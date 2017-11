Hoa hậu Thùy Dung - cuộc "trốn chạy" khỏi hào quang vương miện

Số phận an bài

Ngày 31/8/2008 có thể nói là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời người đẹp Thùy Dung. Thời điểm ấy với vóc dáng 1m78 cùng số đo 86-61,5-91, Thùy Dung đã trở thành Hoa hậu Việt Nam. Cô vượt qua được những gương mặt nổi trội như Nguyễn Thụy Vân, Đậu Thị Hồng Phúc bởi gương mặt mang vẻ đẹp Á động, mái tóc dài duyên dáng.

Khi đăng quang, người đẹp được nhận xét là cô gái lạ bởi khi đi thi Thùy Dung là thí sinh hiếm hoi không có một ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ. Nói về việc đoạt ngôi vương miện Hoa hậu, lúc bấy giờ Thùy Dung chia sẻ tham dự cuộc thi Hoa hậu 2008 là sự ngẫu nhiên và đăng quang cũng vô cùng bất ngờ không có sự chuẩn bị.

Danh xưng Hoa hậu với cô "giống như số phận, đến thì nhận" còn vốn dĩ cô đã có định hướng khác cho cuộc đời mình.

18 tuổi chưa tốt nghiệp THPT, Thùy Dung cho rằng lúc ấy cô còn non nớt và thụ động tiếp nhận những hào quang của vương miện. Chính điều đó đã khiến cô cảm giác mình đang mặc một "chiếc áo rộng" mà không biết phải xoay sở ra sao.

9 năm trôi sau đăng quang Thùy Dung vẫn như vậy. Cô vẫn "nhợt nhạt" xuất hiện giữa dàn người đẹp và kỳ lạ giữa công chúng. Hoa hậu Việt Nam 2008 cứ lạc lõng với những hoạt động không showbiz cũng chẳng nghề nghiệp cụ thể.

Thùy Dung đăng quang năm 2008.

Mới đây nhất, cô lại dùng cụm từ "số phận an bài" với mình. Cụ thể, khi được mời thi Hoa hậu Siêu Quốc gia 2017, Thùy Dung đã bỏ lỡ. Trên trang cá nhân cô chia sẻ: "Xin chào các bạn , điều đầu tiên cho phép Dung được gửi lời cảm ơn đến đơn vị giữ bản quyền cuộc thi Miss Supranational 2017 đã yêu mến và đề cử Dung đến với cuộc thi này.

Kế đến Dung muốn được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những bạn đã luôn dành tình cảm quan tâm Dung. Thật sự lúc được chọn để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế Dung rất vui mừng và tự hào , tự hào vì sau bao lâu ấy mà các bạn vẫn luôn dõi theo và ủng hộ yêu mến Dung, tình cảm của các bạn là niềm động viên, có ý nghĩa với Dung rất lớn .

Nhưng thật không may, trùng với thời gian diễn ra cuộc thi , gia đình lại thông báo có việc quan trọng dành cho Dung kế hoạch dài lâu nên Dung không thể đi thi như dự định và mong muốn của mình. Dung thấy rất tiếc nuối và tự bản thân chưa làm được gì nhiều thôi thì số phận đã an bài vậy rồi nên chúng ta hãy cùng chúc cho những đại diện hiện tại của Việt Nam trên đấu trường quốc tế những lời chúc may mắn nhất , truyền cho họ sự tự tin và lời động viên khích lệ thật mạnh mẽ để họ vững tin trên mỗi bước chân đi của mình nhé".

Được biết đây không phải là lần đầu tiện cô bỏ lỡ, trước đó năm 2008, ngay khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thùy Dung cũng lỡ hẹn với Hoa hậu Thế giới. Lý do cô đưa ra là người đẹp muốn hoàn thành nốt việc học của mình.

Cho đến hiện tại, người đẹp vẫn chia sẻ về câu chuyện số phận. "Lúc trước tôi đi thi là ngẫu nhiên và đăng quang bất ngờ không có sự chuẩn bị. Tôi cũng không nghĩ sau cuộc thi mình phải hoạt động mạnh trong giới showbiz, phải đóng phim hay làm người mẫu. Với tôi đơn giản trời cho thì nhận, trong đầu tôi đã có định hướng khác cho cuộc đời mình", Thùy Dung trải lòng.

"Trốn chạy"

Hiện nay, các cuộc thi nhan sắc mọc lên như nấm. Ước mơ làm hoa hậu kiếm được nhiều tiền của nhiều cô gái trẻ đã thành hiện thực. Nhưng đối với cuộc sống của Hoa hậu Thùy Dung thì lại khác.

Hiện tại, công chúng thấy họa hoằn lắm Thùy Dung mới xuất hiện tại một sự kiện mà toàn là của người quen. Cô cũng chẳng mấy khi trưng trổ đi xe sang hay se sua hàng hiệu cho bằng chị bằng em. Đúng như cách cô viết trong hồi ký: "Tôi là một người hơi ít nói, sống thiên về nội tâm và hay suy tư lặng lẽ. Có thể tôi giữ một vẻ mặt có vẻ lạnh lùng và hay im lặng, nhưng thực ra tôi lại hay quan sát và để tâm đến nhưng điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Các mối quan hệ được tôi vun trồng theo cách chậm và chắc".

Thùy Dung là Hoa hậu lạc lõng giữa dòng showbiz.

Có người khen Thùy Dung sau đăng quang có cuộc sống sạch sẽ không điều tiếng nhưng cũng có người cho rằng cô... nhạt thếch. Thậm chí, Thùy Dung chưa để lại dấu ấn và cũng chẳng có cống hiến gì cho xứng đáng với vương miện cô từng đội.

Chính Thùy Dung từng thừa nhận: "Từ ngày có danh xưng hoa hậu, cái tôi được nhiều nhất là các mối quan hệ. Tiền tôi kiếm không nhiều, thu nhập chủ yếu nhờ đi sự kiện. Ngày xưa tôi non nớt quá nên bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhãn hàng gọi đến mời quảng cáo nhưng tôi không biết cách nói chuyện. Họ hỏi lấy cát-sê bao nhiêu, tôi cứ hẹn mãi vì không biết... lấy bao nhiêu là vừa. Thế là mất".

Và hiện tại, khi từ Hoa hậu đến Á hậu và các người đẹp trong top đều biết dùng tên tuổi của mình để đi sự kiện kiếm tiền thì Thùy Dung vẫn "đờ đẫn" như vậy. Việc nhận hào quang vương miện được "an bài" từ số phận, cô thụ động nhận nhưng không biết cách sử dụng đã làm cô biến mất khỏi rừng nhan sắc.

Đỗ Quyên (th)