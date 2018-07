Hà Hồ không nhắc đến Kim Lý, chưa chắc đã chia tay

Năm 2017, Hà Hồ và Kim Lý quen nhau trong dự án âm nhạc "Cả một trời thương nhớ" và bắt đầu từ đây nhờ những phân cảnh tình cảm nồng nàn, cặp đôi được người hâm mộ gán ghép. Người trong cuộc vẫn không lên tiếng về việc này.

Kim Lý và Hà Hồ được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt.

Trong một bài phỏng vấn, Hà Hồ chỉ úp mở Kim Lý là người con trai hiếm hoi cô có thể diễn cảnh hôn cùng khi bản thân chưa hiểu rõ về họ, cũng như chưa yêu người đó. Hồ Ngọc Hà cũng tin rằng, giữa cô và bạn trai cũ của Trương Ngọc Ánh có sự đồng cảm với nhau trong nhiều chuyện, trong đó có việc cùng đau khổ khi phải nghe những điều tiêu cực về mình.

Trên Facebook của mình, Hà Hồ cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh nóng bỏng và tình cảm của cô và Kim Lý trong MV.

Sau 4 tháng úp mở, cuối cùng vào tối 13/11, đúng ngày sinh nhật của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà đã khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh ôm hôn nam diễn viên. Cô không quên dành những lời chúc tốt đẹp đến chàng trai gốc Thuỵ Điển: “Chúc mừng sinh nhật anh. Mong anh luôn hạnh phúc, yên bình và luôn nở nụ cười thế này. Mãi mãi tươi trẻ anh nhé".

Hà Hồ hạnh phúc bên Kim Lý.

Đáp lại lời chúc từ Hà Hồ, Kim Lý không ngần ngại gọi cô là “em yêu” cùng lời nhắn nhủ “Anh yêu em rất nhiều”. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi công khai thể hiện cảm, cũng như khẳng định mối quan hệ hẹn hò của cả hai sau hơn 4 tháng úp mở.

Trong suốt giai đoạn về sau, Hà Hồ và Kim Lý thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Thậm chí, Kim Lý còn thường xuyên dẫn con trai của bạn gái đi chơi. Tình cảm của cặp đôi được fan ủng hộ và hy vọng về một cái kết tốt đẹp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hà Hồ không còn nhắc đến Kim Lý và mới nhất là Hà Hồ có chuyến du lịch bên Mỹ cùng con trai mà không có người tình. Thậm chí, cả hai còn âm thầm hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Thông tin này khiến nhiều người càng tin rằng cặp đôi đã chia tay.

Khoảnh khắc thân mật của cặp đôi khi đi nghỉ cùng nhau.

Thực hư câu chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ vì người trong cuộc chưa lên tiếng. Mới đây, nhiếp ảnh gia Mạnh Bi. người chụp hình cho Kim Lý - Hà Hồ đã tiết lộ về mối tình của cặp đôi. Nhiếp ảnh gia viết: "Phụ nữ mạnh mẽ cần đàn ông tinh tế.

Kim Lý hướng dẫn bé Subeo, con trai Hà Hồ đánh golf.

Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được sau buổi chụp ảnh với Kim Lý - Hà Hồ. Còn nhớ hôm đó sau khi nhận được yêu cầu chụp cặp đôi này, cảm xúc không có gì đặc biệt vì đã từng làm việc với Kim Lý rồi, riêng Hà Hồ thì chưa, đi chụp với tư thế như chụp cho bao cặp đôi khác thôi. Nhưng đến hôm chụp thì thực sự được chứng kiến một hình ảnh khác của Kim Lý, một người đàn ông đủ đầy sự tinh tế, chỉ cần người phụ nữ của mình trông có vẻ mệt mỏi thôi cũng sẽ hỏi han và chăm sóc rất cẩn thận, nhẹ nhàng lắng nghe mỗi khi cô ấy nói. Tất cả những điều đó thực sự đã quyết định rất nhiều đến hồn của tất cả những tấm ảnh trong số báo lần đó.

Cũng chính hôm đó Kim Lý làm tôi nhớ ra rằng mình đã ít tinh tế thế nào với người phụ nữ của mình, suốt ngày cứ xoay vòng với guồng quay công việc. Hà Hồ cho tôi cảm nhận nhiều hơn về cô ở phía sau của một nghệ sĩ, dù cô ấy có mạnh mẽ, quyền lực hay nổi tiếng đến đâu thì nơi cuối cùng cô ấy muốn trở về, muốn được nũng nịu, bé nhỏ vẫn là người đàn ông yêu thương của mình. Họ không cần người đàn ông ấy to lớn hay tài giỏi, đơn giản chỉ là đủ tinh tế để quan sát, đủ kiên nhẫn để lắng nghe họ đúng lúc, nói họ biết mình cần làm gì lúc đắn đo, cùng nhau hoà hợp khi bất đồng quan điểm và hơn hết cho họ cảm giác an toàn của một gia đình. Suốt buổi chụp hôm đó, tôi luôn nhắc với lòng phải quan tâm gia đình nhỏ của mình nhiều hơn, nơi luôn có một người đã vì tôi và con hi sinh rất nhiều thứ".

Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi khoe ảnh Hà Hồ - Kim Lý.

Những chia sẻ của nhiếp ảnh gia dấy lên nhiều hoài nghi về tính thực hư trong chuyện chia tay của Hà Hồ - Kim Lý. Còn chuyện Kim Lý - Hà Hồ âm thầm hủy kết bạn nhau là do Facebook của nam diễn viên này bị hack. Vậy nên nhiều fan tin rằng cặp đôi chưa chắc đã chia tay!

Đỗ Quyên (th)