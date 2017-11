Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: 'Không cần đàn ông giàu, chỉ cần trưởng thành'

Phóng viên Zing.vn hẹn gặp Đỗ Mỹ Linh ngay khi cô vừa trở về từ Miss World 2017 với thành tích danh hiệu Người đẹp nhân ái. Trước đó vài tiếng, cô gái trẻ mới đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau 1 tháng thi tài tại Trung Quốc.

Chỉ mới một năm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, ngồi trước mặt chúng tôi đây là cô gái trông vừa quen nhưng lại vừa lạ.

Quen bởi Mỹ Linh vẫn giữ được nếp giản dị, gần gũi từ hình ảnh đến cảm giác truyền đến người đối diện. Lạ là so với sự rụt rè, có phần ngây ngô trước đó, người đẹp hiện tại bản lĩnh một mình đối mặt với những câu hỏi khó. Thậm chí những thắc mắc về tình - tiền vốn dễ bị các hoa hậu khác gạt bỏ vì "không tiện trả lời", Linh cũng sẵn sàng bày tỏ quan điểm.

Trải nghiệm đủ cung bậc vui - buồn của thế giới showbiz, ắt hẳn Mỹ Linh đã tự rèn giũa cho mình nhiều thứ. Ít ai nghĩ rằng cô chỉ mới 21 tuổi.

- Hơn một năm sau khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, khán giả thấy chị đẹp hơn, giao tiếp tốt hơn, bản lĩnh hơn. Còn ở góc nhìn về bản thân, Đỗ Mỹ Linh hiện tại khác và giống cô sinh viên Đại học Ngoại thương những điểm gì?

- Tôi cảm nhận mình đã lớn hơn, biết suy nghĩ khi tiếp xúc với những lời khen chê của khán giả.

Trước đây, khi nhận những bình luận tiêu cực, những bài viết không hay về mình, tôi liên tục đặt ra câu hỏi vì sao mọi người lại có thể đơm đặt những câu chuyện mà họ không hề biết rõ thực hư, viết những bài không đúng sự thật. Hiện tại, nếu chuyện tương tự xảy ra, tôi chấp nhận sự thật rằng đây là điều phải chấp nhận khi bước chân vào thế giới người nổi tiếng.

- Khi mới đăng quang, mẹ chị chia sẻ con gái sống đơn giản và hồn nhiên. Nhưng sau một năm với nhiều va chạm, chị chắc hẳn không thể mãi hồn nhiên?

- Tôi vẫn rất hồn nhiên đấy chứ. Nếu hỏi bố mẹ, bạn bè tôi, mọi người chắc chắn sẽ nói Đỗ Mỹ Linh hiện tại không khác gì cô bé trước đây. Chỉ có điều, trước những vấn đề quan trọng, liên quan đến công việc, tôi sẽ nghiêm túc, thận trọng và có những suy nghĩ chín chắn hơn.

Nói tôi không còn hồn nhiên thì không đúng đâu, chính xác là “chơi ra chơi, làm ra làm”. Khi ở nhà là lúc tôi thoải mái, vô tư nhất.

- Trong mắt nhiều người, chị là Hoa hậu hiền lành, dễ thương. Với tính cách này, chị có thể có sức ảnh hưởng đến công chúng hay không?

- Hiền và dễ thương là ưu điểm của tôi. Còn nếu để nói đến việc có tiếng nói ảnh hưởng đến công chúng, tôi cần thời gian để tích lũy nhiều hơn. Một người muốn truyền cảm hứng đến người khác cần nhiều thứ chứ không chỉ do tính cách, tài năng hay câu chuyện của họ. Tôi vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và thu thập những điều đó.

- Chị vừa nhắc đến “thế giới người nổi tiếng”. Nếu để giải thích ngắn gọn với những người bình thường về cụm từ này, chị nói gì?

- Rất khác so với những gì tôi từng suy nghĩ. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, tôi nghĩ đây là môi trường chỉ có sự hào nhoáng, được ăn mặc đẹp, tham dự những sự kiện lớn, hoành tráng. Nhưng khi trở thành Hoa hậu, cảm giác này trở nên bình thường hơn.

Như mọi người thấy, một năm qua tôi dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội, làm từ thiện. Thời gian đầu, tôi cho rằng đây là trách nhiệm của một hoa hậu nhưng về sau, tôi cảm nhận đây là những việc làm vô cùng ý nghĩa. Nếu không đi đến bản Cu Vai, tỉnh Yên Bái để làm dự án Cõng điện lên bản, tôi không thể nghĩ vẫn có người phải sống trong điều kiện thiếu thốn như vậy.

