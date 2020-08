Hạnh phúc bình yên của danh ca Tuấn Ngọc bên vợ kém 14 tuổi

4 tuổi đi hát nhưng 42 tuổi mới nổi tiếng

Danh ca Tuấn Ngọc tên thật là Lã Anh Tuấn sinh ra tại Đà Lạt. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên cũng chẳng lạ khi 4 tuổi, Tuấn Ngọc đã được đi hát và được mời cộng tác trong các chương trình ca nhạc dành riêng cho thiếu nhi trên đài phát thanh, cùng thời với những "thần đồng" Quốc Thắng và Kim Chi.

Năm 1960, khi phong trào nhạc trẻ phát triển, Tuấn Ngọc bắt đầu được biết đến nhiều với những nhạc phẩm tiếng Anh. Tới đầu thập niên 1970, ông tham gia vào 2 ban nhạc lớn nhất thời bấy giờ đó là The Strawberry Four và The Top Five.

Ca sĩ Tuấn Ngọc có thể xem là cùng thời với những danh ca nhạc trữ tình tiền chiến như Khánh Ly , Lệ Thu nhưng trước năm 1975 ông không nổi tiếng bằng 2 ca sĩ này. Sau 1975 khi sang Mỹ định cư, dù bắt đầu hát nhạc Việt nhiều hơn trong băng nhạc thu chung với ca sĩ Lệ Thu nhưng Tuấn Ngọc cũng chưa thực sự được nhiều người biết tới.

Khởi đầu đi hát, danh ca Tuấn Ngọc hát nhiều bài hát bằng tiếng Anh.

Năm 1989, khi Tuấn Ngọc kết hợp với ca sĩ Thái Hiền ra CD Lời gọi chân mây với những ca khúc trữ tình, dòng nhạc tình ca mang âm hưởng thời tiền chiến, trở thành dòng nhạc tạo nên tên tuổi của Tuấn Ngọc. Thành công bắt đầu tới với Tuấn Ngọc khi ông đã 42 tuổi.



Giọng ca Tuấn Ngọc đặc biệt, nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc. Ông cũng được nhiều người xem như một giọng ca nam "tượng đài" của dòng nhạc tình ca Việt Nam ở hải ngoại.

Nhắc đến Tuấn Ngọc, không thể không nhắc đến ca khúc Riêng một góc trời của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Ca khúc này thành công rực rỡ và được xem là một trong những bài hát hay nhất của ca sĩ Tuấn Ngọc.

"Trước đây tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ hát những ca khúc Việt Nam rồi nổi tiếng, nhưng đúng là những thứ không tính đến là những thứ sẽ xảy ra. Những gì mình tính, chắc gì đã đến? Nhưng suy cho cùng, làm gì thì làm, tôi cũng không thể hát nhạc ngoại hay bằng nhạc Việt Nam. Vì chỉ khi hát bằng tiếng mẹ đẻ, người ta sẽ hiểu được những tận cùng cảm xúc trong giai điệu và ca từ", danh ca Tuấn Ngọc từng tâm sự.

Ông chia sẻ: "Bản thân tình khúc Việt Nam phần đông những ca khúc hay là những ca khúc buồn, với những tình yêu không có những đoạn kết hạnh phúc. Người ca sĩ không nhất thiết phải buồn đau như người trong ca khúc, nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ không bao giờ hát hay, nếu như họ không là con người tình cảm".

Năm 2006, Tuấn Ngọc thực hiện liveshow lớn đầu tiên với chủ đề là Riêng một góc trời tại Nhà hát Hòa Bình –TP.HCM. Kể từ đó, Tuấn Ngọc thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia nhiều sự kiện âm nhạc trong nước và hải ngoại.

Tuấn Ngọc từng kể lai lịch về nghệ danh của mình rằng: "Hồi còn nhỏ, lúc 7 tuổi, tôi đi hát lấy tên thật là Anh Tuấn nhưng trong đài phát thanh đã có một kịch sĩ lâu năm cũng tên Anh Tuấn nên mọi người không cho tôi lấy tên đó, sợ bị trùng, sợ tôi lĩnh lương của ổng. Bố tôi đổi tên cho tôi mà không hỏi ý kiến nên bây giờ tôi có tên là Ngọc nữa".

Cái tên Tuấn Ngọc đã theo danh ca suốt hơn 50 năm qua. Không chỉ là giọng ca ngọt ngào với những những ca khúc đậm tính tự sự, Tuấn Ngọc còn cuốn hút khán giả bởi phong cách giao lưu hài hước. Tuấn Ngọc có cách nói chuyện chậm rãi nhưng nhiều ẩn ý và vui nhộn.

Vui được ngày nào hay ngày đó...

Nổi tiếng nhưng đời tư của Tuấn Ngọc thực sự được giữ kín. Trên truyền thông thi thoảng Tuấn Ngọc nhắc về người vợ kém 14 tuổi - ca sĩ Thái Thảo (em gái của Thái Hiền, con gái của nhạc sĩ Phạm Duy). Ông từng thổ lộ mối tình với bà xã nảy sinh tình cảm sau lần hát chung tại một phòng trà ở Mỹ năm 1991. Ba năm sau, Tuấn Ngọc và Thái Thảo quyết định về chung một nhà. Sau khi kết hôn với danh ca Tuấn Ngọc, Thái Thảo từ bỏ nghiệp hát để chăm lo tổ ấm. Sau 25 chung sống, họ có với nhau ba cô con gái.

Danh ca Tuấn Ngọc và người vợ kém 14 tuổi.

Tuấn Ngọc bộc bạch ông là người sống tình cảm và hiểu rằng trong cuộc đời này không có gì quan trọng hơn gia đình. Nhưng công việc của một nghệ sĩ với thời gian thất thường cũng khiến ông đôi khi lấn cấn vì không có quá nhiều thời gian chăm sóc mái ấm.

Tuấn Ngọc có 3 người con gái với Thái Thảo nhưng cả 3 không theo nghệ thuật. Ông bảo: "Có người còn hỏi thẳng liệu chúng tôi có cấm đoán gì không? Đối với tôi, có phúc lắm mới được làm nghệ sĩ. Con, cháu hai bên gia đình của chúng tôi đều là những đứa trẻ cực kỳ có năng khiếu, yêu âm nhạc. Nhưng chẳng cái gì thúc đẩy chúng trở thành nghệ sĩ cả.

Tôi từng hỏi bố mình rằng ông đã dạy hát cho anh em chúng tôi thế nào? Bố tôi nói ông có dạy gì đâu, cứ mỗi ngày ôm đàn là chúng tôi nghe và tự khắc hát theo. Tôi cũng đàn, hát cho bọn trẻ từ khi chúng lọt lòng và các cháu vì thế cũng yêu âm nhạc. Nhưng bấy nhiêu chắc chưa đủ điều kiện để tạo duyên. Vậy nên "đủ duyên" như tôi có lý do gì để phải tính toán với âm nhạc".

Ở tuổi 73, danh ca Tuấn Ngọc hạn chế đi diễn. Với ông, sức khỏe là điều quan trọng. Ông không giấu mình phát hiện polyp ruột và được các bác sĩ cắt bỏ. Ông bảo một trong những thú vui lớn của ông bây giờ là tập thể thao. "Tôi tập nhiều môn, yoga, zumba, ít nhất mỗi ngày 1 tiếng, thôi thì vui được ngày nào hay ngày đó" - Tuấn Ngọc nói.

Theo Ngân An

Vietnamnet