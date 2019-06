Hai MV nhạc Việt đình đám tháng 6 chất lượng hay chiêu trò?

Từ đầu tháng 6, “I am Diva” đã gây xôn xao dư luận với cách tự xưng Diva của Thu Minh. Rất nhiều tranh cãi nổ ra cho rằng Thu Minh đang “mượn” MV để nói về xưng danh diva là không thỏa đáng.

Sau đó, phía ca sĩ Thu Minh đã lý giải về điều này rằng nữ ca sĩ khẳng định diva trong MV được dùng như một tính từ. Từ này, Thu Minh dùng với nghĩa: bạn là chính bạn dù bạn có là ai, và không cần quan tâm đến những góc nhìn của xã hội. Bạn có thể là nam, nữ, LGBT hoặc bất cứ ai, bạn vẫn có thể là “diva” của chính mình.

Trang phục với chi chít khẳng định "I am Diva" của Thu Minh trong Showcase

Tuy nhiên lời lý giải này không đủ thuyết phục khán giả. Nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là cách “nói mượn”, “đánh tráo” khái niệm để định hướng khán giả.

“Diva xưa nay đều được hiểu là người có giọng hát hay cuốn hút, có sức ảnh hưởng lớn, là người tạo ra một lối hát riêng biệt và luôn sáng tạo tìm tòi cái mới, không lẫn với bất kỳ ai. Thu Minh thì đạo nhái ý tưởng quá nhiều, sản phẩm ra là chiêu trò để gây chú ý, giọng hát thì cũng chỉ hơn Đoan Trang chứ chưa thể sánh được với Thu Phương, vì thế để gọi là diva thì thật buồn cười” - một khán giả thẳng thắn.

Không phủ nhận những ồn ào đó là hiệu ứng khá tốt cho kế hoạch ra mắt MV và tổ chức showcase mới đây. Khẩu hiệu được nhắc đến liên tục trong đêm nhạc là “I am diva too”. Trong suốt sự kiện, Thu Minh luôn xuất hiện với bộ đồ kỳ công, tinh xảo như để chứng tỏ phong thái uy nghi của một diva. Một trang phục của cô thậm chí đính đầy dòng chữ “I am diva”. Thu Minh ra sức chứng tỏ danh xưng ấy bằng giọng hát, những phần trình diễn được dàn dựng kỹ lưỡng.

Màn song ca gây tranh cãi của Thu Minh với Kim So Hyang

Chưa dừng lại ở đó, tiết mục biểu diễn cùng ca sĩ Kim So Hyang - giọng ca được mệnh danh “báu vật Hàn Quốc” đã làm bùng nổ tranh cãi. Một số diễn đàn tố ê-kíp của giọng ca “Đường cong” chơi xấu nhằm “dìm” đồng nghiệp. Theo phản ánh của nhiều khán giả, echo (tiếng vọng trong âm thanh) và reverb (vang âm) bất ngờ biến mất mỗi khi So Hyang hát. Mic của ca sĩ Hàn Quốc cũng có âm thanh nhỏ hơn hẳn Thu Minh, thậm chí nhiều lần cô gần như phải gân cổ để lên giọng nhưng khán giả vẫn khó nghe được giọng của So Hyang.

Tất nhiên sau đó nữ ca sĩ đăng tâm thư trên trang cá nhân khen ngợi đồng nghiệp: “So Hyang là ca sĩ tuyệt vời với giọng hát đáng kinh ngạc. Cô ấy quyến rũ và xinh đẹp. Chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng phần trình diễn”.

Cho đến hiện tại, ngoài việc tranh cãi xem Thu Minh có đích thực là “diva” hay không thì ít ai để ý đến MV mới của nữ ca sĩ thực sự thế nào. Tuy nhiên, dù đúng sai thế nào thì ít nhiều từ đầu tháng 6, “I am Diva” của Thu Minh cũng đã phủ sóng rộng khắp các diễn đàn, truyền thông về bề nổi.

Ngoài Thu Minh, mới đây nhất, Mị của nhà văn Tô Hoài trở thành nhân vật chính trong MV “Để Mị nói cho mà nghe” của Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thùy Linh trong MV mới

Không phủ nhận MV có sự đầu tư chỉn chu về mặt âm thanh, hình ảnh, bối cảnh cũng như sự độc đáo nhưng sự thay đổi chóng mặt vũ trụ văn học mới chính là “chiêu” hút view của nữ ca sĩ này.

Chỉ sau thời gian ngắn, “Để Mị nói cho mà nghe” đã leo lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam với hơn 7 triệu lượt xem, đi liền sau đó là hơn 200 nghìn lượt thích. Để đánh giá một cách thẳng thắn thì ca từ của ca khúc là lời của cô Mị nhưng bối cảnh xuyên suốt MV là hình ảnh của những tác phẩm nổi tiếng văn học Việt với sự “sửa đổi” theo hướng tích cực.

Kể từ thời điểm ra mắt, ca khúc mới nhất của Hoàng Thùy Linh đã đạt độ viral khổng lồ - phần lớn nhờ nội dung MV mang cả một "vũ trụ văn học" Việt Nam vào một cách đầy sáng tạo: từ cô Mị trong "Vợ chồng A Phủ", anh cu Tràng trong "Vợ nhặt", lão Hạc trong "Lão Hạc", chị Dậu trong "Tắt đèn", MV cũng có sự xuất hiện của Xuân Tóc Đỏ, Tuyết (trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng)...

Có ý kiến cho rằng, công bằng mà nói thì MV này ngoài hình ảnh ra chưa thấy được sức hấp dẫn ở ca từ. Dấu ấn duy nhất là sự “sửa đổi” của “vũ trụ văn học” cùng điệp khúc “Để Mị nói cho mà nghe” còn nghe gì thì không rõ. MV khác biệt với các sản phẩm âm nhạc Việt nhưng đúng “chất” Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, sự khác biệt này mới chỉ dừng lại ở mức làm ra các món ăn tinh thần lạ cho khán giả chứ chưa hẳn món ăn đó đã ngon lành.

Thị Nở, Chí Phèo và Mị

Nhìn nhận về hiện tượng MV ra mắt ồ ạt và dễ dàng thì phải thừa nhận thời mạng xã hội phát triển, đăng tải miễn phí trên mạng, khán giả không mất bất cứ khoản phí nào để xem, MV nghiễm nhiên trở thành một trong những kênh giúp ca sĩ tiếp cận khán giả nhanh nhất. Cũng chính vì sự dễ dãi đó đôi khi biến sản phẩm âm nhạc trở nên hời hợt, dấu ấn nghệ thuật không nhiều ngoài những chiêu trò PR đi kèm.

An Khánh