H'Hen Niê: 'Tôi không hét cát-xê sau mỗi thành tích'

- Cảm xúc của chị thế nào khi đoạt giải 'Nhan sắc vượt thời gian' 2018 của Missosology?

- Tối qua, khi ban tổ chức công bố giải , tôi đang trên máy bay nên hoàn toàn không biết gì cả. Đến khi thấy hàng loạt thông báo hiện lên trên điện thoại, tôi mới đọc được và biết mình đoạt giải. Rất nhiều bạn bè, khán giả gửi lời chúc mừng qua tin nhắn và các trang mạng xã hội. Tôi hạnh phúc và vinh dự trở thành người Việt Nam đầu tiên chiến thắng giải "Nhan sắc vượt thời gian". Đây là cuộc bình chọn uy tín của chuyên trang Missosology từ năm 2010, với các nhan sắc đến từ 5 cuộc thi lớn: Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International. Tôi muốn dành tặng giải thưởng này đến khán giả Việt Nam nhân dịp xuân mới Tết đến.

Hoa hậu H'Hen Niê. Ảnh: MUV.

- Điều gì giúp chị chiến thắng giải thưởng bình chọn này?

- Top 5 bình chọn của năm nay ai cũng đều xinh đẹp xuất sắc. Tôi chỉ nghĩ mình chỉ có thể vào top 3 là cao lắm rồi. So với 4 đối thủ còn lại, chắc tôi có vẻ ngoài và mái tóc tém khác biệt, dễ dàng tạo dấu ấn cho người đối diện. Câu chuyện vươn lên khó khăn của tôi cũng là điểm nhấn giúp ban giám khảo chú ý và đánh giá cao hơn, phù hợp tiêu chí cuộc bình chọn. Tôi rất vui khi được Missosology nhận xét: "H'Hen Niê phá vỡ tiêu chuẩn, quan niệm về sắc đẹp và tỏa sáng xuyên suốt Miss Universe".

- Trong các người đẹp còn lại của top 5, chị đánh giá ai cao nhất?

- Đó là Hoa hậu Nam Phi - Tamaryn Green. Cô ấy rất thân thiện, thông minh, bản lĩnh và giải thưởng Á hậu 1 Miss Universe 2018 hoàn toàn xứng đáng. Trong cuộc thi, chúng tôi rất thân thiết với nhau, một phần vì cùng thuộc nhóm thí sinh cuối cùng. Mỗi lần di chuyển, cả hai thường ngồi chung với nhau trên xe, giao lưu trực tuyến cùng với khán giả Việt Nam. Thấy tôi gặp khó khăn trong giao tiếp, Tamaryn sẵn sàng giúp đỡ.

H'Hen (giữa) và Tamaryn Green (phải) trong một hoạt động của cuộc thi. Ảnh: NVCC.

- Tình bạn của chị với các thí sinh khác thế nào sau cuộc thi Miss Universe?

- Hiện tôi và các thí sinh vẫn còn trò chuyện với nhau thông qua một ứng dụng. Biết tôi nhận giải "Nhan sắc vượt thời gian", mọi người đều nhắn tin chúc mừng.

Mới đây, Hoa hậu Nhật - Yuumi Kato nhắn cho tôi: "H'Hen ơi, tớ sắp sang Việt Nam thăm cậu này, bất ngờ không?". Thế là khoảng hai tuần sau, cô ấy sang Việt Nam. Vì không có sự chuẩn bị nhiều, tôi chỉ kịp thiết kế một tour nhỏ cho Yuumi khám phá Sài Gòn bằng xe máy, xích lô. Trước khi về, tôi tặng Yuumi một chiếc túi làm bằng mây tre và cô ấy rất thích món quà đặc biệt này.

- Cuộc sống của chị thế nào sau thời gian dài áp lực thi Miss Universe?

- Dĩ nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ngày trước, Miss Universe là ưu tiên hàng đầu của tôi từ khi thức dậy đến lúc đi ngủ. Bây giờ, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và nhiều sở thích cá nhân khác. Rảnh rỗi, tôi rủ êkíp cùng đi ăn uống và ngắm cảnh Sài Gòn tất bật dịp cuối năm.

Nhờ tâm lý và ăn uống thoải mái, tôi có tăng cân nhẹ, mặt tròn hơn. Đi đâu mọi người cũng chọc khiến tôi ngượng ngùng lắm. Sắp tới, tôi dành thời gian trở lại phòng gym và chú ý hơn chế độ ăn uống để giữ dáng.

H'Hen đưa Hoa hậu Nhật Yuumi Kato khám phá Sài Gòn. Ảnh: Thiên An.

- Trở về từ Thái Lan, H'Hen ít xuất hiện ở các sự kiện. Tại sao chị không tranh thủ tận dụng sức "nóng" từ thành tích top 5?

- Tôi không thuộc tuýp người tô vẽ, đánh bóng hào quang hay hét giá cát xê sau mỗi thành tích. Vị trí top 5 Miss Universe như một sự ghi nhận nỗ lực của tôi lẫn êkíp, là món quà tôi tri ân sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Nên sau khi dành thời gian đi giao lưu với báo chí, tôi vẫn tiếp tục với các trách nhiệm gắn bó với cộng đồng của một hoa hậu.

Không phải điều to tát lớn lao nào, tôi chỉ mong muốn đến được nhiều vùng đất, giúp đỡ nhiều bà con có được một cái Tết ấm no hơn khi năm mới sắp đến. Khoảng một tháng nay, tôi cùng ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến nhiều tỉnh thành trao quà như: Long An, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Đắk Lắk... Vươn lên từ khó khăn, tôi luôn tự nhủ phải giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình nhiều nhất có thể.

- Năm nay, chị muốn đón Tết thế nào?

- H'Hen sẽ đón Tết cùng gia đình ở quê nhà Đắk Lắk. Năm qua, bố mẹ đã lo lắng nhiều cho con gái khi vừa đảm nhận trọng trách hoa hậu vừa chuẩn bị thi quốc tế. Tôi muốn bù đắp và dành một cái tết trọn vẹn bên ông bà. Sau đó, tôi có chuyến công tác nước ngoài vào khoảng mùng 7 Tết.

Theo Ngôi sao