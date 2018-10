Hà Kiều Anh: Con gái út 3 tuổi chưa biết nói tiếng Việt

Mái tóc búi và chỉ trang điểm nhẹ nhàng, Hà Kiều Anh giống như bất cứ một người phụ nữ có con nhỏ nào khác. Hoa hậu Việt Nam năm 1992 từ chối khi được mời chụp ảnh trong căn hộ giá trị hàng triệu đô mà cô và gia đình đang sở hữu. Tuy nhiên, ánh mắt Hà Kiều Anh lại ánh lên những niềm vui rạng ngời khi chia sẻ về sở thích, tính cách của các con.

Con gái út 3 tuổi chưa biết nói tiếng Việt

- Một ngày của chị diễn ra như thế nào?

Một ngày của tôi rất đơn giản, nhưng hơi khác với những người làm công chức khác. Đó là tôi không phải làm việc từ 8h sáng đến 6 tối như mọi người mà có thể thoải mái hơn. Tôi ngủ dậy lúc 7h, trò chuyện và chơi với con trước khi đưa các bé đi học. Sau đó tôi sẽ lên kế hoạch cho cả nhà xem trưa ăn gì, tối ăn gì. Buổi sáng là lúc tôi làm việc nhiều nhất.

Tôi hiện kinh doanh bất động sản, ngoài ra còn phụ trách marketing cho khách sạn của gia đình ở Vũng Tàu nên công việc cũng khá nhiều. Hàng sáng tôi đều phải kiểm tra mail, ra các quyết định cũng như điều phối công việc cho mọi người trong nhà. Chiều là khoảng thời gian tôi dành cho gia đình và con cái.

Gia đình nhà hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng đại gia.

- Chồng chị là doanh nhân giàu có và nổi tiếng, anh ấy giúp chị trong việc quán xuyến nhà cửa và chăm sóc con cái ra sao?

Chồng tôi rất bận nhưng anh ấy buổi trưa thường về nhà ăn cơm với tôi. Buổi tối là lúc cả gia đình tôi sum họp vì khi đó 2 con trai của tôi đã đi học về. Cả gia đình tôi có thói quen dù bận rộn thế nào cũng ăn cơm tối lúc 18h để cùng trò chuyện về mọi vấn đề trong cuộc sống cũng như việc học hành của các con.

- Nhiều người băn khoăn không biết một hoa hậu như chị dành thời gian và giáo dục các con như thế nào?

Các bé quấn mẹ hơn vì bố khá bận, áp lực công việc nhiều. Tuy nhiên, vợ chồng tôi vẫn tâm niệm việc giáo dục con là vô cùng quan trọng nên dù bận thế nào chúng tôi cũng vẫn dành thời gian cho các con. Những năm gần đây, tôi chủ yếu dành thời gian cho gia đình và con cái vì không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc lớn lên của các bé. Về dạy con, trước đây, vợ chồng tôi đã từng tham gia một khóa học về giáo dục con. Tuy nhiên, tôi tâm niệm, mình là người Việt, phải sống theo truyền thống của người Việt. Vì thế, tôi không có ý định giáo dục con theo phương pháp Tây, Tàu hay gì cả.

Hiện giờ công nghệ phát triển, việc giáo dục con cũng khác với ông bà ta ngày xưa. Mình có thể tham khảo trên internet rồi sách báo… Tôi thích đọc sách nên cũng muốn con cái đọc sách như mình vì nó giúp tâm hồn phong phú, mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bé sau này. Bé đầu tiên của tôi (Vương Khang) giống mẹ rất có tâm hồn văn chương, biết làm thơ và khá lãng mạn. Trước đây, khi tôi đưa bé ra một resort ở Đà Nẵng, bé đã lấy một bông hoa ở đó và sau đó nhờ tôi gửi cho một cô bạn gái cùng lớp khiến tôi rất bất ngờ và còn đùa là “Bố con chẳng bao giờ tặng hoa mẹ mà con mới có lớp 4 đã biết lãng mạn như vậy rồi”.

- Chị có muốn các con tham gia nghệ thuật như mình?

Bé thứ hai (Vương Khôi) giống bố, trầm tính và chỉ thích làm thủ quỹ để giữ tiền (cười). Riêng cô út có vẻ có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ khi thích chụp hình và tạo dáng rất đẹp. Tuy nhiên, tôi không thích con gái theo nghệ thuật hay làm hoa hậu. Làm những gì liên quan đến nghệ thuật giúp người ta có đời sống rất vui nhưng con gái sẽ rất phức tạp. Nhưng nếu các con muốn mình cũng không cản được. Tôi chỉ muốn con gái là người tình cảm, hiếu thuận, biết yêu thương mọi người xung quanh.

- Các bé nhà chị đều học trường quốc tế, vậy các bé nói tiếng Anh hay tiếng Việt tốt hơn?

Hai con trai của tôi đều có thể nói tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên, cô con gái út Viann năm nay 3 tuổi lại chưa nói được tiếng Việt. Lý do bởi cô vú em trông bé là người Phillipines, ở trường bé cũng nói tiếng Anh, về nhà nói tiếng Anh với các anh trai nên chưa chịu nói tiếng Việt. Vì thế, tôi đang cố dạy tiếng Việt thật nhiều để con có thể giao tiếp tốt như hai anh trai. Là con gái út nên Viann được chiều hơn, bé đi học mẫu giáo nhưng chỉ học nửa ngày, buổi trưa về nhà ngủ, chiều học ballet, học bơi… Tôi cố gắng trang bị cho bé thật nhiều kỹ năng để bé phát triển là một con người toàn diện.

