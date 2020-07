Hoa hậu Jolie Nguyễn có thể kiện những người đăng tin cô bán dâm 30.000 USD

Cụ thể, chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP.HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 18.000 - 30.000 USD. Một trong 3 cô gái bị bắt quả tang được giới thiệu là Hoa hậu người Việt tại Australia.

Ngay sau khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, trên mạng xã hội đã "chỉ điểm" người đẹp được nhắc đến chính là richkid nổi tiếng showbiz Jolie Nguyễn.

Lập tức trang cá nhân của Hoa hậu thế giới người Việt tại Úc 2015 Jolie Nguyễn bị cư dân mạng "soi" và tấn công dữ dội. Bài đăng gần nhất của người đẹp này là vào 8/7 nội dung thông báo: "Jolie hiện không có ở Sài Gòn và sẽ đóng tất cả các mạng xã hội trong những ngày tới nên có việc gì gấp mọi người xin liên hệ qua quản lý của Jolie".

Jolie Nguyễn đăng quang Hoa hậu người Việt tại Australia năm 2015 nên lập tức bị dư luận nghi ngờ

Kèm theo đó, dưới phần comment bài đăng và trên nhiều diễn đàn mạng xã hội rất nhiều người để lại "dấu hỏi" về việc "mất tích" này của Hoa hậu 9X, đồng thời bày tỏ thái độ mỉa mai, dùng từ khiếm nhã dành cho cô. Đáng chú ý, trước những phản ứng "bất thường" của dư luận như thế nhưng phía Jolie không xóa trạng thái, xóa comment hay có bất cứ động thái gì mới.

Trên mạng xã hội Instagram có gần 500 ngàn người theo dõi, người đẹp cũng ngừng cập nhật những hình ảnh mới. Bài đăng gần nhất của Miss Vietnam World 2015 là từ ngày 25/6.

Nhưng vấn đề ở đây là, chưa có một nguồn tin nào xác nhận Jolie Nguyễn chính là một trong các cô gái bị phát hiện bán dâm. Cơ quan công an cũng đương nhiên không có quyền công khai danh tính của gái bán dâm tới công chúng. Trừ đối tượng môi giới, người thực hiện hành vi mua bán dâm chỉ vi phạm hành chính, không phải đối tượng bị truy cứu hình sự. Do đó, khi nhân vật chính không thừa nhận, việc tùy tiện "kết tội", xúc phạm danh dự trên các trang tin, mạng xã hội là một vấn đề pháp lý nghiêm trọng.

Liên hệ với luật sư về việc công khai danh tính những người liên quan trong trường hợp trên, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết nếu vụ việc xét xử hành chính sẽ không công khai danh tính và chỉ có cơ quan điều tra mới có quyền công khai danh tính người mua dâm - bán dâm. Trừ các vụ việc sự việc xử lý hình sự, xét xử công khai, tuyên truyền pháp luật thì mới cơ quan điều tra mới công khai.



Với thông tin hiện tại, cơ quan chức năng điều tra nhưng chưa có kết luận chính thức thì tất cả thông tin đều là suy luận xã hội.

Đặt giả thuyết, hiện sự việc này chưa có cơ quan nào xác nhận danh tính người bán dâm nên nếu nghi ngờ của dư luận là sai sự thật, phía Jolie Nguyễn có quyền kiện người lan truyền thông tin và mức phạt như thế nào?

Luật sư Cường giải thích: "Giả sử trường hợp này là sự nhầm lẫn, Hoa hậu thực sự có liên quan đến vụ mua – bán dâm là một người khác không phải cô họ Nguyễn kia thì người đưa tin sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính. Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (gồm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; đầu tư, mua sắm; an toàn thông tin mạng; chống thư rác, tin nhắn rác; mạng xã hội, trang thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng, trò chơi điện tử công cộng) và giao dịch điện tử.

Theo Điều 101 của Nghị định này, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng".

Ngoài ra, luật sư Cường nhấn mạnh: "Còn trong trường hợp người đưa tin biết rõ sự thật mà vẫn cố tình đưa tin sai nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì có thể truy cứu hình sự về tội vu khống".

An Khánh