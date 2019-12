H'Hen Niê: "Hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu, mọi thứ như một giấc mơ đẹp của thanh xuân"

Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H’Hen Niê đã thay đổi chuẩn mực của nhiều cuộc thi nhan sắc Việt với hình ảnh một Hoa hậu tóc ngắn, da nâu.

Năm 2018, không chỉ là dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ hoa hậu của H’Hen Niê mà cô còn mang về niềm tự hào cho người dân Việt Nam khi lần đầu tiên, Việt Nam có một hoa hậu vào đến Top 5 của Miss Universe.

Người đẹp Tây Nguyên đã trở thành hình mẫu lý tưởng và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ trong nước và quốc tế phấn đấu cùng câu nói ấn tượng: "I can do it, You can do it". Đầu năm 2019, cô vinh dự được chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Missosology bầu chọn là "Timeless Beauty – Vẻ đẹp vượt thời gian".

Hành trình hai năm nhiệm kỳ của Hoa hậu H’Hen Niê cũng là nguồn cảm hứng để BTC HHHVVN 2019 quyết định chọn "Brave Heart – Trái tim dũng cảm" là chủ đề chính của cuộc thi. Với một nhiệm kỳ thành công và có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, vương miện Empower đã được BTC HHHVVN trao tặng vĩnh viễn cho Hoa hậu H’Hen Niê, vì cô xứng đáng là chủ nhân duy nhất của chiếc vương miện ấy. Photo: Milor Trần

Chia sẻ trong hai năm đương nhiệm của mình, Hoa hậu H’Hen Niê bày tỏ niềm hạnh phúc với những gì mình có được: tình cảm của khán giả, những dự án cộng đồng đã thực hiện.

"Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã thay đổi cuộc đời Hen, mang đến cho Hen nhiều cơ hội mới. Hen trân trọng cảm ơn tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vì nếu không là Hoa hậu, Hen sẽ không thể thực hiện được những hoạt động dành cho cộng đồng, xã hội, không thể dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa lòng nhân ái, truyền động lực cho các bạn trẻ sống có lý tưởng, ước mơ và sự kiên định. Trước kia Hen nghĩ 2 năm chắc sẽ dài lắm đây, nhưng bây giờ nhìn lại, Hen thấy 2 năm trôi qua nhanh quá. Mọi thứ như một giấc mơ đẹp của tuổi thanh xuân. Bây giờ là lúc Hen cùng với BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tìm ra tân hoa hậu, một cô gái đủ bản lĩnh để tiếp nối Hen và mang thêm niềm tự hào về cho Việt Nam" - Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 bày tỏ.

Tất cả những cảm xúc ấy được Hoa hậu H’Hen Niê truyền tải và thể hiện trong bộ ảnh được thực hiện nhằm khép lại hai năm nhiệm kỳ của mình.

Hoa hậu H’Hen Niê muốn mang đến nguồn năng lượng, thần thái quyền lực để tiếp thêm sức mạnh cho tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng lời nhắn nhủ: hãy dũng cảm đón nhận vương miện bằng cả trái tim mình. Photo: Milor Trần

Nếu như khán giả đã quen với hình ảnh Hoa hậu H’Hen Niê tóc ngắn thì trong bộ ảnh này, cô để tóc dài nhưng không mất đi chất cá tính, phong thái riêng của mình. Photo: Milor Trần

Hoa hậu H’Hen Niê sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp lúc 20h ngày 07/12/2019 trên kênh VTV1. Photo: Milor Trần









An Khánh