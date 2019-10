Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời tung bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới tại London: Ngọt ngào 'tan chảy', nhìn mà ghen tị!

Trên Facebook cá nhân mới đây, Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời - nam người mẫu Rhonee Rojas đã cùng đăng tải loạt khoảnh khắc hạnh phúc tại London để kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nếu như trong dịp kỷ niệm 1 năm về chung nhà cả hai đã quyết định sang Mỹ thì năm nay, cặp đôi lại chọn London để ghi dấu những giây phút ý nghĩa, hạnh phúc nhất bên nhau.



Ngoài những lời chúc nhận được từ bạn bè, khán giả, bạn đời của Hồ Vĩnh Khoa còn làm nhiều người xúc động khi dành một chia sẻ đầy ngọt ngào bằng tiếng Anh để kỷ niệm ngày cưới. "Married my best friend exactly 2 years ago today and I am very happy I did! Hồ Vĩnh Khoa you are my love and my soul and I look forward to making many more memories and experiencing new adventures together. Feeling so blessed we are able to celebrate here in London" (Tạm dịch: Kết hôn với người bạn thân nhất của tôi đúng hai năm trước và tôi rất hạnh phúc. Hồ Vĩnh Khoa - bạn là tình yêu và là linh hồn của tôi, tôi mong muốn được tạo thêm nhiều kỷ niệm, cùng nhau trải nghiệm những cuộc phiêu lưu mới. Cảm thấy thật may mắn khi chúng tôi có thể kỷ niệm ngày đặc biệt này ở London).

Những khoảnh khắc hạnh phúc của Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời tại London.

Đúng 2 năm trước, Hồ Vĩnh Khoa và nam siêu mẫu ngoại quốc - Rhonee Rojas đã khiến khán giả bất ngờ khi chính thức tổ chức lễ cưới tại Mỹ. Hình ảnh cả hai hôn môi, trao nhẫn trong ngày trọng đại đã trở thành khoảnh khắc hot nhất mạng xã hội thời điểm đó. Sau lễ cưới, Hồ Vĩnh Khoa đã gần như rút khỏi showbiz và cùng bạn đời định cư tại Mỹ. Trên trang cá nhân, cả hai cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh đời thường bên nhau và luôn khiến khán giả ngưỡng mộ vì cuộc sống hạnh phúc.

Theo Helino