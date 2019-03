Hậu lùm xùm tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy bất ngờ trở lại với hình ảnh cá tính, gai góc có phần 'đàn ông' như thời làm vlogger

Từ sau khi gây sóng gió cả làng giải trí với lùm xùm tình ái cùng Kiều Minh Tuấn, hiện tại An Nguy đã quay lại Mỹ và ít khi cập nhật tình hình của mình lên mạng xã hội. Thế nhưng, có một điều khá đặc biệt mà hẳn nhiều người nhận ra, rằng từ khi về Mỹ, hình ảnh của An Nguy cũng trở nên khác lạ so với thời gian làm diễn viên ở Việt Nam.

An Nguy với mái tóc dài nữ tính hồi còn hoạt động với tư cách diễn viên ở Việt Nam

Nếu có cắt tóc ngắn thì cô vẫn lựa chọn tóc mái thưa và phong cách ăn mặc nữ tính

Cụ thể, An Nguy đã cắt phăng mái tóc dài nữ tính, thay vào đó là kiểu tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi giữa. Có vẻ như sau khi trải qua nhiều sóng gió, An Nguy đang muốn xây dựng lại hình ảnh cá tính, gai góc như thời làm vlogger. Cô nàng thậm chí còn tự nhận mình là đàn ông, xưng "anh" và tự hào "Chẻ ngôi giữa cũng lãng tử như ai'" khi khoe tóc mới.

Từ ngày quay về Mỹ, An Nguy cũng trở lại với hình cá tính, có phần bất cần

Dù đã hạn chế sử dụng mạng xã hội nhưng mỗi lần đăng ảnh lên instagram, An Nguy đều xuất hiện với biểu cảm khá vui tươi, lém lỉnh. Trong bức ảnh mới nhất, An Nguy lại gây chú ý với dòng chú thích: "Khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì. Cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì".

Lý giải về việc liên tục tự nhận mình là đàn ông của An Nguy, nhiều người cho rằng cô đang muốn mình mạnh mẽ như một người đàn ông để có thể vượt qua cú sốc tình cảm với Kiều Minh Tuấn trước đó, tuy nhiên một số khác lại cho rằng cô nàng đang nói về mẫu người lý tưởng của mình. Thế nhưng dù lý do là gì thì người hâm mộ cũng rất vui mừng khi nhìn thấy An Nguy vui vẻ và tươi tắn trở lại.

Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với hình ảnh này của An Nguy

Theo Sở hữu trí tuệ