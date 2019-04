Hoa hậu, siêu mẫu bị bạn học dọa nạt, đánh đập chỉ vì… xấu!

Hoa hậu, siêu mẫu bị dọa nạt, cô lập chỉ vì…xấu!

Cựu siêu mẫu, diễn viên kiêm doanh nhân thành đạt Phi Thanh Vân vốn được biết đến với hình ảnh bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Các vai diễn trên phim của chị cũng rất sắc sảo, rất “ngầu”… Vậy mà ít ai biết rằng, thời cắp sách đến trường, nữ nghệ sĩ lại là nạn nhân của bạo lực học đường.

“Có tin được không, tôi bị bạn bè bắt nạt chỉ vì mình… xấu. Năm tôi 8 tuổi, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, đi học tôi bị bạn bè chế giễu, xa lánh chỉ vì tôi quá gầy gò, cười hở lợi”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Chị cho biết, chỉ vì sở hữu nhan sắc kém sắc mà chị bị bạn bè cô lập, đánh đập. Chị chia sẻ thêm: “Tôi bị các bạn học xa lánh. Thậm chí, có bạn còn ném cái lon vào trán làm tôi chảy máu khắp mặt. Thấy tôi đau, chúng còn cười, còn chế nhạo tôi. Tôi chỉ biết về nhà khóc kể với mẹ.”

Á hậu Huyền My và siêu mẫu Phi Thanh Vân từng là nạn nhân bạo lực học đường

Phi Thanh Vân nói, chính vì bị bắt nạt nên chị chỉ dám nhìn các bạn chơi từ xa. Có lẽ, sự mạnh mẽ, gan lỳ của chị được rèn luyện từ những năm tháng đi học bị bạn bè bắt nạt như thế…

Cũng chính vì cảm nhận được sự thiệt thòi từ việc có vẻ bề ngoài kém người nên sau này khi dấn thân showbiz, trở thành người mẫu - diễn viên nổi tiếng; Phi Thanh Vân không ngại ngần trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ giúp Phi Thanh Vân hạnh phúc trong cuộc sống riêng cũng như gặt hái nhiều thành công trong công việc.

Đồng cảnh với Phi Thanh Vân, ít ai có thể ngờ rằng Á hậu sở hữu nhan sắc “hoa nhường nguyệt thẹn” Huyền My cũng từng bị bạn bè cô lập, dọa nạt chỉ vì vẻ bề ngoài… giống con trai. “Ngày đầu tiên học lớp 1, tôi đã bị bạn cùng lớp giấu đồ dùng học tập, rồi bị các bạn trêu chọc, dọa nạt chỉ vì “sao mày xấu thế?” Tôi bị các bạn ghét vì cho rằng tôi xấu, giống con trai”, Huyền My chia sẻ.

Chịu đựng cảm giác bị cô lập, dọa nạt khoảng một tuần, Huyền My đã kể lại với bố mẹ và cô được bố mẹ chuyển sang trường khác để học.

Tuy nhiên, đến năm học THPT, Huyền My lại tiếp tục trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Thời điểm này, Huyền My bị bắt nạt không phải vì xấu nữa mà vì cô nổi tiếng. “Khi học lớp 10 tôi tham gia công việc người mẫu. Chính việc tôi trở thành người mẫu khiến các bạn trong lớp không ưa. Các bạn chế giễu tôi có thân hình gầy gò mà cũng làm người mẫu. Thậm chí có người nói thẳng với tôi: “Mày tưởng mày làm người mẫu thì hay lắm à?””, Huyền My kể lại.

Đến lớp bị bạn bè cô lập, cô bạn thân nhất cũng quay lưng, Huyền My nói thời điểm đó đến trường đối với cô là cảm giác kinh khủng…

“Tuổi thơ bị xúc phạm, bị đánh đập trở thành nỗi ám ảnh…”

Cho đến bây giờ, ca sĩ Đức Phúc- Quán quân Giọng hát Việt 2015 vẫn không thể quên quãng tuổi thơ thiếu thốn và thường xuyên bị bắt nạt ở trường học. Để có được vị trí như ngày hôm nay, Đức Phúc gọi đó là hành trình có cả máu, nước mắt và sự tổn thương…

Đức Phúc không thể quên tuổi thơ cắp sách đến trường bị bạn học đánh đập, bắt nạt.