- Nếu có quyền lựa chọn, chị sẽ chọn sự hào nhoáng trong trí tưởng tượng hay sự bình thường của thực tế?

- Nếu tôi cứ sống mãi trong thế giới màu hồng, chỉ thích ăn mặc đẹp, dự sự kiện chắc sẽ không được khán giả yêu thương như hiện tại, hình ảnh trong mắt khán giả cũng sẽ khác đi. Tôi nghĩ mình đang từng bước định hướng được mình muốn gì và hình ảnh như thế nào. Và những gì trong hiện tại là điều phù hợp với tôi nhất.

- Đây là lý do khán giả ít thấy chị đi dự sự kiện chăm chỉ như các Hoa hậu, người đẹp khác?

- Đi sự kiện đúng là nguồn thu nhập của người nổi tiếng. Nhưng nếu cứ đi ồ ạt, xuất hiện tại những sự kiện không uy tín, nhỏ lẻ sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Tôi thà đi ít nhưng chọn những cái chất lượng vẫn hơn.

- Một vài người đẹp nhờ chăm chỉ đi sự kiện mà có điều kiện chơi hàng hiệu. Chị không thích hàng hiệu sao?

- Tôi thích hàng hiệu chứ, nhìn thấy những món đồ xa xỉ, phụ nữ nào mà không thích. Nhưng chơi hàng hiệu còn phải phu thuộc vào mức thu nhập mỗi người. Khi có đủ tiền trang trải cuộc sống và dư dả, chuyện mua hàng hiệu là hoàn toàn bình thường. Riêng tôi, đây chưa phải là điều thật sự cần thiết. Tôi sẽ dùng tiền cho những việc khác ý nghĩa hơn.

- Chị nghĩ gì về quan điểm, đẳng cấp của nghệ sĩ đánh giá dựa trên hàng hiệu mà họ sử dụng?

- Tôi nghĩ hàng hiệu là điều cần thiết của nghệ sĩ để có thể thu hút sự chú ý. Đôi khi chỉ cần diện một bộ đồ đơn giản nhưng kết hợp cùng món hàng hiệu sẽ tôn dáng lên rất nhiều.

Nhưng ví dụ một cô gái tai tiếng, hình ảnh không đẹp thì dù có đắp lên người hàng chục tỷ đồng, khán giả vẫn sẽ có định kiến. Còn nếu cô ấy có hình ảnh đẹp, không có scandal thì dù có diện trang phục bình thường vẫn sẽ được mọi người yêu mến.

- Mẹ chia sẻ chị làm được bao nhiêu tiền đều đưa mẹ giữ. Vì sao chị lại có quyết định này thay vì chọn cách sống độc lập tài chính như các Hoa hậu khác?

- Như tôi đã chia sẻ, bản thân mình khá vô tư, sợ nắm số tiền lớn trong tay sẽ mua sắm linh tinh, không tiết kiệm nhất là khi đi du lịch. Nên khi đi làm, dự sự kiện được bao nhiêu tôi đưa mẹ giữ. Hàng tháng, mẹ vẫn chuyển cho tôi một số “lương” để có thể đủ sử dụng hoặc thỉnh thoảng mua sắm những thứ mình muốn. Tôi nghĩ đây cũng là điều tốt, giúp tránh được việc tiêu hoang, phung phí.

Ngày trước, tôi làm thêm mỗi tháng được 2 triệu đồng và sử dụng vun vén trong khoảng đó. Nếu muốn mua sắm, tôi chỉ dám mua một cái áo hoặc quần vì còn phải để dành để chi tiêu các khoản khác. Do đó tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại vì “lương” cao hơn rất nhiều.

- Mỗi khi ra đường chị thường mang trong người bao nhiêu tiền?

- Có lúc tôi quên mang ví, cũng có lúc mang ví nhưng bên trong không có tiền. (cười) Tôi nhớ có lần đi taxi nhưng không mang theo tiền, đành phải xin tài xế sẽ chuyển khoản sau. Do đó tôi thường không để ý mình mang bao nhiêu tiền trong người mỗi khi ra ngoài.

- Một vài scandal gần đây khiến mọi người có cái nhìn không thiện cảm với danh xưng Hoa hậu. Là Hoa hậu Việt Nam đương nhiệm, chị nghĩ sao?

