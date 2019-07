Giữa lúc tình cũ Cường Đô la chuẩn bị đám cưới, Hạ Vi hết than thở mất ngủ lại tiết lộ bị bệnh

Vào tháng 7 này, showbiz Việt và người hâm mộ sẽ được chứng kiến đám cưới của doanh nhân Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Rất nhiều sao Việt đã nhận được thiệp mời từ Cường Đô la.

Cường Đô la đang chuẩn bị đám cưới với Đàm Thu Trang vào tháng 7.

Ngay lập tức, cư dân mạng tò mò về cuộc sống của tình cũ Cường Đô la như Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi. Được biết, Hồ Ngọc Hà đang trong thời gian đi lưu diễn ở Mỹ. Cô đi cùng con trai, Kim Lý và bố mẹ.

Trong khi đó, Hạ Vi lại gây chú ý khi liên tục đăng tải những status đầy tâm trạng. Cách đây ít ngày, người đẹp này cho biết cô bị mất ngủ. Mới đây, Hạ Vi lại viết trên instagram: "i just want u to know... i am ill...a differrent ill" (Tạm dịch: "Tôi chỉ muốn bạn biết, tôi đang bị bệnh. Một căn bệnh khác".

Hết than thở mất ngủ, tình cũ của Cường Đô la là Hạ Vi lại tiết lộ đang bị bệnh.

Nhiều người cho rằng có lẽ tình cũ sắp đám cưới nên Hạ Vi buồn nên bị bệnh. Tuy nhiên, số khác cho rằng việc Hạ Vi than thở không liên quan gì tới Cường Đô La, bởi cả hai đã đường ai nấy đi từ lâu.

Theo Nld.com.vn