Hé lộ những thông tin cực ‘khủng’ trong đám cưới Đông Nhi- Ông Cao Thắng

Chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra đám cưới được nhiều người mong đợi của cặp đôi Đông Nhi- Ông Cao Thắng.

Theo tiết lộ từ khu resort ở Phú Quốc- nơi hôn lễ của Đông Nhi được tổ chức, sẽ có khoảng 10 biệt thự cao cấp hướng ra biển được bố trí riêng cho cô dâu, chú rể cũng như người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, nơi ở của 500 khách mời cũng là những phòng nghỉ sang trọng, hiện đại nhất.

Được biết, có khoảng 120 nhân viên được bố trí để chuẩn bị không gian lễ đường của Đông Nhi- Ông Cao Thắng. Đặc biệt, cặp đôi lựa chọn thời gian 17h30 chiều để cử hành hôn lễ tại bãi biển, đúng thời điểm đón hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc.

Nơi diễn ra hôn lễ của Đông Nhi- Ông Cao Thắng.

Trước đó, Đông Nhi- Ông Cao Thắng đặt vé máy bay cho 500 khách mời dự đám cưới trong hai ngày ở Phú Quốc.



Nói về lý do tổ chức đám cưới ở bãi biển, Đông Nhi chia sẻ: “Nhi luôn mơ về một đám cưới được làm ở biển, khi đó mọi người sẽ có thể cũng nhau chia sẻ cảm xúc mà không bị chi phối bởi thời gian, mình vui nhưng mọi ngưòi sẽ vui hơn đó là điều quan trọng nhất. Thật sự cũng rất lo lắng về mặt thời tiết do mình chọn làm ngoài biển, nhưng may sao khi tìm hiểu Nhi biết được đảo ngọc Phú Quốc tháng 11 là thời tiết đẹp nhất.

Nhi đã hình dung rằng lễ kết hôn của mình sẽ diễn ra dưới nắng chiều hoàng hôn, ăn tối nơi khu vực bãi cỏ sát bờ biển và cùng nhau vui chơi, ca hát nhảy múa hết mình ở khu vực hồ bơi. Sáng hôm sau thì mọi người sẽ cùng nhau đi tham quan và đi chơi, chắc sẽ vui lắm. Nhi đã hình dung đám cưới của mình như thế ấy nên tâm trạng bây giờ rất nôn nao và mong chờ, mọi người có giống Nhi không?

Cám ơn người thân, gia đình, những anh chị em, bạn bè thân thiết đã nhận lời tham gia với Nhi- Thắng nhé. Vì phải thật sự quý nhau lắm mới dành cho nhau nhiều thời gian đến thế! Rất trân trọng. Nhi chờ để được cùng hoà chung cảm xúc với tất cả mọi người. Dẩy đầm hết mình cùng Nhi- Thắng nhé”.

Theo Tiền phong