- Trong giới nào cũng vậy, có người này người kia. Có người làm danh xưng hoa hậu xấu đi nhưng cũng có nhiều người khiến nó được tôn vinh nhiều hơn như chị Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy… Họ đều là những Hoa hậu có học và thành công trên con đường sự nghiệp. Tôi cũng rất mong muốn và cố gắng từng ngày để mọi người có thể nhìn nhận đúng rằng Hoa hậu không chỉ là nghề để kiếm tiền mà còn giúp ích cho cộng đồng.

- Đến nay, nhiều người vẫn cho rằng danh hiệu Hoa hậu là bước tiến đổi đời của nhiều cô gái. Chị đã đổi đời hay chưa?

- Đúng là sẽ “đổi đời”, nhưng không chỉ có hướng hưởng thụ như nhiều người nghĩ. Thực tế, làm hoa hậu không chỉ có ăn mặc đẹp, đi sự kiện. Để được công chúng ghi nhận, một hoa hậu còn phải làm rất nhiều điều khác không hề đơn giản.

Quãng thời gian thi Hoa hậu Thế giới, mọi người không thể hiểu tôi đã có quá trình chuẩn bị, tập luyện, làm dự án nhân ái khó khăn đến mức nào. Đó là những ngày vô cùng vất vả, không có thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và tôi đã có lúc bật khóc.

Có những lúc tôi nghĩ vì sao mình lại phải như thế. Nhưng khi vượt qua được thì tình cảm mà khán giả dành cho mình là điều không thể mua được.

- Sự thật, nhiều hoa hậu đã "lên đời" sau một năm đăng quang, mua nhà, mua xe, còn Mỹ Linh mua được gì rồi?

- Tôi chưa mua sắm được những thứ có giá trị lớn như nhà hay xe cả vì thu nhập chưa đến mức dư dả để chi khoản lớn như vậy. Bố mẹ vẫn căn dặn phải luôn nghĩ đến việc đầu tư chứ không chỉ tiêu xài. Việc làm Hoa hậu cũng chỉ được một thời gian ngắn, không chỉ mỗi 2 năm mới có một hoa hậu mà còn rất nhiều người đẹp xuất thân từ các cuộc thi khác. Cho nên khi còn có thể cố gắng thì phải tập trung làm hết sức.

- Tuổi trẻ không chờ đợi ai. Chị hoàn toàn có thể tận hưởng 2 năm làm Hoa hậu một cách hoành tráng nhất, thay vì phải sống dè xẻn như vậy cơ mà?

- Đó không hẳn là dè xẻn. Tôi chỉ nghĩ mình nên cố gắng hết sức trong thời gian này. Đến khi có Tân Hoa hậu, tôi sẽ tập trung đầu tư vào một dự án nào đó. Còn bây giờ, tôi cảm nhận mình chưa đủ khả năng để hưởng thụ, vui chơi. Việc này tôi sẽ để sau vậy.

- Còn trong tình yêu, sự nổi tiếng có giúp chị tìm được người đàn ông thật sự xứng đáng?

- Tôi cho rằng khi đã trở thành Hoa hậu thì tìm ra một người đàn ông còn khó hơn người bình thường vì không biết rằng họ đến với mình thật sự bằng tình cảm hay chỉ vì những yếu tố khác. Nhưng tôi tin khi mình đã cố gắng hoàn thiện bản thân thì chắc chắn sẽ tìm được người xứng đáng.

- Một năm qua, chuyện yêu của chị ra sao?

- Do quá bận công việc nên tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm suốt năm qua Có lẽ do cái duyên vẫn chưa đến và tôi vẫn đang chờ đợi đây.

- Một người đàn ông bình thường có cơ hội yêu Hoa hậu như chị không?

- Tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế, tài sản. Tình cảm thì vẫn phải xuất phát từ cảm xúc. Tôi chỉ cần một người đàn ông có ý chí và trưởng thành. Họ có thể không giàu có nhưng nhờ ý chí vẫn có thể thay đổi cuộc sống. Ngược lại, một người có thể xuất thân gia đình có điều kiện nhưng sống an phận thì cuối cùng họ cũng không có gì trong tay.

Còn trưởng thành không đồng nghĩa với việc người đó phải lớn tuổi. Có những người còn trẻ nhưng họ đã có những suy nghĩ vô cùng sâu sắc.

