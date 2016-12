Hà Hồ đã không còn cùng đẳng cấp với Mỹ Tâm

Hà Hồ dựa vào đại gia…

Những scandal liên quan đến “tình- tiền- đại gia” luôn gắn liền với cái tên Hồ Ngọc Hà từ những ngày đầu mới gia nhập làng giải trí. Dư luận chưa kịp hết bàng hoàng với thông tin Hà Hồ lấy đại gia từ năm 16 tuổi thì đã thấy cô tay trong tay cùng một đại gia khác là Cường đô la. Mối tình kiều nữ đại gia không được dư luận đồng cảm, hầu hết đều cho rằng Hà Hồ vì tiền mà cặp với ‘đại gia phố núi’. Đạp lên dư luận Hà Hồ sinh con cho Cường và họ luôn hạnh phúc trước công chúng.

Gia đình Cường đô la và Hà Hồ thuở còn mặn nồng

Dư luận bắt đầu chấp nhận và chúc phúc cho họ cũng là lúc người ta nhìn thấy Hà Hồ thân mật với một đại gia khác không phải Cường đô la. Ngay lập tức vị đại gia này được xác nhận là Chu Đăng Khoa ‘đại gia kim cương’ một người rất giàu có, đã có gia đình và 3 con.

Và điều lạ lùng là, từ khi gặp gỡ những vị đại gia này, bất chấp tai tiếng sự nghiệp của Hà Hồ lại thăng hoa bất ngờ. Cô liên tục nhận được các hợp đồng chụp hình quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng uy tín... Và không thể không kể đến những liveshow tiền tỷ mà cô nàng tổ chức.

Dù người ta không thấy cô kinh doanh bất cứ mặt hàng gì như nhiều sao trong giới showbiz nhưng độ giàu có của Hà Hồ thì ai ai cũng biết.

Biệt thự của Hà Hồ

Hồ Ngọc Hà từng sinh sống ở căn nhà trị giá cả trăm tỉ ở Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Được biết ngôi biệt thự trắng này có tới 7 phòng, bao gồm cả những khoảng không gian sang trọng nhưng tiện dụng cho sinh hoạt gia đình.

Mỗi lần xuất hiện, mọi con mắt của những người có mặt đều đổ dồn vào nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà cùng siêu xe của cô. So với nhiều “mỹ nhân” khác trong showbiz Việt, hiếm có người đẹp nào đủ sức đổi xe đến “chóng mặt” như Hồ Ngọc Hà.

Không chỉ vậy, Hồ Ngọc Hà còn là tín đồ hàng hiệu. Hầu hết các mẫu túi của nữ hoàng giải trí đều khá lớn, đủ để cô đựng những vật dụng cá nhân. Các thương hiệu Hà Hồ yêu thích vẫn là Dior, Hermes, Chanel, Prada..

Những những thứ đó vẫn chưa thấm gì với các món quà tặng từ đại gia. Bông hồng vàng, nhẫn kim cương, đồng hồ tiền tỉ là những món quà cô thường xuyên được nhận.

Chiếc nhẫn 21 tỷ Hà Hồ được địa gia kim cương tặng

Tuy nhiên, từ khi mọi người nhận ra chiếc nhẫn kim cương trị giá 21 tỷ đồng mà Hà Hồ thường xuyên đeo là từ vị đại gia đã có vợ con thì cái sự giàu có của cô trong mắt người hâm mộ cũng trở nên "có vấn đề".

… còn Mỹ Tâm là đại gia của chính mình

Không phô trương thanh thế, khoe khoang hàng hiệu hay trang sức tiền tỷ thế nhưng độ giàu có của Mỹ Tâm không hề thua kém bất kì một nghệ sĩ nào trong làng giải trí.

Mỹ Tâm sở hữu nhiều tài sản giá trị

Ở tuổi 34, Mỹ Tâm là bà chủ của một tòa nhà trăm tỷ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tòa nhà được đặt ở một vị trí sầm uất, đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn. Tại đây nữ ca sĩ kinh doanh hàng thời trang riêng do cô tự thiết kế mang tên Nightingale, đồng thời cũng là trụ sở làm việc của công ty giải trí MT Entertainment do Mỹ Tâm là giám đốc.

Để thành lập hãng thời trang cá nhân, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã ấp ủ dự định, tìm kiếm nhân sự cũng như định hướng cho dòng thương hiệu, mở xưởng sản xuất riêng trong vòng hơn 2 năm. Số tiền đầu tư cũng như giá trị hiện nay của công ty thời trang này vẫn chưa được công khai nhưng chắc chắn nó là một con số không hề nhỏ.

Ngoài ra “Họa mi tóc nâu” còn là bà chủ của một thương hiệu nước hoa riêng, cùng một quán cà phê mang phong cách Nhật Bản được bài trí rất lãng mạn và đẹp mắt. Quán cà phê mang tên Nightingale được đánh giá như một khách sạn lớn với sự xa hoa và đắt giá của nó.

