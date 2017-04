Hồ Ngọc Hà, vì đâu từ nữ hoàng thành kẻ ngã ngựa trước dư luận?

Đàm Vĩnh Hưng đã đặt cho Hồ Ngọc Hà một cái "nickname" rất thú vị: Hồ Thị Phi. Mr Đàm không có ý xiên xỏ gì cô em gái yêu quý. Ngược lại, đó là sự tôn vinh. Hẳn là Đàm muốn ngầm khẳng định: Thị phi đã trở thành một danh hiệu, một giá trị thặng dư của sự nổi tiếng ở đỉnh cao, điều mà chỉ người ngồi trên ngôi vương mới có. Và Hồ Ngọc Hà là một trường hợp như thế.

Cái tên Hồ Ngọc Hà từ những ngày đầu tiên chính thức bước chân vào làng giải trí đã luôn gắn với thị phi. Từ sự cố lộ ảnh khỏa thân đến tin đồn tán tỉnh Huy MC - chồng ca sĩ Thu Phương, từ nghi án kết hôn với con nhà đại gia năm 16 tuổi đến chuyện giật bồ của Tăng Thanh Hà, từ chuyện ly hôn ầm ĩ với Cường Đô La đến chuyện cặp đại gia có vợ Chu Đăng Khoa... Chưa có thời gian nào đủ dài để "nữ hoàng giải trí" được yên ổn với dư luận.

Nhưng cũng nhờ thế mà cô trở thành "nữ hoàng giải trí". Mỗi hình ảnh về cô, mỗi lời cô nói, mỗi việc cô làm, mỗi chương trình cô tham gia đều trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Đó là niềm khao khát của bất cứ ai khi đặt chân vào showbiz Việt.

Thị phi chưa bao giờ đánh gục được Hà Hồ. "What doesn't kill you makes you stronger" (tạm dịch: Cái gì không giết được bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn) quả đúng với "Hồ Thị Phi". Sau mỗi scandal tưởng chừng sẽ khiến tên tuổi của Hà Hồ tan nát, thật lạ là cô càng trở nên nổi tiếng hơn, quyền lực hơn. Hà Hồ luôn có cách vượt qua thị phi một cách ngoạn mục ngoài tưởng tượng của mọi người.

Còn nhớ thời điểm những bài báo về chuyện kết hôn từ năm 16 tuổi bị tung ra, dư luận đinh ninh rằng Hồ Ngọc Hà sẽ khó có thể ngẩng mặt. Thế nhưng, thay vì lên tiếng phủ nhận những chuyện mà dường như rất khó phủ nhận, Hà đã cao tay khi đẩy được Cường Đô La ra ánh sáng. Một doanh nhân luôn giấu mặt trước truyền thông, không bao giờ phát ngôn trên báo chí lại bất ngờ trả lời phỏng vấn với những câu chữ đầy tâm huyết và sâu sắc đến khó tin về người phụ nữ của mình. Thế là, chỉ trong tích tắc, mọi ồn ào được đóng băng.

Đối mặt với scandal yêu nhầm "chồng người ta" cũng vậy, Hồ Ngọc Hà tưởng sẽ bị "truất ngôi" khi đích thân vợ đại gia chỉ thẳng mặt mắng cô là kẻ giật chồng. Từ trước đến nay, showbiz Việt không hiếm chuyện chân dài cặp đại gia, nhưng chưa từng có một nghệ sĩ nào bị "đánh ghen" công khai như Hà Hồ. Cái tên Hà Hồ trở thành tâm điểm của một chiến dịch tẩy chay lớn chưa từng có trên mạng xã hội. Nhưng ngay trong cơn cuồng nộ ấy, nữ hoàng giải trí đã khiến các anti-fan phải tức tưởi lùi bước khi một lần nữa khiến đại gia lộ diện.

Đại gia kim cương đã bất chấp mọi nguyên tắc kinh doanh, tình nguyện làm "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga", lên mặt báo để nói về chuyện ì xèo tình ái. Đại gia khẳng định người đẹp không biết rõ tình trạng hôn nhân của anh. Đại gia khẳng định người đẹp không phải người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân ấy bởi anh và vợ đã rạn nứt từ lâu và đang làm thủ tục ly hôn. Sửng sốt hơn, đại gia nói lời xin lỗi người đẹp vì đã khiến cô chịu bao tổn thương oan uổng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đại gia kim cương công khai chường mặt ra truyền thông cho đến thời điểm hiện tại. Với giới đại gia hạng A, điều này có thể xem là sự kiện có một không hai.

Dĩ nhiên, Hà Hồ một lần nữa lại ngẩng cao đầu. Và cuộc tình của cô, vì thế có đầy đủ điều kiện để tiếp tục một cách công khai bất chấp các nguyên tắc...

Hà Hồ chiến thắng. Thị phi không những không hạ gục được cô mà còn khiến cô trở nên quyền lực hơn. Các chiến dịch tẩy chay nhạt nhẽo dần. Câu chuyện kim cương cũng không còn tranh cãi. Nhất là khi Hà Hồ ngồi trên chiếc ghế "The Face" mùa đầu tiên và xây dựng thành công hình ảnh một nữ hoàng giải trí quyền lực. Nhưng có thể "nữ hoàng" đã không biết, sóng ngầm đang hợp lưu dưới mặt biển phẳng lặng.

