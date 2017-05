Hari Won ngày càng gầy tong teo từ khi lấy Trấn Thành

Hari Won có lẽ là nữ ca sĩ có hình thể thay đổi thất thường, lúc quá mập khiến nhiều người nghĩ rằng cô đang mang thai, lúc lại đột ngột xuống cân quá nhanh.

Cách đây không lâu, nữ ca sĩ người Hàn từng vướng phải tin đồn có bầu với Trấn Thành trước khi tổ chức đám cưới vì vòng hai to bất thường. Nam danh hài sau đó đã lên tiếng phủ nhận chuyện này và khẳng định vòng hai của Hari Won to là do cô tăng cân.

Dù đã diện trang phục tối màu nhưng cô vẫn lộ vòng eo ngấn mỡ

Chiếc váy bó tố vóc dáng kém thon gọn của người đẹp

Thậm chí cô từng bị đồn là mang bầu

Không chỉ eo, vùng cánh tay của cô cũng dư mỡ

Tăng cân khiến vóc dáng Hari kém thon gọn, săn chắc

Có lẽ chính vì thế mà Hari Won có động lực quyết tâm lấy lại vóc dáng mi nhon ngày nào.

Được biết, cô đã gặp không ít khó khăn trong “công cuộc” giảm cân này. Ngoài thường xuyên tập luyện thể thao Hari Won còn thực hiện chế độ detox thanh lọc cơ thể, ăn uống kiêng khem.

Cuối cùng, sau một thời gian miệt mài, cô đã giảm được 9kg. Không thể phủ nhận, việc giảm cân giúp gương mặt và vóc dáng của Hari Won trông thon gọn hơn trước rất nhiều. Nữ ca sĩ có thể mặc những bộ đồ bó sát hay có tone màu nổi bật mà không lo bị chê béo.

Nhưng bên cạnh đó, việc giảm cân "không phanh" khiến Hari Won bị lộ hàng loạt yếu điểm như đôi bàn tay gầy trơ xương hay gương mặt hốc hác.

Thêm vào đó, vì giảm cân quá đà nên Hari Won lộ cơ thể gầy gò, thiếu sức sống. Nhiều fan khuyên Hari Won nên cải thiện chế độ ăn để tránh bị gầy gò quá mức.

Hari bắt đầu giảm cân trước ngày cưới

Cơ thể thiếu sức sống của nữu ca sĩ sau khi giảm cân

Không chỉ cơ thể thon thả hơn, gương mặt cô cũng nhỏ gọn hơn trước kia nhiều.

Cơ thể gầy gò của Hari Won

Trong video hậu trường chụp ảnh, Hari Won lộ vòng hai ngấn mỡ. Qua đây có thể thấy dù giảm cân nhưng cơ thể Hari Won chỉ dừng ở mức gọn gàng chứ chưa thực sự săn chắc.

Vào lần xuất hiện gần đây nhất, 21/5, Hari Won xuất hiện với thân hình mảnh mai tới mức khó tin.

Bà xã Trấn Thành trông gầy nhom.

Lily (th)