Mỹ Tâm còn “rinh” về cho mình khối tài sản lớn bằng việc đầu tư bất động sản, kinh doanh. Nữ ca sĩ sở hữu chiếc Audi Q7 có giá hơn 3 tỷ đồng, trước đó cô di chuyển bằng con xe Mitsubishi Lancer. Bên cạnh khối tài sản nghìn tỷ, Mỹ Tâm còn có nhiều hoạt động công tác xã hội ý nghĩa khi thành lập ra quỹ từ thiện MT Foundation. Quỹ từ thiện này được đóng góp từ các fan của Mỹ Tâm, khán giả trong cả nước và được trích đều đặn từ lợi nhuận thu được trong việc kinh doanh của “Họa mi tóc nâu”.

Mặc dù thường xuyên làm từ thiện với số tiền lớn nhưng nữ ca sĩ không hề phô trương thanh thế hay khoe mẽ trước truyền thông. Quỹ từ thiện giúp đỡ nhiều trẻ em nghèo những người già neo đơn và học sinh hiếu học trong cả nước.

Hà Hồ chìm trong tai tiếng…

Từ đỉnh cao vinh quang, Hà Hồ đang phải đối mặt với sự nghiệp tuột dốc không phanh do vướng vào scandal với vị “đại gia kim cương” khét tiếng bồ bịch với nhiều người đẹp. Bị búa rìu dư luận chỉ trích và người hâm mộ quay lưng lại, “nữ hoàng giải trí” đang đứng trên bờ vực thẳm của sự nghiệp.

Chen chân vào gia đình địa gia kim cương, Hà Hồ bị dư luận chỉ trích dữ dội

Sinh năm 1984, Hồ Ngọc Hà bước vào làng giải trí với bàn tay trắng. Thời gian đầu khá vất vả và truân chuyên trong làng giải trí, Hà Hồ đã may mắn gặp được Cường đô la. Ngay lập tức, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió. Nhiều người khẳng định, sự nghiệp phất như diều của Hà Hồ hoàn toàn là nhờ vào công của Cường đô la.

Mối tình 7 năm của Hà Hồ và Cường đô la nếm trải không ít gạch đá từ dư luận. Người hâm mộ vẫn ngưỡng mộ Hà Hồ vì là một cô gái xinh đẹp cặp với người đàn ông “kém sắc” như Cường đô la, bất chấp búa rìu dư luận. Hà Hồ sẵn sàng sinh con cho Cường đô la dù 2 người chưa kết hôn.

Thế mà đùng một cái, sau khi công ty “Quốc Cường Gia Lai” bên bờ vực phá sản, Hà Hồ lên tiếng chia tay với Cường đô la.

Một thời gian ngắn sau khi chia tay với Cường đô la, Hà Hồ bị bắt gặp cặp kè với một đại gia khác. Điều này càng khiến dư luận dậy sóng vì không phải trùng hợp mà người tình của nữ ca sỹ chỉ toàn là các “đại gia của đại gia”.

Điều làm người hâm mộ giật mình hơn đó là vị đại gia này đã có gia đình cùng 3 đứa con. Ai cũng biết tình yêu không có lỗi, nhưng đem lòng yêu một người đàn ông bất chấp người đó đã có vợ con thì thật khó có thể chấp nhận nổi.

Hà Hồ bất chấp dư luận vẫn cặp kè bên vị đại gia giàu có

Hà Hồ từng được bao người tung hô, hâm mộ giờ đây bị tất cả dư luận ném gạch đá vì nhận ra con người thật sự của Hà Hồ sau vẻ ngoài xinh đẹp và miệng lưỡi ngọt ngào.

Hiện nay Hà Hồ vẫn nhởn nhơ cặp bồ bên vị đại gia lắm tiền nhiều của bất chấp sóng gió dư luận đang dìm sự nghiệp của “nữ ca sỹ” xuống bùn lầy. Trước những chỉ trích gay gắt, Hồ Ngọc Hà hoàn toàn im lặng.

Không chỉ vấp phải scandal tình ái mà Hà Hồ còn bị nhiều nghệ sĩ gạo cội đánh giá thấp về giọng hát.

Hà Hồ bị đánh giá thấp về giọng hát

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng có một nhận xét gây tranh cãi về giọng hát của Hồ Ngọc Hà như sau: "Hồ Ngọc Hà hát chỉ nghe chơi thôi! Giọng Hồ Ngọc Hà yếu lắm, khều khào không à! Hồ Ngọc Hà đẹp, có vóc dáng sân khấu, chịu khó múa… cái gì cũng đẹp nhưng giọng hát, lại không được."