- Không xài đồ hiệu, không nghĩ đến việc tận hưởng cuộc sống người nổi tiếng, có thể gọi chị là hoa hậu giản dị nhất Việt Nam không?

- Danh xưng này nghe cũng khá dễ thương đó chứ. Sự giản dị đúng là rất hợp với tính cách của tôi. Chắc mọi người không tin, đến nay, tôi vẫn chưa thể quen với việc mỗi khi ra đường phải ăn mặc thật đẹp, trang điểm, làm tóc cầu kỳ. Không có những việc quan trọng, tôi vẫn bình thường, thậm chí để mặt mộc đi ra đường.

- Một tháng thi đấu tại Miss World, chị đã vượt qua những khó khăn gì khi phải một mình lo toan mọi thứ ở nước bạn?

- Không chỉ tôi mà các thí sinh nhiều lúc cảm giác rất mệt mỏi do lịch trình hoạt động vô cùng dày. Ví dụ, khi vừa đến Trung Quốc, chúng tôi đã phải di chuyển tới các danh lam thắng cảnh để quảng bá, đồng nghĩa với việc phải đổi liên tục khách sạn. Mỗi lần như thế các thí sinh lại phải mang vác theo tất cả hành lý.

Vì có 130 thí sinh nên mỗi khi bay, chúng tôi phải tập trung ở sân bay từ sớm và ngồi chờ. Tương tự, ở phòng tập cho phần thi Dance of the world, do chúng tôi được chia nhóm theo từng châu lục nên khi một nhóm được tập thì các nhóm còn lại sẽ phải chờ. Đôi khi, chúng tôi chờ cả ngày mà không thể làm việc gì khác. Mọi người bảo tranh thủ ngủ trong phòng chờ để lấy lại sức nhưng trước khi đi thi, tôi được dặn dò phải giữ hình ảnh thật đẹp trong mọi hoàn cảnh, không được một phút lơ là. Cho nên trừ trường hợp quá mệt, tôi chỉ dựa vào vai người kế bên để ngủ chứ không dám nằm.

Ngoài ra, nếu ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh được ban tổ chức chăm sóc, hỗ trợ trang phục, make up thì với Miss World hoàn toàn ngược lại. Từ đầu đến đêm chung kết, 130 thí sinh đều phải tự lo liệu cho bản thân hoặc hỗ trợ lẫn nhau.

Một ngày thường kết thúc rất muộn và bắt đầu khá sớm nên chúng tôi có ít thời gian vào ban đêm để chuẩn bị chu đáo trước khi được phép nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi dù có khả năng nghe nói tiếng Anh khá ổn nhưng do ngữ điệu từng vùng miền khác nhau nên việc giao tiếp cũng khá khó khăn trong những ngày đầu.

- Chị từng khóc vì quá mệt mỏi, cô đơn hay phải tự hỏi "Tại sao tôi lại phải ở đây"?

- Tôi không áp lực đến mức nặng nề như thế. Nhìn chung, các bạn rất hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nghe những câu chuyện bên lề có vài cô gái không thích nhau cũng như xảy ra cãi vã, nhưng tôi nghĩ những điều này là do khác biệt về văn hóa mà thôi. Trong đêm chung kết, một vài cô gái không biết make up, làm tóc và mọi người còn lại đều nhiệt tình giúp đỡ.

- Thời gian đầu khi một mình sang Trung Quốc, Đỗ Mỹ Linh chưa được truyền thông quan tâm, khán giả trong nước lại tập trung vào các cuộc thi ồn ào khác như Hoa hậu Hòa Bình, Hoa hậu Đại Dương. Thời điểm đó, cảm xúc của chị ra sao?

- Tôi cảm giác choáng ngợp vì đây là lần đầu đi thi quốc tế nên có nhiều điều mới lạ. Ngoài ra, do quy định của Miss World hạn chế hình ảnh của các thí sinh nên tôi có vẻ như ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người lo lắng tôi sẽ mờ nhạt so với các bạn.

- Đến khi xuất hiện vài bức ảnh đầu tiên, chị cũng bị chê mặc xấu. Theo chị đây có phải sự thiệt thòi của thí sinh Việt Nam khi thi quốc tế, dễ bị chính khán giả trong nước phán xét gắt gao?

- Tất cả trang phục tôi mang đi đều là tâm huyết của các nhà thiết kế. Khi nhận được bình luận tiêu cực, cho rằng tôi ăn mặc như vậy làm sao “chặt chém” được thí sinh khác, nghe vậy tôi dĩ nhiên có buồn chứ. Nhưng tôi hiểu trong loạt ảnh đó, có lẽ do ánh sáng, góc chụp ảnh không tôn lên vẻ đẹp của bộ đầm.

