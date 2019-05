Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim khiến fan lo lắng vì sụt hẳn 15kg, ngày càng gầy guộc khó nhận ra

Tim - Trương Quỳnh Anh có lẽ là cặp đôi tốn nhiều giấy mực nhất trong làng giải trí Việt. Giữa năm 2018, Tim khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trong cuộc nói chuyện với fan trên trang cá nhân. Dù vậy, nhưng cả hai vẫn sống chung nhà để chăm lo cho con trai Sushi. Hậu chia tay, cuộc sống của cặp đôi vẫn luôn thu hút sự quan tâm và theo dõi từ dư luận.

Chia sẻ trên trang cá nhân, mới đây Tim khiến fan bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy guộc khó nhận ra. Hình ảnh được anh chụp khi đang làm việc tại phim trường. Trong bộ vest đỏ, mái tóc dài, gương mặt của nam ca sĩ "Một vòng trái đất" trông phờ phạc, hai gò má hốc hác và xanh xao trông thấy.

Bức hình mới nhất lộ rõ vẻ ngoài gầy guộc của Tim sau lùm xùm ly hôn Trương Quỳnh Anh

Ngay sau khi đăng tải, bức hình đã nhanh chóng nhận rất nhiều lượt bình luận và quan tâm từ cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ. "Nay nhìn anh gầy thế", "Anh đã gầy lại mất thêm máu thế này", "Anh ơi, nhìn anh ốm quá rồi"…, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ nỗi xót xa khi thần tượng ngày càng gầy đi quá nhiều.

Trả lời bình luận của một người bạn, Tim chia sẻ anh đã sụt hẳn 15kg so với thời tham gia chương trình "Sao nhập ngũ". Có lẽ do gặp nhiều biến cố trong cuộc sống cũng như dành thời gian quá nhiều cho công việc nên Tim đã không còn giữ được phong độ như trước. Hi vọng rằng thời gian sắp tới, anh chàng sẽ sớm lấy lại được cân bằng cuộc sống và phong độ như trước.

Fan hâm mộ không khỏi xót xa khi Tim ngày càng gầy đi quá nhiều.

Hậu ly hôn, Tim dành phần lớn thời gian cho công việc. Anh tích cực tham gia vào các dự án phim, âm nhạc.

Theo Helino