Nhạc sĩ Đức Tuấn, một người kết hợp chung với Hồ Ngọc Hà trong khá nhiều dự án cũng đưa ra những hạn chế trong giọng hát của cô: “Trời không phú cho Hà một giọng hát khủng khiếp, cao vút hay những quãng rộng thênh thang. Đó là những hạn chế. Nhưng chính từ những hạn chế ấy, người ta mới thấy được sự thông minh của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca sĩ Siu Black nhận định: "Hồ Ngọc Hà cái gì cũng chỉ được 50%, kể cả giọng hát... Giọng hát Hà Hồ được chứ không tệ. Tôi không nói giọng hay mà chỉ là được".

… còn Mỹ Tâm thăng hoa trong âm nhạc và được yêu mến bởi các chương trình từ thiện

Trong khi Hà Hồ không được đánh giá cao về giọng hát thì Mỹ Tâm được xem như một người đẳng cấp nhất thuộc thế hệ thứ 2 sau làn sóng “diva” xuất hiện đầu tiên vào những năm 1997-1998.

Do được học thanh nhạc một cách bài bản, lại luôn ý thức học hỏi, tập luyện thường xuyên nên giọng ca Họa mi tóc nâu ngày càng trở nên điêu luyện.

Trong khi Hà Hồ không được đánh giá cao thì Mỹ Tâm được xem như là thế hệ diva tiếp theo của làng nhạc Việt

Năm 2006, tạp chí Match du Monde của Pháp đã đăng hình Mỹ Tâm trên bìa báo với dòng chữ "Mỹ Tâm, ngôi sao nhạc rock n' roll thế hệ mới của Việt Nam". Năm 2010, cô có tên trong danh sách 12 nghệ sĩ Global Pop Sensations You've Never Heard Of (Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết) của ABC News. Năm 2012, giải thưởng MAMA và danh hiệu Best Southeast Asia Act (Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc nhất) của giải thưởng MTV EMA 2013 - MTV Europe Music Awards thêm một lần nữa khẳng định dấu ấn của cô trên trường quốc tế.

Mỹ Tâm nhận giải Nghệ sĩ Việt Nam bán được nhiều album nhất hồi tháng 5/2014.

Năm 2014, Mỹ Tâm đoạt cùng lúc 3 giải thưởng quốc tế. Tháng 3/2014, giải thưởng âm nhạc uy tín thế giới World Musics Awards 2014 đã tổng kết loạt giải thưởng dành cho các nghệ sĩ châu Á ở từng vùng lãnh thổ. Trong danh sách này, bên cạnh giải Nghệ sĩ Việt Nam bán được nhiều album nhất (World's Best-Selling Vietnamese Artist), Mỹ Tâm còn nhận được 2 giải khác do khán giả bình chọn, gồm: Nghệ sĩ Việt Nam hát live hay nhất (World's Best Live Vietnamese Act) và Nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất (World's Best Vietnamese Entertainer).

Cô là người sở hữu nhiều giải thưởng quốc tế ấn tượng.

Tháng 5/2014, Họa mi tóc nâu đã có mặt tại lễ trao giải World Music Awards 2014 tổ chức ở Monaco để nhận giải Nghệ sĩ Việt Nam bán được nhiều album nhất.

Cũng trong năm này, Mỹ Tâm đoạt giải thưởng Huyền thoại âm nhạc Châu Á tại Top Asia Corporate Ball 2014.

Tối 6/4/2015, Mỹ Tâm lại được xướng tên ở hạng mục Ca sĩ của năm, giải thưởng Âm nhạc Cống hiến nhờ những hoạt động âm nhạc thành công trong năm. Để nhận giải thưởng này, Mỹ Tâm đã xuất sắc vượt qua Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương và Nguyễn Đình Thanh Tâm.

Mới đây nhất, trong đêm Giáng sinh (24/12), Mỹ Tâm đã dừng xe tại sân khấu ngoài trời không khán giả, song ca với một bạn khiếm thị đang kêu gọi ủng hộ cho quỹ từ thiện Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hành đông đẹp của Mỹ Tâm đêm Giáng sinh làm ấm lòng mọi người.

Hành đông đẹp của Mỹ Tâm đêm Giáng sinh làm ấm lòng mọi người

Đoạn clip đăng tải trên mạng về hành động đẹp của Mỹ Tâm lập tức đang lan truyền vì đã khiến cư dân mạng xúc động và nhiều bạn bè, đồng nghiệp của nữ ca sĩ ngưỡng mộ.

Danh hài Hoài Linh đã chia sẻ đoạn clip này và đầy tự hào khi nói về cô gái cùng quê. "Ôi còn gì bằng nữa đây cô em xứ Quảng? Tên của em đã nói lên điều ấy. Mùa đông không lạnh. Cám ơn em nhé gái ơi!" - Hoài Linh viết.

Dù nhận được nhiều sự thán phục từ đồng nghiệp lẫn tình cảm từ người hâm mộ nhưng Mỹ Tâm từ chối nói thêm về hành động đẹp của mình. Cô vẫn đang bận rộn với lịch diễn dày đặc cuối năm và chuẩn bị cho những chuyến từ thiện trước Tết như thông lệ hàng năm của mình.

