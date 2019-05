'Giáo sư biết tuốt' Minh Khang khiến MC Lại Văn Sâm ngả mũ thán phục ở 'Mặt trời bé con' giờ ra sao?

Bé Minh Khang được biết đến trong lòng khán giả qua các gameshow nhí như: Cố lên con yêu, Biệt tài tí hon, Mặt trời bé con, Nhanh như chớp nhí... Qua những chương trình phát sóng trên truyền hình, người xem yêu mến đặt cho cậu bé những biệt danh đáng yêu như: Giáo sư biết tuốt, thánh nói hay cậu bé biết tuốt...

Thực chất, gia đình bé Minh Khang không muốn con nổi tiếng quá sớm, thành viên trong nhà ai cũng mong bé được vui vẻ phát triển bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, vì có năng khiếu đặc biệt nên từ lúc 4-5 tuổi cô giáo đã chú ý đến Minh Khang. Sau đó, cô giáo của bé đã gợi ý cho gia đình gửi bé đến tham gia các chương trình cho con được rạn rĩ vui vẻ.

Bé Minh Khang và MC Lại Văn Sâm trong "Mặt trời tí hon".

Nói về chuyện đăng ký cho con đi thi, anh Thanh Huy, bố bé Minh Khang tâm sự: "Tôi đã phải liên hệ ban tổ chức để tìm hiểu kỹ về thể lệ. Sau khi được giải thích cặn kẽ, rõ ràng, tôi mới đăng ký cho bé tham gia. Mà điều quan trọng hơn cả là bé thật sự thích chương trình này. Đây không phải ý của bố mẹ, vì gia đình hoàn toàn không muốn con nổi tiếng sớm mà cho đi thi đâu".

Ban đầu gia đình của Minh Khang gặp phải những nghi hoặc từ dư luận. Anh Thanh Huy kể: "Tôi chỉ có thể nói rằng những gì bé nói ra đều là từ suy nghĩ của bé. Tôi không khẳng định rằng những gì con mình nói ra là đúng hay sai, vì đây là nhận thức của 1 đứa trẻ. Tôi có thể dạy cho Minh Khang những gì bé cần, nhưng qua lăng kính và nhận thức của 1 đứa trẻ thì đó là cách thể hiện không ai điều khiển được cả. Hoàn toàn không hề có sự biên tập hay kịch bản dàn dựng gì cả. Minh Khang không phải cái máy phát lại, bé hiểu sao thì bé nói thế".

Bé Minh Khang và gia đình trong chương trình "Biệt tài tí hon".

Để có được tài năng như vậy, bản thân Minh Khang chính là một cậu bé có tố chất. Theo bố của em kể lại, từ lúc 3 tuổi, Minh Khang đã biết đọc sách dù chưa học ghép vần. Khả năng ngôn ngữ của bé phát triển sớm, bé có thể đếm và tính toán được với số bằng tiếng Anh rồi đến tiếng Việt, học bảng chữ cái tiếng Anh rồi tiếng Việt. Chúng tôi đều giữ thói quen cố gắng nói song ngữ Việt- Anh với con. Bé mau nhớ và nhớ lâu, các thầy cô cũng chưa lý giải được vì sao lại thế. Bé thắc mắc nhiều và luôn muốn được giải đáp, ghi nhớ những chi tiết nhỏ như thông tin trên một hộp sữa hay bảng hiệu.

Chính năng khiếu đặc biệt này đã giúp Minh Khang khám phá được nhiều kiến thức bổ ích. Cậu bé thích đọc sách nhiều hơn chơi game. Bên cạnh đó, bố Minh Khang, - anh Thanh Huy cũng tác động đến con khá nhiều. Được biết, gia đình anh Thanh Huy là gia đình tri thức, anh làm việc trong ngành kỹ thuật còn chị vợ là luật sư ở T.P Hồ Chí Minh.

Bé Minh Khang hát một ca khúc tiếng Tây Ban Nha cùng ca sĩ Trọng Hiếu Idol.

Nói về sự hướng dẫn của mình, anh Thanh Huy cho biết: "Những kiến thức về văn hóa, địa lý, lịch sử của bé đến từ 3 nguồn. Đầu tiên là từ Atlat và quả địa cầu bé có ở nhà. Tiếp đến là internet, bé học thông qua những bài giảng trực quan, sinh động. Cái cuối cùng là tác động của tôi, mẹ bé và các cô giáo ở trường mầm non. Minh Khang có một đặc điểm khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi là thích xem Ipad, thích mày mò với internet nhưng lại chẳng chơi game. Bé chỉ đọc sách, tìm hiểu kiến thức và say mê với những gì mình học được hằng ngày".

Dù con nổi tiếng qua nhiều chương trình tài năng nhí nhưng hiện tại gia đình anh Thanh Huy không muốn cho con tham gia vào bất kỳ gameshow nào nữa. Vì theo anh Huy con mất nhiều hơn được.

Anh nói: "Tôi không có nhu cầu cho con mình nổi tiếng vì nó không phải nghệ sĩ. Những biệt danh được gọi khiến nó thắc mắc chúng là gì và lại phải tìm cách giải thích theo cách đúng và phù hợp nhất. Ở trường, các thầy cô không bao giờ nói đến các biệt danh này nhưng môi trường bên ngoài như công viên, siêu thị,... thì khó kiểm soát, rất đau đầu".

Minh Khang trong một chương trình từ thiện cuối năm 2018.

Hiện tại, sau những cuộc thi bé Minh Khang có cuộc sống vui vẻ bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa tại một trường Tiểu học tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, qua bố mẹ, Minh Khang thường chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu vui tươi của em. Cậu bé thỉnh thoảng còn trổ tài ca hát cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Trọng Hiếu Idol...

Minh Khang của hiện tại vẫn học hành chăm ngoan và thích thú với những hoạt động khám phá kho tàng kiến thức của nhân loại. Chia sẻ với Đẹp, cậu bé còn nói ước mơ tương lai muốn trở thành người phân loại, xử lý rác để bảo vệ môi trường.

Bố con bé Minh Khang thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền thông. Còn mẹ của em ít khi lên hình vì chị chỉ muốn tập trung lo hậu trường cho bé.

Các hoạt động khám phá vui chơi của bé Minh Khang được bố mẹ chia sẻ trên trang cá nhân của em.

Đỗ Quyên (th)