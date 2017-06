Hoa hậu Kỳ Duyên nói thật về mối quan hệ với Huyền My

Sau thời gian dài học tập và sinh sống tại TP.HCM, Hoa hậu Kỳ Duyên từng gặp không ít scandal. Sau khi lấy lại hình ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2014 ít nhiều đã lấy lại được cảm tình của người hâm mộ. Không còn là hình ảnh cô bé trả lời phỏng vấn đầy lo sợ như ngày nào, Kỳ Duyên của 2017 đã trưởng thành, tự tin và sẵn sàng bứt phá và chinh phục nhiều mục tiêu cho sự nghiệp.

Hoa hậu Kỳ Duyên xinh đẹp và gợi cảm ở trong sự kiện gần nhất.

- Cuộc sống của chị thời gian qua có gì vui và buồn?

Mỗi ngày tôi đều cố gắng tự tìm kiếm niềm vui riêng cho bản thân mình. Tôi vui vì đã kiếm được một ekip tốt để xây dựng hình ảnh giúp tôi định hướng con đường mình sẽ đi như thế nào. Hằng ngày tôi đều nghĩ xem bản thân mình sẽ làm gì để không phí phạm tuổi trẻ. Còn nỗi buồn thì ai cũng có, tôi cũng nhiều lần buồn về chuyện tình cảm, gia đình. Bên cạnh đó làm người nổi tiếng khiến tôi luôn bị áp lực mỗi khi ra đường, tôi đi đâu làm gì cũng luôn có người chụp lén, bản thân tôi nhiều khi cảm thấy rất mệt mỏi.

- Sau khi chia tay bạn trai thiếu gia, chị đã tìm hiểu ai chưa?

Những người tán tỉnh tôi thì rất nhiều nhưng có lẽ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Sau nhiều sóng gió, tôi sống trầm lặng hơn, yêu ai tôi cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều mới tiến tới. Và giờ có yêu ai tôi cũng sẽ không chia sẻ đâu vì tôi nghĩ cuộc sống cá nhân của tôi đã luôn bị soi mói, tôi muốn giữ những gì riêng tư cho bản thân. Hiện tôi vẫn đang độc thân vui vẻ.

- Người đàn ông bây giờ lọt vào mắt xanh của Hoa hậu Việt Nam 2014 sẽ như thế nào?

Tôi không có tiêu chuẩn cho mình, tôi nghĩ anh ấy phải là người mang lại cho bạn gái cảm giác an toàn khi ở bên vậy là đủ. Bên cạnh đó đấy còn phải là người tôn trọng cuộc sống của tôi, có thể cùng tôi chia sẻ mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Bản thân tôi luôn nghĩ con người đến với nhau, yêu nhau là một cái duyên, chứ không phải cứ muốn là được.

Kỳ Duyên ngày càng bản lĩnh, nổi bật và trưởng thành hơn sau nhiều sóng gió.

- Nhiều khán giả tò mò về tình hình học tập hiện tại của chị?

Tôi vẫn đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương TP. HCM. Bên cạnh đó tôi vẫn dành thời gian để học tiếng Anh, học nhảy để hỗ trợ công việc của bản thân. Cuộc sống của Hoa hậu Kỳ Duyên và sinh viên Kỳ Duyên cũng không khác gì nhau, với tôi việc học vẫn sẽ được ưu tiên lên hàng đầu.

- Không ít người tò mò về mối quan hệ của chị với Á hậu Huyền My, cả hai được cho là luôn ganh đua với nhau? Trong showbiz chị chơi thân với ai không?

Tôi với chị My sau cuộc thi giữ mối quan hệ bình thường, không thân nhưng cũng không ghét nhau. Chị ấy và tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau ở các event, tôi để ý thấy chị ấy vẫn like hình ảnh của mình. Tuy nhiên nhiều khi do báo chí hay so sánh hai chị em nên có không ít tin đồn cả hai ghét nhau. Trong showbiz tôi không ghét ai vì bản thân tôi sống cũng khép kín cũng thân với quá nhiều người. Tôi hay chơi với chị Diệp Lâm Anh, chị Thuý Vân vì tính cách hai chị khá giống tôi và mấy chị em trò chuyện vui chơi rất hợp.

