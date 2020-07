Hoa hậu Thế giới từng từ chối đóng cảnh 'nóng' với Brad Pitt

Aishwarya Rai và Brad Pitt thời trẻ.

Đầu những năm 2000, Hoa hậu Thế giới Aishwarya Rai đang là minh tinh Ấn Độ gây tiếng vang ở Hollywood với những bộ phim như The Mistress of Spices, Bride & Prejudice, Provoked, The Last Legion và The Pink Panther 2. Người đẹp cũng được mời tham gia bộ phim sử thi anh hùng Troy năm 2004.

Theo Pinkvilla, Rai được chọn mặt gửi vàng cho vai diễn trinh nữ Briseis - người yêu của chàng Achilles do Brad Pitt thủ vai. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, mỹ nhân Ấn Độ đã khước từ lời mời này vì không muốn đóng một cảnh sex nóng bỏng. Vai diễn sau đó được trao cho nữ diễn viên Australia, Rose Byrne.

Rose Byrne và Brad Pitt có cảnh sex nóng bỏng trong "Troy".

Không rõ liệu Aishwarya Rai có chút hối tiếc khi Troy trở thành một trong những bộ phim sử thi ăn khách nhất mọi thời đại và được đề cử một giải Oscar? Còn với Brad Pitt, tài tử không ngần ngại bày tỏ sự tiếc nuối khi không được đóng cùng Hoa hậu Thế giới 1994.

"Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được làm việc với Aishwarya Rai Bachchan bởi cô ấy là một diễn viên toàn tài", Brad Pitt tâm sự trong cuộc phỏng vấn với tờ IANS của Ấn Độ năm 2008. "Cô ấy là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Bollywood và được yêu mến ở phương Tây bởi sự phong cách, vẻ đẹp và tài năng diễn xuất. Tôi nghĩ chúng tôi đã lỡ mất một cơ hội cộng tác trong phim Troy".

Aishwarya Rai - một trong năm ngôi sao màn bạc vĩ đại nhất lịch sử Bollywood - cũng từng khước từ lời mời tham gia dự án phim của Will Smith. Vì dành ưu tiên cho gia đình, mỹ nhân Ấn không thể đến Los Angeles một thời gian dài. Giống như Brad Pitt, Will Smith rất tiếc vì không được đóng cùng Rai. Tài tử Aladdin thổ lộ: "Tôi thực sự muốn làm việc cùng cô ấy. Cô ấy có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Thậm chí cô ấy không cần nói gì, làm gì cả, chỉ cần ở đó. Tôi sẵn sàng hợp tác với cô ấy trong mọi dự án".

Hoa hậu Aishwarya Rai hiện tại và con gái.

Hiện ở tuổi 46, Aishwarya Rai - Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu do Global Beauties bình chọn - vẫn là một biểu tượng nhan sắc khó ai có thể sánh kịp. Cô đã kết hôn với tài tử Abhishek Bachchan năm 2009 và có một cô con gái 8 tuổi.

Theo Ngôi sao