Hai cháu gái Trang Nhung cùng thi Hoa hậu Việt Nam

Bốn cô cháu gái của Trang Nhung là Ánh My (ngoài cùng bên phải), Thanh Trâm (thứ hai từ phải qua), Ánh Ngọc (thứ hai từ trái qua) và Anh Thư (ngoài cùng bên trái). Ánh My và Ánh Ngọc là chị em ruột, con của chị cả Trang Nhung còn Thanh Trâm và bé Anh Thư là con chị gái thứ hai. Hiện Ánh My và Thanh Trâm đã lọt vào vòng thi ảnh và chuẩn bị thi sơ khảo, gặp gỡ ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 vào tháng 9.