Giải mã cuộc đời ít biết về 'thiên tài âm nhạc' Celine Dion để biết cô vững vàng thế nào sau hai năm chồng qua đời

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Gia đình Dion rất giàu truyền thống âm nhạc. Celine là con trong gia đình có đến 14 anh chị em. Cuộc sống khó khăn nhưng lời ca tiếng hát thì luôn ngập tràn trong gia đình cô. Cha mẹ cô từng lập ban nhạc gia đình và đi lưu diễn quanh Canada. Sau đó, họ mở một quán bar chơi piano. Cô bé Celine, mới 5 tuổi, thường tìm tới đó để hát.

Celine Dion hồi nhỏ.

Năm 12 tuổi, cô cùng mẹ và anh trai sáng tác ca khúc Ce n'était qu'un rêve. Tình cờ, anh trai Michel của cô nhìn thấy tên nhà quản lý René Angélil ở mặt sau một album của Ginette Reno và quyết định gửi bản thu thử cho người này.

Lúc nghe bài hát, ông đã khóc vì xúc động và quyết định rằng đôi bên phải gặp nhau. René cũng muốn trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của cô.

Khi đó, Celine là một cô bé con không được xinh xắn, với cặp răng nanh dài và chiếc mũi quá khổ, nhưng bù lại bằng việc sở hữu một chất giọng đáng kinh ngạc. Còn René đã 38 tuổi, là người chuyên quản lý các nghệ sĩ.

Sức mạnh của tình yêu

Ở vai trò người quản lý, René không có điểm gì đáng chê trách. Năm 1981, khoảng 1 năm sau lần gặp đầu tiên, ông thế chấp nhà riêng để đầu tư cho bản ghi âm đầu tiên của Celine. Ca khúc La voix du bon Dieu sau đó đã đưa Celine lên thành ngôi sao của vùng Quebec.

Celine Dion và chồng thuở mới yêu nhau.

Năm sau nữa, cô được cả thế giới biết đến khi tỏa sáng tại Liên hoan nhạc pop thế giới Yamaha tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản. Ở tuổi 18, cô đã có trong tay 9 album tiếng Pháp và nhiều giải thưởng Felix cũng như Juno (giải thưởng âm nhạc Canada, tương tự như Grammy của Mỹ).

Cũng ở tuổi này, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cái nhìn của mình với quản lý René. Một tình cảm mạnh mẽ nảy nở trong Celine Dion, bất chấp việc René hơn cô tới 26 tuổi, đã kết hôn 2 lần và có 3 đứa con, còn cô là một ngôi sao trẻ.

Người chồng chính là bệ đỡ tài năng và là tất cả tình yêu trong cô.

Khỏi phải nói bà Thérèse - mẹ cô đã phản đối kịch liệt như thế nào. Bà tìm mọi cách để giết chết mối tình này. "Ông ta là một quản lý giỏi. Nhưng con là con gái của mẹ, bé cưng của mẹ, và mẹ muốn một hoàng tử bạch mã sánh đôi với con" - bà từng nói thế.

Lần đầu tiên trong đời, Celine không còn giữ được bình tĩnh và gào lên với mẹ: "Đây không phải là trò điên rồ. Đây là tình cảm chân thật!".

Tình yêu khiến Celine Dion và René Angélil đã có 2 lần làm đám cưới cùng nhau.

Sau này, khi đã là bà mẹ 3 con, Celine mới thấu hiểu nỗi lòng mẹ đẻ. Nếu một ngày nào đó, con trai dẫn về nhà một phụ nữ 45 tuổi, đã 2 lần ly dị và có con nhỏ, hẳn cô cũng sẽ gào lên rằng: "Tránh xa con tôi ra!".

Nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ của riêng nó. René đã khéo léo chinh phục được lòng tin của tất cả các anh chị Celine Dion và cuối cùng là bà Thérèse. "Tình yêu đã chiến thắng" - Celine nhớ lại. Tình yêu ấy vẫn chiến thắng cho tới tận giờ.

Không thể rung động với ai khác nữa

Biến cố duy nhất và lớn nhất cho cuộc hôn nhân này chính là chứng ung thư vòm họng giày vò thể xác Rene Angelil. Celine từng tạm gác sự nghiệp, ngày đêm chăm sóc, động viên chồng nhưng bệnh tình của Rene Angelil không tiến triển. Năm 2016, Rene Angelil qua đời. Người hâm mộ xót xa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, gương mặt hốc hác của nữ danh ca.

Khoảnh khắc đơn chiếc của Celine Dion khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Rene Angelil là mối tình đầu và Celine Dion tin ông cũng là tình cuối của cô. Celine Dion chỉ biết Rene Angelil chính là điểm tựa vững chãi nhất cho cô, vì trong ông có quá nhiều vai trò, tất cả đều hướng đến sự cho đi vô điều kiện dành cho vợ.

