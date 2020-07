Hoa khôi Thu Hương lên tiếng gay gắt sau khi bị tố là "tú bà"

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao về đường dây mua bán dâm có những chân dài đi khách giá 30.000 đô. Sự việc chưa lắng xuống thì mới đây nhất Hoa khôi thể thao Thu Hương bị một tài khoản Facebook "tố" cô cũng là "tú bà" chuyên dẫn gái cho các đại gia.

Vốn là người đẹp có hình ảnh khá sạch của showbiz, vô tình bị ảnh hưởng bởi tin đồn từ mạng xã hội, Thu Hương cho biết ban đầu khi mới đọc thông tin cô thấy mắc cười vì sự bịa đặt đến lố bịch: Vẫn biết thị phi là một phần của cuộc sống nhưng sau đó cô thấy nhiều người rầm rộ chia sẻ mà không cần kiểm chứng nguồn tin, không quan tâm đúng - sai, cô nghĩ bản thân phải có trách nhiệm với những người tin yêu mình. Do vậy cô quyết định lên tiếng để bảo vệ bản thân và gia đình cũng như những người luôn đồng hành với cô.

"Tôi sẽ làm theo đúng trình tự của pháp luật để những người chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng sẽ phải biết rằng, kể cả bạn chỉ là người share lại thông tin từ một nguồn Facebook mà thông tin đó không đủ chứng cứ thì bạn cũng đã vi phạm Bộ luật hình sự - Điều 156. Tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật và tin vào sự tử tế luôn có trong cuộc sống. Mình cứ sống đàng hoàng, sống minh bạch thì xã hội sẽ công bằng với mình", Thu Hương cho biết.

Người đẹp thể thao khẳng định: "Cuộc sống là một hành trình đầy thử thách, nếu bạn muốn thành công và có cuộc sống ý nghĩa thì chẳng có cách nào phải mạnh mẽ, kiên cường mà chiến đấu. Đừng vì cái xấu mà không dám làm điều tốt, khi người tốt im lặng thì những điều xấu sẽ lan truyền. Đừng vì tin đồn mà mất đi sự tự tin vào chính bản thân mình, cứ yên tâm rằng mọi thứ rồi sẽ qua và cái đúng luôn chiến thắng".



Trước câu hỏi "Thu Hương là người đẹp hoạt động showbiz nhiều năm, lại có danh hiệu, cô nghĩ sao về những ồn ào trong giới gần đây?", Hoa khôi thể thao thẳng thắn cho biết: "Tôi không có quá nhiều thời gian cho những việc của giới showbiz vì thực sự công việc của tôi rất bận. Nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có một sự lựa chọn. Tôi biết quá nhiều hoa hậu, á hậu hay người đẹp thành công, tài năng và đạo đức nên thực sự tôi không có khoảng trống cho những thông tin tiêu cực chen vào".

Chia sẻ về quan điểm của dư luận lâu nay là sự hào nhoáng của giới giải trí là một trong những lý do khiến một số người đẹp lỡ bước chân vào nhưng không thành công và phải làm liều, Thu Hương nói: "Ai cũng có giấc mơ về một cuộc sống thành công, sung túc và hạnh phúc. Tuy nhiên có những người may mắn gặp được người bạn tốt, người thầy giỏi dẫn dắt họ đi con đường đúng. Nhưng cũng có người không may gặp phải cạm bẫy hoặc bạn xấu đưa họ vào đường tà. Trên con đường mình đi nếu có hiểu biết đủ sẽ luôn chọn con đường đúng đắn bởi có vậy mới bền vững và an toàn".

An Khánh