Hoa hậu 43 tuổi hạnh phúc bên chồng kém 18 tuổi và con gái đầu lòng

Trên trang cá nhân, hoa hậu 43 tuổi Ham So Won thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên chồng trẻ và con gái 4 tháng tuổi. Cô sinh con đầu lòng vào tháng 12/2018.

Khoảnh khắc chồng Ham So Won, Cận Hoa, âu yếm chăm sóc con gái nhỏ. Sau kết hôn, Cận Hoa chuyển tới Hàn Quốc sống cùng vợ. Trước đó, anh là hot boy có tiếng ở Trung Quốc. Cận Hoa kém vợ 18 tuổi.

Con gái Ham So Won được nhận xét đáng yêu. Nữ diễn viên Tình dục là chuyện nhỏ cho biết không có ý định sinh em bé thứ hai. Chồng cô cũng ủng hộ quyết định này vì lo lắng cho sức khỏe của vợ.

Trên trang cá nhân, Ham So Won chia sẻ hình ảnh cho thấy cô sớm lấy lại vóc dáng thon gọn. Trò chuyện trong show truyền hình Flavor of Wife do TV Chosun thực hiện, Ham So Won thừa nhận cô từng nói dối bạn trai khi mới hẹn hò. Hoa hậu kể: “Tôi không nói với anh ấy về tuổi của mình. Chúng tôi gặp gỡ và tìm hiểu để trở thành người yêu. Tuy nhiên, khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc hơn, tôi đã thực sự lo lắng”.

Trong những ngày ở Hàn Quốc, Cận Hoa đã làm quen với cuộc sống của đất nước này. Anh tham gia show truyền hình, học nấu ăn và tự tin "trở thành hậu phương cho bà xã".

Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997 Ham So Won đăng ký kết hôn với bạn trai người Trung Quốc hồi giữa tháng 1/2018. Chồng Ham So Won kém cô tới 18 tuổi, là hot boy ở quê nhà với hơn 200.000 người theo dõi trên trang cá nhân. Anh sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Vì thế, chuyện tình của anh và Ham So Won đã vấp phải sự phản đối từ gia đình.

Ham So Won sinh năm 1976 tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý sau khi giành ngôi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Thời gian sau, Ham So Won chính thức tham gia đóng phim và nhờ vai Kim Hyun Hee trong Tình dục là chuyện nhỏ trở nên nổi tiếng. Cùng với Jang Nara, Joo Ja Hyun, Ham So Won đã chọn Trung Quốc là nơi phát triển sự nghiệp. Nói về giai đoạn đầu khi mới nổi, nghệ sĩ 43 tuổi luôn tự hào. "Ngày đó, tôi và Jang Nara nổi tiếng không kém cạnh nhau", cô nói.

