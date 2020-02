Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: 'Yêu ai cũng đậm sâu'

Đỗ Mỹ Linh vốn là người đẹp kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên các phương tiện truyền thông. Mới đây, hoa hậu tham gia trào lưu hỏi đáp trên Instagram có tên "I have" và "I have never" (Tạm dịch: Tôi từng và Tôi chưa bao giờ). Theo đó, khi nhận được một mệnh đề do người khác đưa ra, bạn phải khoanh tròn vào câu hỏi có hoặc không. Nguyên tắc là người chơi phải trả lời chân thực.

Một khán giả hỏi Mỹ Linh: "Chị có từng yêu ai đậm sâu chưa?". Người đẹp thừa nhận: "Yêu ai chị cũng yêu đậm sâu". Mỹ Linh cũng chia sẻ cô thuộc tuýp con gái yêu "đâm đầu", nhưng tính cách nhút nhát, chưa từng dám chủ động tán tỉnh đối phương.

"Cái này nhát lắm. Thích đến mấy cũng im" - Mỹ Linh trả lời câu hỏi của khán giả thông qua trang cá nhân.

Mỹ Linh chia sẻ bản thân là người yêu sâu đậm.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và bước chân vào showbiz, Mỹ Linh kín tiếng chuyện tình cảm. Khoảng giữa năm 2019, cô bị đồn hẹn hò thiếu gia Bảo Hưng - em trai của BTV Ngọc Trinh . Song, Mỹ Linh chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận.

Hồi tháng 1, khi nhìn lại hành trình một năm qua của mình, Mỹ Linh tâm sự cô cảm thấy thất vọng về bản thân vì mắc nhiều sai lầm. Đó chính là "cái tát" khiến cô tỉnh ngộ.

“Thật sự 2019 là năm Linh thất vọng về bản thân mình khá nhiều. Có những sai lầm, những vấp ngã xuất phát từ việc thiếu suy nghĩ, thiếu sự chuẩn bị, chủ quan. Trước giờ mình luôn nghĩ cuộc sống này màu hồng, mọi việc đều đơn giản, dễ dàng và rồi 2019 đến như một cái tát cho mình tỉnh ngộ, bớt mộng mơ, bớt ngây thơ đi”, người đẹp trải lòng.