Cô chia sẻ: "Tôi sẽ nhớ mãi người đàn ông này suốt quãng đường còn lại. Tôi không thể rung động với ai khác nữa, vì rất khó để nhìn thấy hình ảnh chính mình trong một người nào khác. Tình yêu tôi dành cho chồng mình vẫn sống bên tôi từng ngày. Cảm xúc vẫn mãnh liệt như thế. Chúng tôi vẫn đang đi bên nhau đấy thôi. Anh ấy là tình yêu trọn đời của tôi".

Với Celine Dion, người chồng quá cố vẫn luôn sống trong trái tim cô.

Giờ đây, Celine mỗi lúc trình diễn ca khúc "My heart will go on" (Trái tim em vẫn còn xao động) trên sân khấu, cô luôn hình dung Rene Angelil hiện diện đâu đó trên sân khấu cùng cô lắng đọng, bên nhau thật yên bình như chưa từng chia ly.

"Tình yêu có thể chỉ chạm đến chúng ta một lần, nhưng nó sẽ sống mãi", ca từ bài hát như muốn nói hộ trái tim vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau cách biệt.

"Cảm ơn anh đã để lại tình yêu ở thế gian này"

Mọi người đinh ninh rằng khi Rene Angelil qua đời, cậu con trai đầu lòng sẽ phải thật mạnh mẽ để gắng gượng nâng đỡ mẹ và các em. Nhưng Celine nghĩ khác.

Celine Dion cùng con trai cả Rene-Charles và hai con sinh đôi trong ngày đưa tiễn người đàn ông trụ cột của gia đình.

Giữa lúc không khí ảm đạm bủa vây gia đình vì nỗi nhớ thương khôn nguôi người đàn ông trụ cột, cô đã xóa tan "gánh nặng" trên vai Rene-Charles: "Con có giấc mơ của riêng con, cha không có ở đây nhưng ông ấy hiện diện trong trái tim con. Cha luôn ủng hộ con, bằng một cách nào đó. Hãy vững tin, con nhé!".

Những kỷ niệm đẹp nhất của gia đình vẫn còn sống mãi.

Với hai cậu con trai nhỏ, Celine Dion dành nhiều thời gian trò chuyện, ôm hôn và ngủ cùng các con. Celine kể: "Tôi thu xếp lại cuộc sống, nhất định không cho bản thân cảm thấy mình cô đơn. Hai con trai nhỏ ngủ bên cạnh tôi, không chỉ vì chúng cần hơi ấm và tình cảm từ mẹ mà còn vì tôi cần chúng.

Phải cảm ơn vì các con đã khiến những tháng ngày chông chênh trở nên dịu êm hơn. Thành thật mà nói, các con đã vực tôi dậy và tôi nâng đỡ chúng. Đó chính là ý nghĩa thiêng liêng của gia đình, tình thâm".

Các con là điểm tựa lớn lao dành cho Celine Dion.

Celine hay kể về người chồng quá cố, vun đắp cho hai cậu con trai nhỏ những ký ức thật đẹp về cha. Cô tập thói quen mới là xem các chương trình thiếu nhi, cùng con rôm rả bàn luận sôi nổi về một nhân vật nào đó hoặc say sưa theo dõi những tập phim thú vị cùng con.

Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Celine Dion sẽ cùng hai con hôn di ảnh của Rene Angelil. Hai cậu bé tưởng tượng đang trò chuyện cùng cha, rồi chúc cha ngủ ngon. Những dịp đặc biệt, Celine Dion chỉ hai con viết thư gửi bố, gấp nhỏ bức thư để vào quả bóng to rồi thả bay lên trời.

Nelson và Eddy còn rất nhỏ, Celine Dion không thể giải thích tường tận cho các con hiểu về cái chết, về sự chia ly vĩnh viễn. Duy trì kết nối là cách giúp các con có được tuổi thơ thật đẹp, dẫu không được sống trong vòng tay cha.

Celine Dion và cậu con trai đầu lòng.

"Nhìn các con, tôi lại thấy chồng mình. Tôi luôn nghĩ mình may mắn vì ở bên cạnh người đàn ông như anh. Cảm ơn anh đã để lại tình yêu ở thế gian này. Cảm ơn anh đã cho tôi sức mạnh của một người mẹ, cho tôi niềm tự hào cứu rỗi tôi qua tháng ngày khó khăn nhất" - và đó là tất cả nguồn động lực đẩy Celine Dion về phía trước, trong vòng tay ấm áp của các con mình.

Theo Ngọc Anh

Ngoisao.vn/Nld.com.vn