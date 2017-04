Hồ Ngọc Hà bất ngờ muốn tìm người yêu cho Cường Đô La

Ngày 14/4, nhiều người bất ngờ khi Cường Đô La đăng một dòng trạng thái dài về mối quan hệ thân thiết của anh với vợ cũ - nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà . Trong đó, anh khẳng định Hồ Ngọc Hà chính là "gia đình nhỏ, là tri kỷ, cô bạn thân của mình", là người hiểu mình nhất. Với tư cách là bố mẹ của Subeo họ có thể làm tất cả vì con trai.

Cường Đô La vừa khen ngợi Hồ Ngọc Hà không ngớt lời.

Sau đó, cách đây ít giờ, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ về một dòng trạng thái mới như để đáp lại lời của Cường Đô La: "Mình là gì của nhau: Bạn thân. Là tình nhân của nhau: Chắc em không cần. Người mà anh đắm say từ nay: Để em tìm cho". Lý do mà khán giả nghĩ ngay đến Cường Đô La là vì nữ ca sĩ cũng khẳng định cả hai là bạn thân, không phải tình nhân của nhau như khẳng định thêm về chia sẻ của chồng cũ trước đó. Tuy nhiên, trong câu cuối cùng, Hồ Ngọc Hà bất chợt nhắn nhủ: "Người mà anh đắm say từ nay: Để em tìm cho" gợi ý về việc sẽ tìm người yêu mới cho nhân vật được nhắc đến. Phải chăng Hồ Ngọc Hà quyết định sẽ tìm mối duyên khác cho Cường Đô La?. Trong khi đó, Cường Đô La vẫn trong mối quan hệ lúc đóng lúc mở cùng người đẹp Hạ Vi.

Hồ Ngọc Hà nhắn nhủ sẽ tìm người yêu mới cho chồng cũ.

Theo Tri thức trẻ