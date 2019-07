H’Hen Niê lần đầu gửi lời yêu đầy ngọt ngào đến bạn trai, dân tình lập tức réo gọi tên Đen Vâu

Sau khi cuộc thi "Miss Universe Việt Nam 2019" chính thức khởi động, H’Hen Niê đã không khỏi bồi hồi khi nhớ về thời điểm đăng quang hơn 1 năm trước. Trên Instagram cá nhân, người đẹp còn dành nhiều chia sẻ để nói về kỷ niệm đáng nhớ này. Trong đó, gây chú ý nhất chính là lời tâm sự về những đổi thay sau hơn 1 năm đăng quang Hoa hậu. H’Hen Niê cho biết, cô từng mất 6 tháng niềng răng nhưng tới đêm Chung kết Miss Universe đã mất luôn khay định hình và quên không đeo tới bây giờ. Do đó, sau hơn 1 năm lên ngôi Hoa hậu, cô không có gì khác ngoài mái tóc sắp dài và điều thay đổi lớn nhất chính là có người yêu. Nàng Hậu thậm chí còn thoải mái gửi lời yêu tới bạn trai: "Cảm ơn anh đã đến bên đời em. I love you so much babe".

Chia sẻ của H'Hen Niê gây chú ý khi đây là lần đầu tiên cô công khai thể hiện tình cảm với bạn trai.

Ngay lập tức, chia sẻ này của H’Hen Niê được khán giả chia sẻ nhiệt tình trên mạng xã hội. Đáng nói, thay vì tìm danh tính bạn trai người đẹp gốc Ê-đê, dân mạng lại liên tục gọi tên Đen Vâu. Bởi trước đó, nam rapper từng vướng nghi vấn hẹn hò với H’Hen Niê khi cả hai thường xuyên tương tác, "thả thính" nhau trên trang cá nhân. Mặc dù tới hiện tại, Đen Vâu và H’Hen Niê đều không có bất cứ chia sẻ nào về đối phương nhưng với những động thái như thời gian qua, khán giả đều mong mỏi cặp đôi sẽ luôn giữ được mối quan hệ bền chặt.

Mối quan hệ thân thiết giữa Đen Vâu và H'Hen Niê vẫn luôn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả bởi cả hai đều sở hữu tính cách mộc mạc, chân chất.

H'Hen Niê từng đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Đen Vâu vô cùng thân thiết giữa thời điểm cả hai vướng nghi vấn bí mật hẹn hò.

Theo Helino