Người ta bảo, sau scandal "Bỗng dưng muốn... tố", Minh Hằng mới lộ diện là cô gái quyền lực nhất showbiz khi có thể hạ bệ được Hà Hồ chỉ sau một buổi livestream. Nhưng Minh Hằng đâu có cái quyền lực khủng khiếp ấy. Và nếu xét một cách đơn lẻ, thì scandal chèn ép đàn em này của Hà Hồ, nếu có thật mười mươi đi chăng nữa, cũng là chuyện cỏn con. Sao có thể so sánh được với những scandal mà Hà Hồ đã phải trải qua trước đây. Chỉ có điều, những giọt nước mắt và cái gật đầu xác nhận đầy tức tưởi của Minh Hằng là giọt nước làm tràn ly thị phi mà Hà Hồ đã tích trong 15 năm đặt chân vào showbiz. Nói cách khác, Minh Hằng chỉ góp phần dỡ bỏ chân ghế cuối cùng nơi Hà Hồ ngồi khiến cho cái ngai vốn đã rất bập bênh chính thức sụp đổ.

Có lí do để chiếc vạc dầu dư luận sùng sục sôi lên. Bởi thực ra nó chưa bao giờ nguội. Sau mỗi scandal của "Hồ Thị Phi", dù cô có khéo léo, sắc sảo và cao tay đến đâu, cũng chỉ là một chiến thắng về mặt truyền thông. Trên thực tế, Hà Hồ chưa bao giờ chiến thắng bởi cô chưa bao giờ thuyết phục được dư luận.

Có vô vàn bằng chứng minh họa cho sự thất thế của Hà Hồ với dư luận. Thời điểm bị Diva Thanh Lam thẳng thừng chê về chuyên môn trên ghế nóng "Giọng hát Việt 2013", Hồ Ngọc Hà đã gây sốt khi được cho là mượn mông Subeo để đáp trả đàn chị. Cô viết một dòng đầy ẩn ý trên trang cá nhân rằng: "Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó, yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua. Hãy nhìn điểm mạnh và tốt của người khác để hoàn thiện bản thân, ai cũng đáng để mình học hỏi không phân biệt già trẻ, lớn bé, màu da, ngôn ngữ nhé Subeo, vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương".

Dư luận bùng nổ. Bởi một người vừa yếu chuyên môn vừa nhỏ tuổi đời lẫn tuổi nghề lại dám "hỗn" với một bậc Diva như Thanh Lam. Dù Hà Hồ lên tiếng giải thích rằng status của cô chẳng có ý ám chỉ ai cả thì người ta vẫn không muốn tin cô. Nhất là khi, trong suốt mùa "Giọng hát Việt" đó, "nữ hoàng giải trí" đã thể hiện một thái độ thiếu khiêm tốn và thiếu lễ độ với "đàn anh". Cô thường xuyên phát ngôn kiểu "chặn họng" giọng ca rock bằng lối nói sắc sảo, thâm thúy pha mỉa mai giễu cợt quen thuộc.

Dư luận cũng "để bụng" mọi câu nói của Hà Hồ để hễ "nữ hoàng giải trí" làm gì không phải là họ sẵn sàng mang ra đối chất. Như việc cô triết lý "Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất" nhưng lại tay trong tay công khai với đại gia có vợ bất chấp điều ấy gây tổn thương người vợ danh chính ngôn thuận. Người ta sẽ không quá khắc nghiệt với cô nếu như giữa tâm bão cô chấp nhận cúi mình lặng lẽ. Song, Hà Hồ không thể dẹp bỏ lòng tự tôn vĩ đại dù chỉ một giây. Thay vào đó, cô làm mọi cách để chính danh hóa mối tình của mình, nhân danh Tình yêu, đẩy người vợ thành kẻ thứ ba xấu tính. Đó là điều mà ngay cả bậc minh tinh Hollywood như Angelina Jolie cũng không dám làm.

Chưa hết, dù "Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất", nhưng Hà Hồ vẫn vô tình hay hữu ý làm tan vỡ mối quan hệ của chồng cũ với người đẹp Hạ Vi. Cô năm lần bảy lượt xuất hiện cùng Cường Đô La trong nhiều hoạt động. Cô tâm sự chuyện ngủ chung giường với Cường Đô La vì con. Cô mượn xe Cường Đô La để đi dự sự kiện. Cô làm tất cả những việc ấy trong hoàn cảnh Cường Đô La đang có bạn gái. Một cô gái để có thể chấp nhận tất cả những điều đó từ người cũ của bạn trai mình thì phải có sự chín chắn và lòng bao dung rất lớn. Mà Hạ Vi thì còn quá trẻ.

Và dù Hà Hồ "Luôn dạy con rằng đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất" nhưng cũng chính cô lại sống theo kiểu hơn thua từng lời nói. Chẳng đàm tiếu nào về cô ở ngoài kia mà cô chịu bỏ qua. Từ phát ngôn về người thứ ba của đàn chị từng thân thiết Lệ Quyên đến những bóng gió mắng mỏ của vợ đại gia, hay đơn giản là bị anti-fan chê phong cách thời trang của cô khi làm đại sứ thương hiệu thời trang, hay nhỏ mọn hơn nữa là bị anti-fan chê cách cầm ly rượu kém sang. Hà Hồ luôn luôn tìm cách trả đũa bằng những ngôn từ sắc lẻm. Cách ứng xử ấy khôn hay dại, thật khó mà đánh giá giữa một showbiz mà mọi giá trị đều có thể đảo lộn. Nhưng có sự thật là, nó chưa từng giúp Hà Hồ đẹp lên trong mắt công chúng.

Chuyện chèn ép Minh Hằng ở "The Face" có thể là sự thực, có thể không. Nhưng dù có dù không, scandal này cũng làm lộ rõ những chiếc chân ghế cập kênh đang đỡ cái ngai mà Hà Hồ đang ngồi. Nếu những chân ghế ấy vững chãi thực sự bên trong lớp áo bọc hào nhoáng, chuyện ồn ào vừa qua đâu thể làm nữ hoàng ngả nghiêng, nói gì đển rơi từ lưng ngựa.

