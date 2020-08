Hai nữ phụ đáng ghét “Tình yêu và tham vọng" nói gì về vai diễn liên tục bị “ném đá"?

"Tình yêu và tham vọng" dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Bùi Tiến Huy cùng dàn diễn viên nổi tiếng trẻ tên tuổi đang chiếm sóng giờ vàng VTV3 nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Khán giả không chỉ dành những lời khen "có cánh" cho tuyến nhân vật chính như mà ở tuyến phản diện hai nữ phụ như Ánh - em gái Linh (Thuỳ Anh), trưởng phòng Hường (bạn Tuệ Lâm) cũng hấp dẫn khiến khán giả "ghét cay ghét đắng".

Thuỳ Anh thuộc lứa diễn viên thực lực vì dù còn trẻ nhưng cô đã đảm nhận đủ mọi chất vai từ truyền hình đến điện ảnh và hầu hết cô đều ghi được dấu ấn.

Đến với "Tình yêu và tham vọng" Thuỳ Anh vào vai nhân vật Ánh – cô em gái quá quắt, đanh đá, đầy nguy hiểm của Linh (Diễm My 9X). Càng về cuối phim, nhân vật Ánh của Thùy Anh càng bộc lộ tính cách quái chiêu.



Nữ diễn viên trẻ cũng cho biết với cô vai diễn này không mấy khó khăn. Tuy nhiên, tâm lý và cảm xúc của nhân vật này luôn là thử thách, buộc cô phải tập trung cao độ cho từng phân đoạn. Không thể tiết lộ về nội dung phim nhưng Thùy Anh cho biết Ánh sẽ tạo nên cú sốc lớn cho khán giả ở hồi kết. Cô tin rằng sẽ ít người đoán được số phận của hai chị em Linh và Ánh trong phim.

Nhưng vì "Ánh nhập" xuất sắc từ đầu phim đến giờ nên chuyện nữ diễn viên bị "ném đá" là điều khó tránh khỏi. Mặc dù đọc bình luận của khán giả, nhiều lúc cô cũng rất buồn, thậm chí tức "sôi máu" nhưng theo Thuỳ Anh, khán giả chửi vai diễn chứng tỏ cô thành công khi hóa thân vào nhân vật.

"Gạch đá nhận được chắc tôi xây đủ hai căn biệt thự… rồi ấy. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là một thành công với mình bởi đã đảm nhận vai diễn trọn vẹn, cho ra đúng con người của Ánh nhất… Tôi cũng mong khán giả sẽ có cái nhìn khách quan giữa phim và đời thực, để không "ghét" Thùy Anh như ghét Ánh", nói về điều này Thùy Anh vui vẻ chia sẻ.

Đặt câu hỏi cho rằng nhiều khán giả nhận xét gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh của cô chỉ hợp vai phản diện, nữ diễn viên cho biết: "Nếu cứ tin vào bình luận trên mạng xã hội thì đó có lẽ Thùy Anh đã "đi đập mặt sửa lại hết rồi".

Thuỳ Anh tâm sự cô là người hay tủi thân và bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác nên nhiều lúc cũng suy nghĩ và buồn khi đọc các bình luận tiêu cực của khán giả. Mỗi lần như thế cô lại tìm các đàn chị như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Diễm My... hoặc bất cứ ai để than thở, trút buồn đến mức được đặt biệt danh là "thánh than". Nhưng sau đó được mọi người an ủi, nữ diễn viên tự an ủi bản thân tại sao lại nghe những lời nói của những người không quen mình để nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Đã theo nghệ thuật tôi nghĩ phải biết chấp nhận những lời góp ý. Nhưng tôi nghĩ mình nên nghe nhận xét, đánh giá từ những người có chuyên môn và yêu thương mình. Tôi sẵn sàng nhận những bình luận thuận tai nhưng những bình luận xấu tôi để sang một bên", nữ diễn viên 9X tâm sự.

Cũng như Thuỳ Anh, Diễm Hương thủ vai Hường (bạn Tuệ Lâm) không chỉ đáng ghét bởi tính cách chuyên đi xúi bẩy, xúc xiểm, gây mâu thuẫn nội bộ mà còn ở tạo hình với mái tóc không giống ai.

Chia sẻ về ngoại hình "khó ưa" này, Diễm Hương cho biết khi đọc kịch bản cô đã định từ chối vai diễn vì nhiều nét tương đồng với những vai của cô trước đó. Nhưng sau đó cô nhận lời vì lần đầu hợp tác với đạo diễn Bùi Tiến Huy và tạo hình đặc biệt để tạo khác biệt với khán giả.

Về việc vai diễn bị xếp vào tốp phản diện đáng ghét của phim, nữ diễn viên 8X thật thà tâm sự, đóng vai phản diện không còn quá xa lạ nên bị ghét cô cũng quen rồi.

"Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói nếu tạo hình nhân vật bình thường và là người khác diễn chắc sẽ không bị ghét đến như thế. Nhưng vì tạo hình của tôi, gương mặt của tôi, ánh mắt của tôi, cử chỉ của tôi ghê quá... khiến bản thân đạo diễn xem còn thấy ghét. Nhiều khi tập với Huyền tôi phải nói "đừng có láo quá không người ta lại bảo nhân viên văn phòng sao lại láo thế". Nhưng Huyền nói: "Nhưng mặt chị ghét lắm, ngứa mắt cực".

Lúc xem lại tôi cũng phải nhắn tin cho Huyền rằng: "Công nhận là ngứa mắt thật". Mình tạo cho bạn diễn của mình cảm giác rất khó chịu, từ tóc, kính, son, kể cả cái khuy áo cũng cài sát... để tạo nên một nhân vật cứng nhắc, khó chịu, đến nhìn cũng thấy ngộp thở. Do vậy khi khán giả phản ứng tôi cũng thấy bình thường, không có gì buồn, ngay cả khi họ dùng những từ hơi khiếm nhã", Diễm Hương bộc bạch.

Chia sẻ về cảnh quay đáng nhớ nhất của Hường, nữ diễn viên cho biết nhân vật này có tình yêu rất lớn với Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền), làm tất cả để bảo vệ Tuệ Lâm.

"Có phân đoạn khi Tuệ Lâm bỏ đi, Hường gọi điện và khóc. Cảnh quay đó trên hình chắc chỉ được khoảng 10s nhưng tôi cố gắng hết sức cho 10s đó để truyền tải cho khán giả thấy "tình yêu" của Hường với Tuệ Lâm rất lớn.

Đó cũng là cảnh duy nhất để kéo tình cảm của khán giả về cho nhân vật này, để người xem thấy Hường làm tất cả là vì Tuệ Lâm - người mình yêu thương nhất. Tất cả có thể phản đối Tuệ Lâm nhưng Hường luôn phải là người trung thành nhất. Khóc với diễn viên không khó nhưng làm thế nào để khóc như cô Hường chứ không thể là cô Hương được. Đó thực sự là phân đoạn tôi thích nhất", Diễm Hương chia sẻ.

An Khánh