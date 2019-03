Hóa ra Song Hye Kyo chẳng bận tâm gì tới tin đồn ly hôn vì còn đang phải chuẩn bị mang thai đây này

Mới đây, Song Hye Kyo đã đăng tải lên story cá nhân của mình hình ảnh một cuốn sách mà cô đang đọc thời gian gần đây. Được biết, quyển sách có tựa là La jeune fille et la nuit - The Girl and The Night (Cô gái và màn đêm" của Guillaume Musso, tác giả mà Song Hye Kyo rất yêu thích.

Hóa ra những thông tin ồn ào liên quan tới chuyện tình cảm của hai vợ chồng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng Song Hye Kyo. Trong khi chồng đang bận rộn đóng phim, Song Hye Kyo dành khoảng thời gian riêng tư của mình để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Song Hye Kyo cũng chia sẻ tới đây cô sẽ bớt đóng phim để dành thời gian hơn cho bản thân. Trên các diễn đàn, người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo muốn nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe với tâm lý thoải mái để chuẩn bị thật tốt cho việc mang thai.

Trước đó, Song Joong Ki - Song Hye Kyo cũng đã gửi hoa tới chúc mừng khai trương quán cà phê của vợ chồng anh trai.

