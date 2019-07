H'Hen Niê bình thản trước tin lộ bạn trai, chuẩn bị dự show Sơn Tùng

Theo cập nhật mới nhất của H'Hen Niê , cô đã đáp chuyến bay về Việt Nam hôm 28/7 và chuẩn bị đi xem đêm nhạc của thần tượng Sơn Tùng. Cô hào hứng viết trên trang cá nhân: "Ăn nguyên tô cơm to bự để lấy sức tối nay quậy nè. Mọi người đã chuẩn bị đi chưa?".

Trước đây, H'Hen Niê nhiều lần chia sẻ ca sĩ thần tượng của cô là Sơn Tùng M-TP . Cô thuộc hầu hết ca khúc của giọng ca gốc Thái Bình.

H'Hen Niê hào hứng trước live show Sơn Tùng M-TP.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng viết về Sơn Tùng: "Sao lại có thể giỏi như vậy được, chờ Hãy trao cho anh. Mãi yêu. Cố lên, bài học quý giá có từ suy nghĩ tích cực. Sống là để chinh phục, không phải ủ rũ theo lối mòn. Không biết tự vươn lên thì làm sao thấy được ánh sáng, anti-fan là sức mạnh, copy là kẻ hủy diệt. Buổi sáng tuyệt vời từ sếp".

Những ngày qua, H'Hen Niê sang đất nước chùa vàng dự đám cưới của người đẹp Thái Lan Ning Sophida. Cô còn đảm nhận vai trò phù dâu cùng dàn thí sinh Miss Univese 2018 xinh đẹp, trong đó có Á hậu Tamaryn.

Cùng thời điểm này, thông tin về bạn trai tin đồn của H'Hen Niê bị rò rỏ trên mạng xã hội. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được cho là đang hẹn hò với bạn thân của Đen Vâu, tên Tuấn Khôi. Anh này làm công việc quay phim, nhiếp ảnh gia. Trên mạng xã hội, hai người thường xuyên tương tác và liên tục đăng ảnh có nhiều điểm trùng hợp.

H'Hen Niê thay đổi hình ảnh với mái tóc dài.

Trong chuyến đi đến New York (Mỹ) hồi đầu năm, Tuấn Khôi cũng đồng hành cùng H'Hen Niê và chụp hình cho người đẹp. Tuy nhiên, đến lúc này, H'Hen Niê vẫn tỏ ra bình thản, không nhắc gì về tin đồn tình cảm.

Khi trả lời phỏng vấn báo chí hồi đầu năm, H'Hen Niê chỉ tiết lộ bạn trai hơn cô ba tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và là mối tình đầu. Cô phủ nhận thông tin anh là đại gia, có nhiều tiền. Người đẹp tâm sự: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi".

Vào giữa tháng 7, lần đầu tiên H'Hen Niê công khai nói về bạn trai trên trang cá nhân. Cô chia sẻ ngọt ngào: "Các bạn xem kìa, hơn một năm sau đăng quang, tôi không khác gì. Ngoài mái tóc sắp dài, mọi thứ còn y nguyên, da vẫn nâu, răng khểnh vẫn đó, cơ thể vẫn vậy. Bự nhất là Hen đã có người yêu. Cảm ơn anh đã đến bên đời em. I love you so much, babe (Em yêu anh rất nhiều)".

Theo Zing