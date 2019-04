H'Hen Niê tiết lộ cuộc gặp mặt thân mặt với chân dài Victoria’s Secret

Cách đây ít giờ, Hoa hậu H'Hen Niê vừa chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân kèm status thu hút sự chú ý của khán giả: "Một buổi tối tuyệt vời cùng người bạn đáng yêu Sofie, cô ấy rất đẹp! Sofie đang có chuyến đi tại Việt Nam và cả hai chị em đã có những tâm sự rất thú vị, cả nhà biết đó là điều gì không? Chúc Sofie có những trải nghiệm thật tuyệt vời tại Việt Nam nhé, hẹn gặp lại bạn".

Chụp cùng với một siêu mẫu quốc tế nhưng H’Hen Niê không hề kém cạnh thần thái tự tin và nụ cười quyến rũ

Được biết, hôm 14/4, người mẫu Sofie Rovenstine - trình diễn ở Victoria's Secret 2018 đã có chuyến ghé thăm Việt Nam và hội ngộ thân thiết với Hoa hậu H'Hen Niê.

Ngay sau khi đăng tải người đẹp khiến khán giả vô cùng hào hứng và tích cực "động viên" H'Hen Niê nên thử sức tại sàn diễn khốc liệt nhất hành tinh này. Đáng chú ý hơn cả là "comment" của Sarah Rose Summer – đối thủ H’Hen Niê tại Miss Universe vừa qua. Không chỉ "thả tim" bài viết, cô còn để lại bình luận: "Can’t wait to see you both on Victoria’s Secret runway" (Tạm dịch: Thực sự mong chờ được thấy hai bạn trên sàn diễn Victoria’s Secret).

Trước đó, H'Hen Niê cùng 9 cô gái trong Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đã có màn trình diễn áo tắm tự tin và cuốn hút trên sân khấu hình chữ X của Miss Universe 2018.

Trong phần thi bikini, H'Hen Niê có những bước đi uyển chuyển, thể hiện thần thái tự tin. Không chỉ mạnh về kỹ năng catwalk, làm chủ sân khấu và âm nhạc cực tốt, H'Hen Niê còn thu hút mọi ánh nhìn với body đẹp khỏe khắn. Không chỉ hình thức, H'Hen Niê còn được đánh giá là cô gái có trái tim nhân hậu. Nhiều người hâm mộ quốc tế và Việt Nam, đã gọi H'Hen Niê là thiên thần Victoria’s Secret của Miss Universe 2018.

Với thành tích ấn tượng, tâm hồn và vẻ đẹp tuyệt vời của mình, nhiều người hy vọng H'Hen Niê sẽ xuất hiện casting Victoria’s Secret Show 2019 này?

Sofie Rovenstine lên đường thăm thú Việt Nam. Ảnh: Zing

Ngay sau cuộc gặp, Sofie Rovenstine lên đường thăm thú Việt Nam. Cô gây ấn tượng đẹp với hình ảnh tự đi xe máy cực ngầu để khám phá miền núi hoang sơ, dậy sớm uống một tách trà nóng vào lúc sáng tinh mơ, khi sương mù vẫn còn bao phủ.

Với vẻ đẹp tràn đầy sức sống tuổi 20, cô được coi là một trong những người mẫu tiên phong về vẻ đẹp khỏe mạnh, đầy đặn và tích cực của Victoria's Secret. Bên cạnh Victoria's Secret, cô từng làm mẫu cho Zac Posen, Christian Siriano, Sherri Hill và Carolina Herrera.

Dù chưa phải là người đẹp được mang cánh thiên thần, nhưng cô rất cố gắng để tạo dấu ấn riêng trong một show thời trang đã từng có lịch sử lâu năm nhất.

M.H (th)