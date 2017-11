Hoa hậu Giáng My: 'Nhiều fan của Huyền My nhắn tin thô tục cho tôi'

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới vào ngày 25/10 vừa qua, Giáng My và NTK Sỹ Hoàng đã lên tiếng chỉ trích về hành động khóc lóc và những biểu hiện chưa xứng đáng của Huyền My trong vai trò đại diện nước chủ nhà. Phát ngôn của hai giám khảo Miss Grand International 2017 gây nên cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.

Xuất hiện trong một sự kiện tại Hà Nội vào chiều 5/11, Hoa hậu đền Hùng Giáng My lên tiếng giải thích về vụ ồn ào. Chị cho biết, tất cả những điều chị nhận xét về Huyền My đều là trước thời điểm diễn ra chung kết cuộc thi, tuy nhiên khán giả lại hiểu sai rằng, chị chê trách Á hậu Việt Nam trong đêm chung kết.

Hoa hậu đền Hùng Giáng My.

"Tôi và NTK Sỹ Hoàng cảm thấy áp lực và mệt mỏi bởi những góp ý mang tính chất tích cực của chúng tôi lại bị hiểu lầm thành tiêu cực. Có rất nhiều khán giả tự nhận là fan của Huyền My đã vào trang cá nhân của tôi viết những lời thiếu văn hóa, thậm chí chửi bậy một cách thô tục. Điều đó khiến tôi sốc bởi từ nhỏ đến giờ, tôi sống trong một gia đình gia giáo và trưởng thành trong môi trường coi trọng văn hóa truyền thống. Những ngày qua, tôi đã chọn cách im lặng để câu chuyện trôi đi. Hy vọng các fan của Huyền My đừng làm cho hình ảnh của bạn ấy méo mó trong mắt công chúng", Giáng My chia sẻ.

Với hơn 10 năm làm cố vấn và giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc ở trong và ngoài nước, Hoa hậu đền Hùng tự tin cho rằng, chị có đủ kinh nghiệm và khả năng để chấm thi một cách công bằng, chính xác. Trước đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thế giới, Giáng My được nhiều tờ báo phỏng vấn về khả năng của Huyền My so với nhiều đối thủ quốc tế và chị đã thẳng thắn góp ý.

Chị cho biết: "Có một điều hơi đáng tiếc là tôi nhận được nhiều phàn nàn về Huyền My từ một số thành viên của ban tổ chức như việc cáo ốm, xuất hiện ở khách sạn với trang phục không chỉn chu, thậm chí đi dép lê, mặc áo hai dây... Đây là điều nhiều người chứng kiến tận mắt đã kể lại với tôi. Khi báo chí hỏi về vấn đề này, tôi nói rằng, có thể Huyền My còn trẻ, suy nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần tập trung làm tốt trên sân khấu thì sẽ ghi điểm. Tuy nhiên, ban giám khảo chúng tôi lại quan sát thí sinh trong cả cuộc sống đời thường. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chúng tôi chọn lọc được những ứng viên tiềm năng thông qua số đo hình thể, gương mặt, học lực, thành tích... Qua mỗi buổi tiếp xúc công khai hoặc riêng tư, chúng tôi cũng đánh giá vẻ đẹp mộc khi thí sinh không make-up, đồng thời chú ý đến những cử chỉ, hành động, lời nói hàng ngày của họ. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy thí sinh trong một vài phút trên sân khấu, thấy ai long lanh, xinh đẹp thì họ khen. Thế nhưng, thí sinh trên sân khấu và ngoài đời là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có những giám khảo mới nhận ra điều đó".

Huyền My bị nhiều người chỉ trích vì hành động khóc lóc trong đêm chung kết Miss Grand.

Giáng My rất tự hào vì là một trong ba giám khảo Việt Nam ngồi ghế nóng Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2016. Những gì chị ưu ái được cho Huyền My trong cuộc thi chị đã làm hết sức. Chị tiết lộ, ở phần thi trình diễn trang phục dạ hội ở đêm bán kết và chung kết, chị đều cho Á hậu Việt Nam 2014 số điểm khá cao, chỉ sau một vài thí sinh quốc tế khác có phong độ ổn định. Riêng phần thi bikini, chị chú trọng đến yếu tố cơ bắp trên thân hình mỗi thí sinh bởi nó thể hiện cho sức khỏe và sức dẻo dai của người phụ nữ. So với những ứng viên châu Âu và châu Mỹ Latin khác, Huyền My hoàn toàn lép vế. "Tôi cảm thấy buồn vì khán giả chỉ trích 3 giám khảo Việt Nam không công tâm. Cuộc thi có 10 giám khảo, trong đó 3 giám khảo Việt Nam và 7 giám khảo quốc tế. Vì thế, dù chúng ta có là 'phù thủy' với khả năng thiên biến vạn hóa thì cũng không thể thay đổi được điểm số", chị nói.

Liên quan đến phát ngôn "Ngay cả con tôi, tôi cũng không trao giải hoa hậu', Giáng My khẳng định, chị chưa từng nói câu này, đó chỉ là cách giật title gây hiểu lầm của báo chí. Chị coi Huyền My như con gái của mình nên mới có những đóng góp để cô ngày càng hoàn thiện mình hơn, chứ không có mục đích 'ném đá'. Bản thân Giáng My chỉ có một lần duy nhất tiếp xúc với Huyền My trong buổi từ thiện cách đây nhiều năm. Còn tại Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017, dù Huyền My ngồi ăn cùng phòng với ban giám khảo người Việt Nam nhưng cô cũng không ra chào hỏi. "Tôi nghĩ do bạn ấy ngại chúng tôi chứ không phải là người thiếu lễ độ gì cả", Giáng My nhận định.

Giáng My hy vọng, sau những góp ý của chị, Huyền My sẽ trưởng thành hơn.

Theo Hoa hậu đền Hùng, việc Huyền My lọt top 10 Miss Grand International 2017 là 'một kỳ tích của Việt Nam': "Ê kíp của bạn ấy và khán giả đều kỳ vọng bạn ấy đạt thành tích cao hơn. Tuy nhiên, có thể Huyền My thiếu kinh nghiệm cọ sát với sân chơi nhan sắc quốc tế nên chưa phát huy được hết khả năng bạn ấy có. Hy vọng, sau cuộc thi này bạn ấy sẽ trưởng thành, chín chắn hơn cả trí tuệ lẫn hình thức bên ngoài để khi gặp lại tôi sẽ thấy tự hào. Dù chúng ta sinh ra đã là bông hoa đẹp nhưng vẫn cần phải cắt bỏ chiếc lá sâu và tưới thêm những giọt sương thì hoa mới thêm long lanh", chị gửi lời nhắn đến Huyền My.

Giáng My cũng bày tỏ rằng, việc Miss Grand International 2017 được tổ chức tại Việt Nam là một cơ hội quý để những nhà tổ chức học hỏi kinh nghiệm. "Việt Nam là một quốc gia trẻ và chưa có thành tích cao tại các đấu trường sắc đẹp thế giới, việc đào tạo thí sinh đi thi mới bắt đầu vào guồng chuyên nghiệp. Do đó, tôi nghĩ rằng, các khán giả nên nhìn nhận vấn đề ở mặt tích cực để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được quảng bá rộng rãi, thay vì để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt".

Theo Ngôi sao