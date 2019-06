Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ kết hôn vào tháng 12?

Tối ngày 27/6, Kim Lý đăng tải bức ảnh tình cảm nhân dịp kỷ niệm 2 năm bên nhau. Anh viết trên trang cá nhân: "Chúc mừng kỷ niệm 2 năm ngày yêu nhau. Đây là chuyến du lịch đầu tiên cùng nhau. Yêu em thật nhiều".

Dưới phần bình luận, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ chia sẻ về lễ cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Cô viết: “So happy for you guys. Waiting for a wedding in December” (Tạm dịch: Hai bạn thật hạnh phúc. Chờ đợi lễ cưới vào tháng 12). Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bình luận: “Báo trước em một tháng mới làm kịp nhạc được”.

Chia sẻ của Trang Khàn và Châu Đăng Khoa khiến nhiều người suy đoán Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sắp làm đám cưới vào tháng 12 tới.

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh kỷ niệm 2 năm yêu Kim Lý.

Liên lạc với quản lý của Hồ Ngọc Hà, người này cho biết hiện chưa nắm được thông tin liên quan đến đám cưới. Quản lý Kim Lý từ chối chia sẻ vì đây là chuyện cá nhân của nghệ sĩ. Trong khi đó, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà không bình luận về tin tức này.

Trong dịp kỷ niệm tình yêu, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng ảnh hạnh phúc bên Kim Lý. “Hai năm tìm được người bạn tốt đủ để làm mình bình an và cảm thấy ấm áp. Cảm ơn anh nhé Kim Lý”, giọng ca Cả một trời thương nhớ chia sẻ.

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà vướng nghi vấn sẽ tổ chức kết hôn vào tháng 12 tới.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bén duyên từ khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ vào năm 2017. Ngày 13/10/2017, Hồ Ngọc Hà công khai ảnh hôn má Kim Lý, kèm theo một lời chúc anh luôn vui vẻ.

Ngay sau đó, Kim Lý đáp lại bằng dòng bình luận: "Anh yêu em rất nhiều". Đây được xem là lời khẳng định chính thức về tình cảm của cặp đôi trước những đồn đoán từ công chúng. Từ sau lần công khai chuyện tình yêu, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thường xuyên bày tỏ những lời nói ngọt ngào, lãng mạn dành cho nhau.

Trong lễ Giáng sinh năm 2018, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tạm ngừng lịch trình công việc, dành thời gian bên người thân.

Theo Hoàng Yến (Tri Thức Trực Tuyến)