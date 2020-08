Hậu trường dở khóc dở cười của phim Tình yêu và tham vọng

"Tình yêu và tham vọng" của đạo diễn Bùi Tiến Huy là một trong những bộ phim chịu ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19. Được biết, ở thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tất cả các bối cảnh quay như công ty, nhà của các nhân vật Linh, Minh, Tuệ Lâm đều bị từ chối ghi hình. Điều đó buộc đoàn làm phim chỉ có thể quay những bối cảnh lẻ như đường phố, nhà hàng, quán cafe,... Kéo theo đó, tất cả các thành viên trong đoàn đều phải cập nhật lịch quay thường xuyên vì kế hoạch sản xuất bị đảo lộn.

Theo dự kiến ban đầu, ê-kíp làm phim "Tình yêu và tham vọng" sẽ đóng máy vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, hồi tháng 3-4 phim bị gián đoạn do chỉ thị cách ly toàn xã hội trong khi máy móc thiết bị, diễn viên quần chúng… đều đã thuê từ trước. Đạo diễn Bùi Tiến Huy từng chia sẻ, một số bối cảnh quay tại phía Bắc đã lên kế hoạch trước đó, như quay ở các khu chung cư, đều phải hủy.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy chỉ đạo cho dàn diễn viên tại hậu trường

Thậm chí, cũng theo đạo diễn họ Bùi, tất cả những cảnh quay: bắt tay, ôm hôn không cần thiết cũng đều bị cắt bỏ để đảm bảo an toàn cho diễn viên, trừ những cảnh không thể cắt bỏ thì chúng tôi dời lại quay sau.

Là một trong 2 diễn viên miền Nam ra Bắc, Diễm My chia sẻ cô đã có một năm đáng nhớ với nhiều kỷ niệm khi tham gia "Tình yêu và tham vọng". Nữ diễn viên cho biết cô phải chuyển ra Hà Nội sống để đáp ứng lịch quay của đoàn. "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quá trình thực hiện phim lâu hơn dự kiến nên tôi đã được tận hưởng 4 mùa của miền Bắc, mùa đông cực lạnh và mùa hè rất nóng", người đẹp nói.

Liên quan đến Diễm My 9X, trong tập 25 khi Linh suýt bị đuối nước do em gái (Thùy Anh) đẩy xuống hồ nhưng sau đó được Minh (Nhan Phúc Vinh) hô hấp nhân tạo. Trong đoạn clip hậu trường hé lộ, động tác ép ngực để cứu sống khiến Diễm My 9X khá đau. Dù đang quay nhưng vì đau quá nên nữ diễn viên đành lên tiếng: "Dừng dừng, em xin lỗi nhưng đau quá!" khiến khán giả vừa thương vừa hài.

Cảnh quay "hài hước" ở tập 25

Xuất hiện trong cùng phân đoạn, Thanh Sơn (Giám đốc pháp chế) cũng có trải nghiệm nhớ đời. Nam diễn viên hài hước rằng chưa bao giờ anh thấy thiên nga đáng sợ như vậy vì cứ xuống nước quay là chúng lao đến tấn công. Vì thế vừa anh lo diễn vừa lo đối phó với những "diễn viên hung hãn" không có trong kịch bản. Thanh Sơn cũng "bật mí", cảnh này Nhan Phúc Vinh cũng phải nhảy 3 lần mới hoàn thành, trong đó có 2 lần vừa nhảy cái là vội vàng lên vì bị thiên nga đuổi.

Ngoài ra, do phim bắt đầu bấm máy từ cuối năm 2019 nên có nhiều cảnh quay mùa đông - mùa hè đan xen. Và nỗi ám ảnh của diễn viên "Tình yêu và tham vọng" đó là quay giữa mùa hè đổ lửa vẫn phải diện trang phục mùa đông. Nhan Phúc Vinh thậm chí phải mặc áo len cao cổ với vest để khớp với rắc-co trước đây. Nhiều cảnh quay xong, người nam diễn viên ướt nhẹp vì mồ hôi đổ ra như tắm.

Trang phục được cho là"không liên quan" của Nhan Phúc Vinh và Lã Thanh Huyền trong cùng một cảnh quay

"Trong Nam, chúng tôi vẫn thường xuyên quay dưới nắng nhưng cái nắng dễ chịu hơn, có thể đen sạm lại thôi chứ không đến mức mất sức. Còn ngoài Bắc quay dưới nắng một tiếng là cảm thấy choáng váng, đêm về cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Thời tiết quá khó chịu", Nhan Phúc Vinh tâm sự.