Hà Kiều Anh và con gái út.

Tôi nghe nói Phương Nga có bạn trai rồi…

- Việc làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 chắc hẳn để lại trong chị nhiều ấn tượng?

Tất nhiên rồi, vì tôi đồng hành cùng các em suốt 3 tháng trời. Tôi tham gia làm giám khảo từ vòng sơ loại, sau đó là bán kết, chung kết. Việc làm giám khảo giúp tôi cũng như các thành viên khác có thể hiểu rõ về các thí sinh một cách chân thực nhất. Hoa hậu Việt Nam có tiêu chí khác với các cuộc thi khác, đó là không chỉ chấm thi trên sân khấu mà chấm mặt mộc ở ngoài đời, đặc biệt phần thi nhân ái rất quan trọng. Đó là tiêu chí quyết định thí sinh có được giải cao hay không bởi một hoa hậu phải có lòng nhân ái, trái tim và điều này phải chân thành chứ không thể giả dối được. Tất nhiên, đêm chung kết cũng rất quan trọng, nhưng đó chỉ là để cho khán giả được nhìn, còn lại các thành viên giám khảo đã phỏng vấn, chấm thi, tìm hiểu tất cả các thí sinh trong suốt 3 tháng rồi.

- Nghĩa là top 5 đã được lên danh sách từ trước đó?

Không hẳn có danh sách từ trước nhưng cũng đã được định hình từ trước rồi, bởi trên sân khấu chỉ một ngày không nói lên được điều gì. Có những thí sinh bình thường rất đẹp nhưng đúng hôm chung kết lại ốm hoặc lại bị ‘tổ trác’, trang điểm đậm, xấu thì cũng không thể vì thế mà mình đánh giá cô bé ấy không đẹp. Nói chung, chấm thi Hoa hậu Việt Nam là chấm cả một quá trình trong cuộc thi, chấm tính cách và đặc biệt là sự nhân ái, nền tảng gia đình cũng rất quan trọng.

- Theo dõi các thí sinh trong suốt cuộc thi, chị đánh giá Hoa hậu Tiểu Vy và A hậu Phương Nga như thế nào?

Trần Tiểu Vy là một cô gái đã tỏa sáng ngay từ những ngày đầu tham gia tuyển sinh. Khi đó, cô ấy chỉ là học sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT. Cô ấy rất non nớt, chưa có bất kỳ một va chạm nào, nhưng lại tỏa ra một sức hút rất mãnh liệt, gây ấn tượng không chỉ cho tôi mà tất cả các giám khảo khác. Qua các vòng thi, Tiểu Vy ngày càng nổi trội vì thế cô ấy hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu hoa hậu.

Còn về phần Phương Nga, cô ấy cũng xinh đẹp và đặc biệt rất thông minh, sắc sảo, là người hiểu chuyện, có kinh nghiệm sống. Tôi nghe nói cô ấy còn có cả bạn trai nữa. So với Tiểu Vy, cô ấy già giặn và từng trải hơn bởi sống ở Hà Nội, lại là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, về vẻ đẹp Tiểu Vy nổi bật hơn và theo tôi, đã là hoa hậu phải đẹp trước đã. Nếu như cho Tiểu Vy thời gian tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không thua kém gì Phương Nga về kỹ năng giao tiếp, trình độ cũng như cách cư xử.

Hà Kiều Anh và con gái út.

- Còn Á hậu 2 Thúy An thì sao?

Thúy An cũng là một thí sinh khá nổi bật. Cô ấy có gương mặt mộc rất xinh đẹp, ngoài ra, Thúy An cũng rất non nớt, trong sáng. Thực ra, hoa hậu hay á hậu cũng là phải “có số”. Trong top 5, cũng có nhiều người xứng đáng, như Hồng Tuyết thay Thùy Tiên đều đẹp, xong Thúy An có lẽ là lựa chọn hoàn hảo hơn cả và cô ấy khiến tất cả ban giám khảo đều hài lòng. Nói chung năm nay kết quả hoa hậu các thành viên BGK đều đồng thuận, không cãi nhau và cuối cùng kết quả tôi nghĩ là làm hài lòng tất cả mọi người.

- Nhìn các thí sinh đi thi như vậy, chị có nhớ lại thời của mình ngày xưa?

Tất nhiên là nhớ nhưng thời của tôi làm gì đã được chuyên nghiệp như bây giờ. Thời ấy tôi trốn bố trốn mẹ đi thi hoa hậu, đến khi vào vòng trong mẹ biết mới dẫn đi may áo dài. Thời ấy, chúng tôi chỉ phải thi 3 đêm liên tiếp trên sân khấu chứ không phải tập trung 3 tháng như bây giờ. Hiện tại, tôi vẫn luôn coi những ngày tháng đó là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời và vẫn có mối liên hệ với những người bạn cùng thi thời đó.

Theo Tâm An

Vietnamnet