếng vang từ thành công của H’Hen Niê không chỉ dừng lại ở Top 5 chung cuộc Miss Universe 2018 mà còn là chính câu chuyện truyền cảm hứng, nỗ lực vượt lên những định kiến để chứng minh bản thân của người đẹp Ê đê. Từ câu chuyện đó, thông điệp mạnh mẽ của Hen truyền đến khắp thế giới: “I can do it, you can do it - Tôi làm được, bạn cũng làm được”.

Vậy Hoàng Thùy đã chuẩn bị những gì?

Với hoạt động đầu tiên trong năm 2019 là đem câu chuyện của bản thân diễn thuyết hoàn toàn bằng tiếng Anh trước khán giả Đông Nam Á về một Hoàng Thùy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, hành trình theo đuổi ước mơ chinh phục sàn diễn quốc tế đến giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Có thể nói, Hoàng Thùy là một trong những tấm gương rõ nhất về nỗ lực phấn đấu để bản thân trở nên đẹp hơn trong mắt công chúng. Xuất thân là một siêu mẫu, Hoàng Thùy từng có những năm tháng bị cư dân mạng dè bỉu vì ngoại hình gầy nhẳng, “khẳng khiu” và khả năng tiếng Anh kém cỏi.

Trước những điều đó, Hoàng Thùy chia sẻ: “Thuỳ lúc nào cũng tự tin về bản thân mình. Có lẽ vì vậy khi mình tự tin thì mình mới dám làm nhiều việc như đăng ký, nộp hồ sơ để đi làm người mẫu ở nước ngoài”.

10 năm - chặng đường thay đổi hình ảnh của Á hậu Hoàng Thùy

Mặc dù chinh chiến khắp các sàn catwalk nổi tiếng thế giới nhưng năm 2017, khi Hoàng Thùy trở thành HLV “The Face” - Gương mặt thương hiệu, quá khứ của nàng mẫu bị đào bới, trong đó có clip nói tiếng Anh “bập bõm”, ngây ngô tại “The Audrey Johnson Show” từ năm 2012.

Trong một bài phỏng vấn với báo chí hồi đầu năm 2016, Hoàng Thùy có tâm sự: “Bốn năm trước khi sang nước ngoài, gần như tôi không hiểu ai nói gì và phải cần người thông dịch. Điều đó làm mất nhiều cơ hội lớn của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ!”.

Tuy nhiên, không để những khó khăn ấy trở thành vật cản hay cảm thấy tự ti và bỏ cuộc, Hoàng Thùy lại chọn cách đối mặt với những thiếu sót của bản thân. Trong những năm tháng sống ở nước ngoài, cô không ngừng nỗ lực học tập để biến những điểm yếu trở thành thế mạnh.

Và đỉnh cao nhất ít ai ngờ là khi Hoàng Thuỳ đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Từ một model gầy gò, “xấu lạ”, Hoàng Thùy hoàn thiện mình và đăng quang ngôi vị Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

Mặc dư luận vẫn chưa hài lòng về ngoại hình, Hoàng Thùy đanh thép khẳng định: “Ngay cả khi mắt của tôi nhỏ hay to, thậm chí tôi có một gương mặt hay thân hình xấu thì tôi vẫn luôn yêu bản thân mình”.

Ngoài ra, gần đây Hoàng Thùy trở thành đại sứ trong dự án “Tôi chọn sống xanh” để thể hiện rõ quan điểm của mình về vấn nạn môi trường hiện nay. Có thể là câu chuyện này sẽ được Hoàng Thùy sẽ mang đến Miss Universe 2019 vì bản thân cô từ nhỏ đã sống chung với môi trường tự nhiên và ở dải đất miền Trung - vùng đất hàng năm phải hứng chịu nhiều thiên tai bão lũ Hoàng Thùy hiểu bảo vệ môi trường là điều cần thiết. Bố mẹ của Hoàng Thùy từng dành toàn bộ của cải để đầu tư làm đập tôm cá nhưng chỉ sau một cơn bão, tất cả đã bị cuốn trôi hết, nhà càng trở nên nghèo hơn. Mọi thứ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô.

Như vậy, chưa biết việc chuẩn bị cho hành trình tại Miss Universe của Hoàng Thùy sẽ như thế nào nhưng những điều sẽ được cô chia sẻ tại AYES 2019 sắp diễn ra tại Philippines chắc chắn sẽ là “điểm cộng” lớn cho người đẹp tại đấu trường nhan sắc.

Ngọc Mai