Hiếm khi đăng ảnh lộ mặt con trai, Á hậu Tú Anh tiếp tục khiến dân tình trầm trồ khi khoe góc nghiêng cực đáng yêu

Từ sau khi sinh con trai đầu lòng, Á hậu Tú Anh không hề ngần ngại đăng hình con trai lên trang cá nhân nhưng vẫn khéo léo che mặt con bằng icon hoặc chỉ đăng một phần khuôn mặt để đảm bảo sự riêng tư cho bé cũng như tránh những lời bình phẩm trái chiều từ dư luận.



Mới đây, Tú Anh vừa tiếp tục khoe ảnh con trai trong chiếc áo bông cực đáng yêu bên cạnh cây thông Noel khiến dân tình không khỏi xuýt xoa. Vẫn là bức ảnh chỉ chụp một phần góc nghiêng của cậu quý tử nhưng nhiều người vẫn nhận ra bé Kem có vẻ ngoài bụ bẫm, cứng cáp và đôi mắt to tròn cực dễ thương. Dù xuất thân là một thiên kim tiểu thư được bố mẹ hết mực yêu thương, chiều chuộng, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ nhưng không thể phủ nhận Tú Anh cực kỳ mát tay trong việc chăm con. Một số người còn khẳng định cậu quý tử nhà Á hậu sẽ trở thành hot boy làng giải trí trong tương lai.

Tú Anh khoe một phần gương mặt của con trai nhưng vẫn đủ khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì quá đáng yêu

Kèm theo bức ảnh gây sốt, Tú Anh chia sẻ: "I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I. Don't care about the presents. Underneath the Christmas tree... Giáng sinh năm nay của mẹ chỉ cần có em thôi" (Tạm dịch: Mẹ không mong ước gì nhiều, cũng không quan tâm đến những món quà trong dịp Giáng sinh. Điều mà mẹ cần đã ở ngay bên dưới cây thông Noel...Giáng sinh năm nay của mẹ chỉ cần có em thôi).

Theo Nguoiduatin.vn