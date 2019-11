Hành trình "còn nước còn tát" cứu con gái của đạo điễn Đỗ Đức Thành

Hôm nay lễ viếng con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành - Hạnh An được tổ chức tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ. Trên trang cá nhân của đạo diễn Đỗ Đức Thành ngoài dòng thông báo, gia đình còn lưu ý: "Mọi người không mang vòng hoa tới viếng".

Trong không khí đau thương, bài hát "Cảm ơn con nhé" trong phim "Về nhà đi con" được vang khiến người thân, bạn bè đồng nghiệp của đạo diễn Đỗ Đức Thành tới viếng không thể cầm nước mắt. Sự ra đi của cô gái 20 tuổi Hạnh Anh khiến ai cũng xót xa.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái Hạnh An.

Hạnh An, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã ra đi sau một thời gian kéo dài điều trị tại Singapore. Trong giây phút này, đạo diễn Đỗ Đức Thành viết: "Vì con là một thiên thần nên con chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường. Nơi con không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên

Con nói "Không ai được khóc. Con sẽ OK". Uh, cha mẹ sẽ cố gắng mỉm cười với con, nếu khó quá, cho cha mẹ khóc 1 tý nhé. Để mắc cho cái gọi là nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. Tạm biệt con yêu Anna, thiên thần của bố, mẹ và các em".

Hạnh An phát hiện mắc ung thư máu khi vừa bước sang 18 tuổi.

Ngoài ra, đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" cũng bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã giúp đỡ anh và con gái trong suốt thời gian. "Trân trọng cảm ơn mọi người đã yêu thương Anna và đã giúp sức cho 2 cha con chúng tôi", anh chia sẻ.

Hành trình cứu con gái của đạo diễn Đỗ Đức Thành diễn ra trong suốt 2 năm qua. Khi Hạnh An vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 18 thì cô bị phát hiện ra bệnh ung thư máu. Kể từ đây, hành trình đạo diễn Đỗ Đức Thành bỏ tất cả công việc để theo con gái. Anh quyết tâm làm tất cả "còn nước còn tát" để giữ lại sự sống cho con.

Trong quá trình chữa trị bệnh hiểm nghèo, Hạnh An rất lạc quan.

Thời gian đầu, đạo diễn Đỗ Đức Thành bán hết nhà cửa, xe và nhiều đồ có giá trị để lo cho con. Tuy nhiên quá trình chạy chữa ấy, chi phí tốn kém đã đến 25-26 tỷ đồng. Đã có lúc anh đã kiệt sức và cuối cùng anh buộc phải lên tiếng nhờ mọi người giúp đỡ.

Sau 2 lần ghép tủy không thành công, đạo diễn và con gái vẫn lạc quan chuẩn bị cho lần phẫu thuật thứ 3. Trước ca mổ quyết định, đạo diễn viết những dòng tâm sự xúc động : "Tôi vẫn chưa được khóc. Tháng 9/2017, phát hiện ra con mắc bệnh ung thư máu dòng tủy phức tạp, tôi lén lút trốn ra gầm cầu thang bệnh viện, khóc như điên trong 10 phút.

Những ngày bế con trên tay, thấy con thiêm thiếp, tim đập từng nhịp yếu ớt, không biết dừng lúc nào - Tôi chưa được khóc. Những đêm con không thở được, lả đi trên tay mình, máy chạy tút tút quanh con như thể đang cào vào màng nhĩ - Tôi chưa được khóc.

Con vật vã, nhức nhối vì bị tế bào ác tính hành hạ, cắn xé. Tôi nhìn từng dòng hóa chất truyền vào thân con, tóc con rụng từng mảng, mắt, môi xám ngắt - Tôi chưa được khóc.

Tôi siết chặt tay con, nhìn con nghiến răng khóc không thành tiếng khi cánh tay con mổ phanh, thấy cả lớp cơ đỏ hỏn - Tôi chưa được khóc. 26/09/19, Con ghép tủy lần 2. Con gồng mình chống chọi với xạ trị, hóa trị và hồi hộp mong tin vui. Hàng tuần trôi qua... và bây giờ ca ghép của con không thành công. Bác sĩ cầu nguyện cho con và nói "con chỉ còn 1 cơ hội là phải ghép tủy lại thật sớm, khi tế bào ung thư đang ngủ yên sau hóa trị". Tôi đau đớn nhìn con nằm im lìm trên giường bệnh trắng toát, đáng căm ghét nhưng tôi vẫn không được khóc. Vì còn phải là chỗ dựa cho con và gia đình. Tôi còn phải đứng vững, không gục ngã để nắm chặt cơ hội cho con được sống.

Cảm ơn mọi người đã gửi tiền, gửi lời cầu nguyện tốt lành tới cha con chúng tôi. Xin mọi người hãy giúp cho con tôi được có cơ hội ghép tuỷ lần nữa và tôi chắc chắn sẽ được khóc thật nhiều khi con khoẻ lại".

Cô còn trấn an tinh thần cho bố mẹ mình.

Về phía Hạnh An, cô gái trẻ luôn lạc quan và cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Ngay khi biết bản thân mắc bệnh ung thư máu, Hạnh An luôn giữ vững tinh thần.

Tết Dương lịch năm 2019 vừa qua, Hạnh An viết trên Facebook. "Ung thư là một chiến trường tàn khốc, không khoan nhượng. Bạn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo và luôn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Tôi đã nhìn thấy nhiều bạn bè ngã xuống. Nhiều người trong số họ giống như chị em ruột thịt của tôi. Tôi đã gục ngã nhiều lần nhưng tôi luôn tự đứng dậy trên đôi chân của mình và tôi không bao giờ phải làm điều đó một mình. 2019 ơi, đến đi, tôi sẵn sàng rồi đây".

Dòng viết cuối cùng của Hạnh An.

Và khi bước vào cuộc phẫu thuật cuối cùng, Hạnh An vẫn thể hiện sự lạc quan. Dù sức khỏe đã rất yếu nhưng Hạnh An vẫn an ủi bố mẹ khi viết: "Không sao đâu, không lo". Đạo diễn Đỗ Đức Thành đã chia sẻ lời nhắn gửi ấy như một lời chào cuối cùng của Hạnh An.

Đỗ Quyên (th)