Thực tế, không chỉ tôi mà các thí sinh khác cũng đều đầu tư cho phần nhìn, nhưng lại có tâm lý “để dành” những bộ đẹp nhất cho các sự kiện. Thế là chúng tôi cứ “chờ mãi, chờ mãi”. Tuy nhiên, do Miss World hướng đến các hoạt động cộng đồng, xã hội nên chúng tôi thường phải di chuyển đến các địa điểm ngoài trời, yêu cầu mặc đồng phục, mang giày thể thao hoặc giày bệt. Do đó, đến những ngày cuối, tôi còn nhiều trang phục đẹp chưa mặc đến.

Tôi nhớ khi hơn 130 cô gái được ban tổ chức mời xuống phòng sinh hoạt chung để cùng xem dự án từ thiện của nhau. Dù được dặn dò đây là hoạt động không ghi hình nên có thể ăn mặc thoải mái, đơn giản, tuy nhiên có cả những cô gái xuất hiện với đầm dạ hội. Không chỉ tôi mà các thí sinh khác cũng rất “khát khao” được mặc đẹp.

- Cùng thời điểm Huyền My thi Miss International Grand nhận nhiều lời chỉ trích vì thái độ trong đêm chung kết. Linh có chia sẻ với My không?

- Tôi nghĩ My đã hoàn thành sứ mệnh là đại diện của Việt Nam tham gia một đấu trường nhan sắc lớn. Bản thân tôi cũng đi thi nên rất hiểu, không phải mình cứ cố gắng hết sức là được mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác. Ban giám khảo dĩ nhiên không phải lúc nào cũng xuất hiện, nhưng vẫn có những người quan sát xung quanh, âm thầm chấm điểm từng cử chỉ, hành động của thí sinh để tìm ra người đăng quang xứng đáng nhất.

Tôi khá tiếc cho Huyền My. My hoàn toàn có thể đi sâu hơn dựa vào thể hiện trong đêm bán kết. Tuy nhiên như nói ở trên, mọi thứ còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn và thể hiện của các hoạt động bên lề. Về chuyện này, tôi không có quan sát trực tiếp nên không thể đưa ra ý kiến.

- Gần đây, nhiều người đẹp, hoa hậu tưởng chừng như thân thiết nhau bị nghi có cách hành xử "đá đểu" nhau. Thực tế, có tình bạn thật sự giữa các hoa hậu hay không?

- Có chứ, ví dụ như tôi và chị Tú (Á hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú – PV). Sau cuộc thi, tôi và chị ấy vẫn giữ liên lạc với nhau. Hai chúng tôi đều vô tư, đến với nhau bằng tình cảm thật sự chứ không bao giờ diễn, giả vờ thân mật để thu hút truyền thông.

Nếu vào TP.HCM có việc, tôi và chị Tú vẫn ở chung khách sạn, trò chuyện đến sáng. Tôi hay Tú có tin vui thì người còn lại sẽ hết lòng ủng hộ từ tận đáy lòng.

Mọi người không thấy tôi và chị Tú hay chụp ảnh hay check in cùng nhau trên Facebook nhưng giữa chúng tôi có tình cảm rất đặc biệt.

- Nếu một ngày có bạn thân lên tiếng đá xéo thành công của Linh, chị sẽ nói gì?

- Đấy không được gọi là bạn thân nữa. Đã là bạn thân thì bất cứ trường hợp gì xảy ra cũng đứng bên cạnh và ủng hộ mình. Còn những người chỉ chơi được một thời gian, chờ đến lúc mình vấp ngã hay thất bại thì lên tiếng chỉ trích thì họ không xứng đáng được gọi là bạn.

- Dừng chân ở top 40 Miss World, chị có ý định lên kế hoạch tìm kiếm một danh hiệu quốc tế khác để “nâng tầm tên tuổi”?

- Sau Miss World, tôi học hỏi thêm khá nhiều cũng như có nhiều kinh nghiệm. Nếu có cơ hội tham gia một cuộc thi khác chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn. Tuy nhiên, tôi chỉ tham dự thi quốc tế một lần đúng ở cuộc thi mà mình mơ ước. Sau này, tôi muốn tập trung cho việc học.

Đỗ Mỹ Linh