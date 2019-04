Hóa ra Hồng Nhung là người tới sau, chồng cũ của cô và vợ mới đã từng là “mối tình đầu” của nhau?

Một bức ảnh được Thiri Thant Mon - vợ mới người Myanmar của chồng cũ Hồng Nhung - đăng tải lên trang cá nhân vừa được đào xới lại. Không khó để nhận ra, bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu, khi cả Thiri và Kevin Gilmore đều còn rất trẻ. Tuy nhiên, trong cơn bão bị cư dân mạng từ Việt Nam tấn công, Thiri đã gỡ bỏ ảnh này.

Nghi vấn hai người từng gặp gỡ và yêu nhau cách đây nhiều năm được đặt ra. Song, không cần phải dò đoán, chính nữ doanh nhân 42 tuổi nổi đình nổi đám ở Myanmar đã xác nhận thông tin này.

Theo đó, trong phần bình luận dưới một bức ảnh cưới cho Thiri chia sẻ, khi người bạn của cô bày tỏ: "Một tình yêu sâu sắc và chân thành", Thiri đã đáp lại rằng: "Took us over 20 years but we got there" (Tạm dịch: Mất hơn 20 năm nhưng chúng tôi đã tới nơi).

"Tình cũ không rủ cũng tới" hóa ra là có thật. Thời điểm hơn 20 năm trước, Thiri Thant Mon đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học William & Mary, Hoa Kỳ. Rất có thể, cô đã gặp chồng cũ Hồng Nhung tại Mỹ và bắt đầu mối tình thời sinh viên lãng mạn ở đây.

Năm 2003, chồng cũ tới Việt Nam làm việc với vai trò đại diện cho một thương hiệu điện tử nổi tiếng thế giới. Năm 2007, anh và Diva Việt đính hôn. Năm 2010, cả hai tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên phải đến năm 2011, Hồng Nhung mới công khai chuyện lập gia đình với công chúng ở tuổi 41. Năm 2012, cặp đôi đón hai con song sinh một trai một gái.

Về phía Thiri, cô lập gia đình với một người đàn ông ngoại quốc và sinh hai con trai. Hiện con trai đầu của cô 8 tuổi và con trai thứ 5 tuổi. Không rõ thời điểm Thiri ly hôn chồng đầu của mình.

Khi bị cư dân mạng Việt Nam phát hiện ra mối quan hệ với nữ doanh nhân quý tộc giàu có người Myanmar, chồng cũ Hồng Nhung có thanh minh rằng, anh và nữ Diva Việt đã "có cuộc sống tách biệt từ rất lâu" trước khi ly hôn vào đầu năm 2018.

