Hoa hậu Đại dương công khai xin lỗi Nguyễn Thị Thành

Vụ scandal về Hoa hậu Đại dương 2017 ngày càng trở nên ồn ào. Chiều 15/11, BTC Hoa hậu Đại dương và luật sư của BTC cùng Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh đã có buổi trao đổi chính thức cùng giới truyền thông. Hoa hậu Ngân An h đã trực tiếp trả lời một số vấn đề báo chí đưa ra.

Khi vụ việc đang ồn ào, người đẹp Nguyễn Thị Thành đã được thông báo về một phát ngôn liên quan đến cô mà một trang báo mạng đăng tải là của Hoa hậu Ngân Anh.

Theo đó, Nguyễn Thị Thành được nghe rằng Hoa hậu Ngân Anh có nói: “Không thể so sánh tôi với Nguyễn Thị Thành vì tôi đã can đảm tháo mũi còn Thành thì không đủ can đảm tháo răng trước khi dự thi một đấu trường nhan sắc".

Nguyễn Thị Thành vô cùng phẫn nộ cho rằng Ngân Anh đang xúc phạm tới mình.

Nguyễn Thị Thành giận dữ đăng tải trạng thái chỉ trích phát ngôn của Lê Âu Ngân Anh.

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Lê Âu Ngân Anh được hỏi rất nhiều về trường hợp không công nhận danh hiệu của Nguyễn Thị Thành trước đây cũng liên quan đến chỉnh sửa nhan sắc, Ngân Anh trả lời: “Nguyễn Thị Thành không thể tháo răng nên không thể so sánh với tôi trong trường hợp này vì tôi đã tháo sụn mũi".

Những lời lẽ hết sức nặng nề mà Nguyễn Thị Thành đăng tải về Ngân Anh.

Trong phát ngôn của Ngân Anh, cô chỉ khẳng định rằng hai trường hợp là không thể so sánh. Ngân Anh muốn nhấn mạnh vào việc cô đã tháo sụn mũi nhân tạo mà theo tư vấn là có thể trở về trạng thái tự nhiên. Thế nhưng, Nguyễn Thị Thành đã rất giận dữ đăng tải tuyên bố phản bác Lê Âu Ngân Anh.

Nguyễn Thị Thành cho rằng Lê Âu Ngân Anh đang cố tình gián tiếp xúc phạm cô: “Em vẫn chỉ là một đứa con nít! Em đã gián tiếp xúc phạm chị. Chị đã không động đến em thì đừng nên lôi chị vào câu chuyện của em”.

Nguyễn Thị Thành và Ngân Anh

Nguyễn Thị Thành khẳng định từ nay sẽ không còn ủng hộ đàn em, cô bày tỏ sự thất vọng sau khi nghe kể về phát ngôn của Ngân Anh.Trạng thái của Nguyễn Thị Thành đang nhận về nhiều luồng ý kiến.

Một số khán giả đồng tình cho rằng Ngân Anh có thể im lặng để tránh gây hiểu lầm. Số khác thì phản đối Nguyễn Thị Thành, bởi dù sao cô cũng chưa xác minh trực tiếp với Ngân Anh nên phát ngôn đó nhiều khả năng không phản ánh đầy đủ nội dung mà Lê Âu Ngân Anh diễn đạt.

Giữa những ồn ào, Lê Âu Ngân Anh chính thức đăng tải chia sẻ về phát ngôn đang gây tranh cãi của mình.

“Ngân Anh khẳng định Ngân Anh chỉ có một ý duy nhất là không nên so sánh Ngân Anh với chị Thành vì đây là 2 trường hợp 2 hoàn cảnh khác nhau, Ngân Anh có thể tháo mũi ra vì đó là lớp đệm nhân tạo còn chị Thành bị chấn thương răng nên khi bỏ lớp sứ không thể khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Ngân Anh không phủ nhận mình đã không đủ bình tĩnh để diễn giải câu trả lời của mình được rành mạch hơn nhưng Ngân Anh hoàn toàn có thể khẳng định Ngân Anh không có ý thách thức và xúc phạm chị Thành".

Qua đó, Ngân Anh gửi lời xin lỗi đến chị Thành vì vô ý mà khiến chị bị tổn thương, cả dư luận hiểu sai về em em cũng sẽ không buồn nhiều bằng việc đánh mất đi tình cảm đáng trân quý mà hai chị em mình đã có.

Theo Mai Hương

VietnamNet