Chia sẻ trên một show truyền hình, Đức Phúc nói anh từng bị bạn bè bắt nạt ở trường học. “ Tôi đã bị bạn đánh trong suốt quãng đường đi từ trường về đến nhà nhưng vẫn cắn răng chịu đau chứ không đánh lại”, Đức Phúc nhớ lại.

Thời trẻ con ai cũng thế. Bị bạn bè trêu chọc, thậm chí đánh đập, một mặt chịu đau, một mặt không dám kể với người lớn vì sợ. Sợ vì bạn bè dọa nạt, sợ vì người lớn không hiểu, lại làm mọi chuyện có khi tồi tệ hơn…

Kể trong cuốn tự truyện “Cỏ hạnh phúc”, nữ ca sĩ Hari Won, vợ MC Trấn Thành cho biết, cô đã có quãng thời gian rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, mệt mỏi vì bị tổn thương, sợ hãi xen lẫn tức giận vì những lời trêu chọc, thách thức của bạn bè.

Bố của Hari Won là người Việt Nam, sang Hàn Quốc và trở thành người vô gia cư. Cuộc hôn nhân của bố và mẹ cô từng bị ông bà ngoại phản đối nhưng hai người vẫn quyết tâm kết hôn. Vì bố không có quốc tịch Hàn nên cô và các em không được làm giấy khai sinh. Tuổi thơ cực khổ và những tháng ngày bị bạn học bắt nạt, chế giễu vẫn khắc sâu trong tâm trí cô...

“Khi bị gọi là “tạp chủng”, đứa trẻ là tôi khi đó nghĩ đó là biệt danh dễ thương bạn đặt cho mình. Sau khi tra từ điển, tôi đã lặng lẽ khóc, cay đắng nhận ra mình bị xúc phạm…”, Hari Won tâm sự.

Hari Won nói, cô đồng cảm với nỗi ám ảnh, sự tổn thương vì bị bạn bè bắt nạt của các nạn nhân bạo lực học đường...

Chính vì nỗi ám ảnh về tuổi thơ bị bạn bè bắt nạt mà Hari Won đồng cảm hơn ai hết khi cùng nghệ sĩ Xuân Bắc là đại sứ, đồng hành cùng chương trình “Phòng ngừa bạo lực học đường và xây dựng môi trường an toàn cho trẻ” vừa qua tại Hà Nội.

“Dù muốn được an toàn nhưng không biết cách chia sẻ với bố mẹ hay thầy cô nên tôi chọn cách trốn học, xin cô về nhà trước vì sức khỏe không tốt mỗi khi bị bạn học dọa nạt. “Câu nói bâng quơ của một bạn trong lớp “Học xong ra sau trường nhé” là câu nói mà tôi cũng như các bạn hoc sinh khác sợ khủng khiếp…”, nữ ca sĩ nhớ lại.

***

Không chỉ có những nghệ sĩ Việt kể trên từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Theo thống kê của Bộ GD& ĐT, năm 2015 có 1.600 vụ việc học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Trung bình, mỗi ngày có 5 vụ bạo lực học đường diễn ra tại trường học. Trong giai đoạn 2010 - 2018, cả nước có 7.735 học sinh, sinh viên tham gia vào các vụ đánh nhau, bị xử lý kỷ luật.

Và sự việc gần đây nhất, bé gái lớp 9 ở Hưng Yên bị 5 bạn học cùng lớp lột quần áo đánh đập dã man là giọt nước tràn ly, đang gây phẫn nộ trong dư luận. Sự việc là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, thầy cô và nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ…

Theo Dân trí