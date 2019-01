HH Mỹ từng chê bai H'Hen Niê lại có hành động bất ngờ này nhưng phản ứng của HH Việt Nam mới gây chú ý

2018 có thể coi là một năm đột phá vô cùng thành công của H'Hen Niê khi cô liên tục nhận được sự chú ý từ công chúng với màn thể hiện xuất sắc tại Miss Universe 2018. Không những thế, mới đây nàng Hậu còn được chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology xếp hạng 4 trong 25 cô gái xinh đẹp nhất thế giới.

Với vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính cùng nụ cười rạng rỡ, tự tin luôn được H'Hen Niê thể hiện, không khó hiểu khi nàng Hậu nhận được sự yêu mến từ cả khán giả nước nhà và cư dân mạng quốc tế. Thậm chí, Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summer - người từng chê bai khả năng tiếng Anh của H'Hen Niê mới đây cũng dành những lời khen có cánh đến người đẹp Ê-đê.

H'Hen Niê thuộc Top 4 trong bảng xếp hạng Timeless Beauty 2018 (Vẻ đẹp vượt thời gian).

Trên trang instagram cá nhân của mình, Hoa hậu Mỹ vừa đăng tải hình ảnh mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng H'Hen Niê với lời ca tụng đại diện Việt Nam: "This beauty is still making me smile the other side of the world. Head over and watch her live tour of her hometown". (Tạm dịch: Vẻ đẹp của cô ấy vẫn khiến tôi mỉm cười ở nửa kia của thế giới. Hãy cùng dõi theo những màn thể hiện của cô ấy ở quê nhà).

Ngay sau đó, H'Hen Niê cũng chia sẻ lại bức ảnh của Sarah Rose Summer và dành lời cảm ơn nồng hậu đến Hoa hậu Mỹ: "I love you and miss you so much!". (Tạm dịch: Tôi yêu bạn và nhớ bạn rất nhiều).

Hoa hậu Mỹ khen ngợi vẻ đẹp của H'Hen Niê.

Người đẹp Việt Nam thể hiện tình cảm với người từng chê bai mình.

Trước đó, H'Hen Niê cũng từng nhiều lần thể hiện sự tinh tế, khéo léo khi đăng tải hình ảnh thân thiết cùng đại diện Mỹ để xóa tan tin đồn bất hòa của cả 2. Hiện nay, dù cuộc thi đã kết thúc nhưng có thể thấy, mối quan hệ giữa H'Hen Niê và đại diện Mỹ vẫn vô cùng tốt đẹp, cả 2 vẫn dành sự động viên, khen ngợi nhau dù cách xa nửa vòng trái đất.

H'Hen Niê từng nhiều lần xóa tan tin đồn "không bằng mặt" của cả hai.

