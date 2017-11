Hoàng My: 'Xin lỗi bố mẹ, con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy'

"Cảm ơn cuộc đời đã một lần cho tôi được chạm đến tận cùng của sự nhục mạ, để tôi được thấy mình phản ứng thế nào với nó... Xin lỗi bố mẹ, con đã để người khác lăng mạ và sỉ nhục bản thân đến như vậy... Con xin lỗi bố mẹ" - Á hậu Việt Nam 2010 viết. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Hoàng My đã lập tức thu hút đông đảo sự chú ý. Bên cạnh những ý kiến tỏ ra thông cảm, phần đông cư dân mạng vẫn dành cho cô rất nhiều lời lẽ phê phán và chỉ trích vô cùng gay gắt.

Chia sẻ mới nhất của Hoàng My.

Cách đây ít ngày, Hoàng My gây chú ý khi gửi lời nhắn tới các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trong đó có nội dung: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ. Những bàn tay nõn nà của tôi. Đừng bị trầy xước gì nhé". Vốn được biết đến là một Á hậu thông minh và tri thức, phát ngôn phản cảm trong hoàn cảnh đồng bào đang chịu đau thương vì bão lũ của Hoàng My khiến không ít người ngỡ ngàng.

Hoàng My đang phải hứng chịu rất nhiều gạch đá từ phía dư luận vì phát ngôn liên quan đến bão số 12.