- Nhìn Huyền My ngày càng phát triển, tủ đồ hiệu "khủng", chị có khi nào thấy chạnh lòng?

Tôi hoàn toàn không, tôi nghĩ mỗi người đều có số và phúc phận riêng. Bản thân tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm, tôi mất 2 năm để trưởng thành, để tìm ra lối đi đúng cho bản thân. Tôi thấy mình còn trẻ, và việc để phấn đấu chứng tỏ năng lực bản thân còn dài. Tôi chỉ muốn vượt qua cái bóng của chính mình và quan trọng nhất là được hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống của tuổi trẻ mỗi ngày.

Hoa hậu Việt Nam 2014 có mối quan hệ thân thiết với Diệp Lâm Anh.

- Mẹ của chị không còn theo sát chị như trước, tại sao vậy?

Giờ tôi đã lớn, tôi không muốn mẹ cứ mãi đi theo mình. Tuy nhiên mẹ vẫn luôn dặn dò tôi trong tất cả mọi việc, trong mắt mẹ, tôi vẫn luôn là Kỳ Duyên bé bỏng. Hiện tôi ở Sài Gòn, mẹ vẫn thường xuyên vào để nấu cơm cho tôi, còn bố vẫn chở tôi đi các sự kiện của làng giải trí.

- Nhìn lại những scandal ăn chơi của bản thân tràn ngập báo chí và mạng xã hội thời gian qua, giờ ngẫm lại chị thấy thế nào?

Tôi từng gặp bế tắc, trầm cảm và sợ chốn đông người. Hiện tại cuộc sống của tôi lành mạnh hơn rất nhiều, tôi cũng ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi thực sự không dám nhìn lại mình của ngày xưa cũ, tôi hy vọng những nỗ lực của tôi trong thời gian tới sẽ được công chúng công nhận.

- Chị định sẽ làm gì trong thời gian tới?

Tôi vẫn tham gia các hoạt động của làng giải trí nhưng sẽ kén chọn hơn. Bên cạnh đó tôi muốn giành thời gian cho công việc học tập và trau dồi thêm kỹ năng về nghề mẫu. Tôi muốn mình là một IT girl, có sức ảnh hưởng lớn đến giới trẻ hiện nay.

Mỹ nhân sinh năm 1996 khẳng định bản thân không hề có hiềm khích với Á hậu Huyền My.

- Có không ít lời mời chị đóng phim, sao chị không thử sức?

Đây cũng là lĩnh vực tôi yêu thích nhưng không phải cứ muốn là được. Tôi không muốn là "bình hoa di động" trên màn ảnh nhỏ. Khi nhận lời việc gì tôi đều bàn bạc với ekip để có hướng đi đúng đắn nhất, vai gì cũng được miễn là mình hợp vai và cảm nhân vật tốt. Tôi vẫn đang trau dồi thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm sống để khi có cơ hội mình sẽ nắm bắt.

- Chị nghĩ sao về danh hiệu "Hoa hậu thị phi nhất lịch sử Vbiz" được dành cho chị?

Điều đó có lẽ đúng nhưng thời gian tới danh hiệu đấy sẽ biến mất. Thực tế trước và sau khi đăng quang tôi gặp quá nhiều ồn ào mà mình không thể lường trước. Người khác đi trễ không sao nhưng Kỳ Duyên đến trễ lại là một trường hợp khác, tôi không biện minh nhưng đấy cũng là một điều thiệt thòi cho bản thân mình. Hy vọng những cố gắng của tôi thời gian tới sẽ được mọi người ủng hộ.

Cám ơn những chia sẻ của Kỳ Duyên!

Theo Khám phá