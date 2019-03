Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga bất ngờ xuất hiện tại sự kiện ở Hà Nội

Sự xuất hiện của Trương Hồ Phương Nga trên thảm đỏ của event tối qua (20/3) nhận được sự chú ý của đông đảo giới truyền thông. Không chọn trang phục lộng lẫy, người đẹp mix sơ mi với chân váy ngắn khá giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ trẻ trung, rạng ngời. Đây là lần hiếm hoi cô nhận lời dự sự kiện sau hơn 2 năm vướng vào lao lý.

Trương Hồ Phương Nga tiết lộ rằng, trang phục cô mặc do chính bạn thân Thùy Dung chọn. Khi được tại ngoại, cô cũng được Thùy Dung và một số người bạn thân khác hỗ trợ chi phí sinh hoạt do cô chưa có công việc. Hiện tại cô chưa biết có nên trở lại showbiz hay không bởi còn tùy thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Cô đang sống một mình và dành nhiều thời gian để đọc sách, tập yoga hoặc đi chùa cầu bình an. Mỗi ngày với cô đều trôi qua rất yên bình.

Lý Nhã Kỳ cũng bay ra Hà Nội để làm khách mời trong show thời trang tối qua. Lãnh sự danh dự Rumani chọn bộ đầm họa tiết thướt tha, kết hợp cùng phụ kiện kim cương đắt đỏ như đồng hồ, hoa tai, nhẫn.

Cô còn xách túi trái tim để hoàn thiện set đồ. Đây là mẫu túi nằm trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu YSL.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng là nhân vật được nhiều ống kính săn đón trong event tối qua. Cô triệt để khoe vòng 1 nóng bỏng với váy cúp ngực. Hương Giang được xếp ngồi cùng 'đàn chị' Lý Nhã Kỳ trên hàng ghế đầu tiên để xem show thời trang.

Hai người đẹp luôn nắm chặt tay nhau và trò chuyện rôm rả trong sự kiện. Nếu Hương Giang có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng LBGT, Lý Nhã Kỳ lại có nhiều hoạt động quảng bá cho hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.

Không chỉ làm khách mời, Hoa hậu chuyển giới 2018 còn đảm nhận vai trò vedette trong show diễn. Đây là lần hiếm hoi cô catwalk.

Dẫu không phải model chuyên nghiệp, thần thái và từng sải bước của Hương Giang đều toát lên vẻ cuốn hút. Cô nhận được nhiều tràng vỗ tay cổ vũ.

Show thời trang còn thu hút nhiều ngôi sao trên thảm đỏ như ca sĩ Quỳnh Nga. Cô chọn bộ cánh phá cách với tone trắng - hồng. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nga lộ diện sau nghi vấn đã ly hôn người mẫu Doãn Tuấn.

Nàng 'Cá sấu chúa' ngồi cạnh nhà thiết kế Cao Minh Tiến, một người anh thân thiết trong nghề.

Hoa hậu Thu Thủy khoe vẻ tươi trẻ với váy hở vai.

Thu Quỳnh (trái) khác lạ khi chọn trang phục ren xuyên thấu và hở eo, còn Hồng Quế lại lộng lẫy như nữ thần với đầm của NTK Hà Duy.