Đồng cảm với đàn anh, "Ánh" Thuỳ Anh cũng cho biết, cô có thể mặc áo hai dây, chân váy ngắn để quay phim giữa thời tiết dưới 10 độ, còn việc mặc "kín cổng cao tường" giữa nắng nóng đỉnh điểm thực sự "ám ảnh".

"Lạnh có thể quấn thêm chăn khi chưa bấm máy, còn nóng thì rất khó xử lý, không thể cứ cởi đồ ra liên tục trên phim trường được. Quay cảm xúc ngày đông mà trong người mồ hôi cứ đổ liên tục. Cái cảm giác đó thật sự muốn bùng cháy luôn ấy", nữ diễn viên chia sẻ.

"Tuệ Lâm" Lã Thanh Huyền cũng bộc bạch rằng có những ngày ngoài trời gần 50 độ mà cô vẫn phải "đóng bộ" mùa đông: áo dạ, áo len nên mỗi khi quay xong một cảnh cô có cảm giác như mình bị lả đi vì nóng.

Lã Thanh Huyền chưa mặc trùng bộ nào trong "Tình yêu và tham vọng"

Có lẽ cũng chính vì thời tiết "oái oăm" mà đoàn phim "Tình yêu và tham vọng" được coi là đoàn sành điệu nhất khi các diễn viên thường chuẩn bị rất nhiều trang phục lên hình rất đẹp và phong cách. Cũng không quá ngạc nhiên vì hầu hết dàn diễn viên trong phim đều là người trẻ, có kinh tế, có sự đầu tư nên việc cầu kỳ trang phục là điều dễ hiểu.

Điển hình như Lã Thanh Huyền vai Giám đốc Tuệ Lâm. Ngay từ khi nhận kịch bản, nữ diễn viên họ Lã đã đặt ra mục tiêu phải để tạo hình nhân vật của mình thật sang trọng, hiện đại, phong cách. Nữ diễn viên đã nhờ đến một số nhà thiết kế trong nước hỗ trợ cho mình, còn một số phục trang cô đã mua ở nước ngoài. Được biết cô đã tự sắm hơn 100 bộ trang phục cùng rất nhiều phụ kiện như nữ trang, giày, túi xách, trang điểm… để phù hợp với vai diễn. Sự đầu tư đó cho thấy cô rất tâm huyết và "chịu chơi" trong lần quay trở lại màn ảnh này.

Trái với đàn chị, trang phục của Diễm My 9X lại khá đơn giản

Chưa kể đến dàn diễn viên trẻ như Thuỳ Anh, Huyền Lizzie, Thanh Sơn, Nhan Phúc Vinh trang phục cũng liên tục cập nhật để phù hợp với vai diễn. Hay như vai bà Khuê của NSND Minh Hòa phần phục trang ngoài sự hỗ trợ của đoàn làm phim thì một số hãng thời trang cũng tài trợ hầu hết. Chưa kể chị thường đến sớm nhất đoàn phim để tạo hình mái tóc bới cao tôn lên vẻ đẹp quyền uy, sang trọng của bà chủ tịch tập đoàn.

Là nữ chính nhưng có lẽ Diễm My 9X lại "bớt sành điệu" nhất vì chủ yếu là quần tây, áo sơ mi hoặc áo thun màu sắc tối giản. Tuy nhiên, nữ diễn viên luôn có stylist riêng đồng hành từ đầu phim và chuẩn bị phục trang khá kỹ. "Ban đầu, bạn ấy chuẩn bị những bộ đồ công sở màu sắc tươi sáng, phong cách Hàn Quốc. Nhưng đạo diễn Bùi Tiến Huy không đồng ý. Anh bảo cô Linh là người không am hiểu thời trang, không chú ý vẻ bề ngoài, chỉ quan tâm gia đình, công việc. Vì thế, tôi phải mặc đồ màu tối và lúc nào cũng kín cổng cao tường. Mãi sau này, gần cuối phim, đạo diễn mới đồng ý cho tôi mặc váy", Diễm My chia sẻ.

Một số cảnh hậu trường "khó đỡ" của "Tình yêu và tham vọng"

An Khánh