HLV The Face Thái: 'Tôi chuyên nghiệp nên không bao giờ đi trễ'

Trong sự kiện họp báo ra mắt chương trình The Face Việt Nam - Gương mặt thương hiệu 2017 diễn ra sáng 23/5 tại TP.HCM, bộ ba huấn luyện viên Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú khiến các phóng viên có mặt và cả khán giả phải bức xúc vì đến trễ 2 tiếng so với thời gian in trên thiệp mời.

Cụ thể, theo thư mời gửi đến các đơn vị truyền thông, buổi họp báo được bắt đầu từ 9h30. Tuy nhiên, mãi đến 11h30, 3 huấn luyện viên mới có mặt đầy đủ. Trong khi đó, huấn luyện viên nổi tiếng của The Face Thái Lan Lukkade Metinee lại có mặt sớm hơn giờ hẹn. Như thế trong suốt 2 tiếng, "chị đại" của The Face xứ chùa vàng phải ngồi chờ 3 "đàn em" kém cả tuổi đời, tuổi nghề và cả độ nổi tiếng.

Lukkade Metinee phải ngồi chờ các HLV Việt 2 tiếng trước khi họp báo bắt đầu. Ảnh: Nguyễn Thành.

Sau buổi họp báo kết thúc, phóng viên đã tiếp cận huấn luyện viên (HLV) Lukkade Metinee để trao đổi về vấn đề này. Dù vẫn giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ nhưng nữ HLV Thái bày tỏ quan điểm khá rõ ràng và đanh thép: "Tôi là người thứ 3 đến buổi họp báo hôm nay. Ở Thái Lan, các chương trình cũng thường hay diễn ra trễ so với giờ hẹn. Tuy nhiên, tôi là người chuyên nghiệp nên giờ hẹn như thế nào, tôi sẽ đến trước vài phút. Tôi chỉ hy vọng chuyện này đừng ảnh hưởng đến giờ bay của tôi vì ngay hôm nay tôi phải trở về Thái".

HLV Lukkade Metinee cũng bày tỏ sự thông cảm: "Tôi hiểu tình trạng kẹt xe ở Việt Nam. Ngoài ra khi chỉ có một HLV đến và các phóng viên cũng chưa xuất hiện đầy đủ nên chương trình cũng không thể diễn ra. Tôi làm trong showbiz này hơn 20 năm nên có chờ 2 tiếng cũng không sao".

Về phía HLV The Face Việt Nam, Lan Khuê giải thích họ nhận được tin nhắn lịch trình từ ban tổ chức có mặt tại họp báo lúc 10h30. Chỉ riêng Minh Tú do vấn đề sức khỏe nên có mặt muộn hơn. Cô cũng cho rằng HLV Lukkade Metinee đến sớm do ban tổ chức mời vào lúc 9h.

Trên mạng xã hội, việc HLV Thái Lan đến đúng giờ trong khi đó HLV Việt Nam lại đến trễ khiến khán giả không hài lòng.

Khán giả Minh Vũ viết: "Thật mất mặt, không hiểu HLV người Thái Lan sẽ nghĩ như thế nào. Hai chị làm người Việt mang tiếng xấu thêm rồi đấy". Trong khi đó, nick CPPham cho rằng bộ ba quyền lực The Face mùa 2 nên học hỏi cách làm việc của đàn chị Thái Lan.

Ngoài ra, rất nhiều ý kiến cho rằng tác phong thiếu chuyên nghiệp, hay đi trễ là căn bệnh mà các nghệ sĩ Việt từ lâu đã mắc phải chứ không chỉ riêng lần này.

