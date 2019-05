"Gái lẳng" Minh Cúc "Về nhà đi con": Cuộc đời truân chuyện của người phụ nữ gia đình rạn nứt phải ôm con về nhà mẹ đẻ

Minh Cúc trở lại màn ảnh nhỏ sau 10 năm rời xa với vai diễn Xinh, một cô gái nghiện cờ bạc, sẵn sàng gạ gẫm người khác sa vào con đường tệ nạn như mình. Trong phim "Về nhà đi con", Xinh đã nhắm vào "con mồi" là chồng của Huệ (Thu Quỳnh).

Bắt đầu từ đây, cuộc sống của Khải (Trọng Hùng) và Huệ (Thu Quỳnh) bị xáo trộn rất nhiều. Khải nghe theo sự xúi bẩy của Xinh lao vào con đường cờ bạc nợ nần đến mức phải lấy trộm tiền cọc nhà đi trả. Không chỉ vậy, Khải còn nói dối khiến Huệ bị tổn thương. Sau đó bi kịch bị đẩy lên cao khi Khải xô vợ ngã đến mức cô sẩy thai phải nhập viện. Trong lúc ấy, Xinh nhơn nhơn bên ngoài với gương mặt lấc cấc làm khán giả bực mình khó chịu.

Minh Cúc vai Xinh trong "Về nhà đi con".

Vai Xinh là vai diễn trở lại sau 10 năm rời xa màn ảnh nhỏ của diễn viên Minh Cúc. Nhưng sợ trở lại này khiến cô vừa vui cũng vừa buồn, vì bị khán giả "đòi giết". Minh Cúc chia sẻ: "Thực ra, vai Xinh không hẳn là 1 "tiểu tam" cướp chồng. Xinh chỉ lôi kéo dụ dỗ Khải cờ bạc mà thôi. Thế nhưng khi phim lên sóng, cứ mỗi lần mở Facebook ra lại thấy có người "tag" tên tôi vào những chủ đề bình luận về phim. Và đa phần những comment ở đó đều chửi bới, thậm chí có người còn đòi đánh, đòi giết tôi nữa, nhất là sau phân cảnh Huệ bị sảy thai, tôi vẫn cố gạ gẫm Khải đi đánh bạc".

Nói về cơ duyên có được vai diễn này, Minh Cúc kể: "Khá lâu rồi tôi không làm phim truyền hình, đã có lúc tôi nghĩ vì mình quá bận rộn, vì hoàn cảnh của mình quá đặc thù nên không còn có duyên với màn ảnh nữa. Nhưng may mắn là đầu năm 2019, một người anh trong nghề gọi điện và bảo rằng có vai này tuy ngắn nhưng tính chất vai rất hay và rất hợp với tôi".

Dù trở lại màn ảnh sau 10 năm với một vai diễn khiến khán giả tức giận nhưng Minh Cúc vẫn cảm thấy vui vì hoàn thành "Xinh" một cách trọn vẹn. Cô nói: "Tôi vui vì đã hoàn thành vai diễn của mình, đã khơi gợi được cảm xúc của khán giả. Điều đó cũng được xem là 1 thành công đối với 1 diễn viên rồi".

Được biết, trước khi gây ấn tượng với Xinh trong "Về nhà đi con", khán giả sẽ nhớ ngay một nữ diễn viên cá tính nhưng có số phận nhiều truân chuyên. Minh Cúc sinh năm 1986 tại Hà Nội, cô là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ. Cô tham gia trong nhiều vở diễn nổi tiếng như Nhà có 3 chị em gái, Cô gái đội mũ nồi xám, Biến dạng,... và một số phim truyền hình khác. Thế nhưng từ năm 2010 tới nay, Minh Cúc không còn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ nữa.

Minh Cúc và con gái nhỏ.

Chuyện đau lòng với Minh Cúc nhất là cảnh có con mang bệnh tật. Minh Cúc kể: "6 tháng, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxi".

Chuyện buồn không dừng lại ở đó, một bi kịch khác lại đến với nữ diễn viên tuổi Dần. Đó là cô bị buộc phải đối diện với cú sốc trong hôn nhân. Minh Cúc kể: "Điều tồi tệ nhất là khi vừa nhận tin con bị bệnh được ít lâu thì tôi lại phải chứng kiến những chuyện không hay. Vợ chồng rạn nứt, thương chính bản thân mình và con, tôi quyết định ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Hằng tuần, tôi vẫn thường xuyên đưa con về nhà nội chơi. Bà nội cháu cũng giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc cháu khi tôi bận việc hoặc phải đi công tác".

Ngoài làm diễn viên, Minh Cúc còn kiêm nghề hóa trang để kiếm tiền chạy chữa cho con.

Bị rơi vào hoàn cảnh bi đát ấy nhưng vì thương con nên Minh Cúc phải gạt nước mắt để bước tiếp. Nữ diễn viên 33 tuổi lao vào công việc, cô vừa làm diễn viên, vừa kinh doanh, vừa học và làm "thợ" trang điểm. Chính vì vậy, khán giả đã không còn gặp Minh Cúc trên màn ảnh trong suốt nhiều năm qua. Bởi ngoài kiếm tiền, cô còn cho con đi chạy chữa khắp nơi. Đáng tiếc, kết quả chữa trị lại không như Minh Cúc mong muốn, Minh Cúc không dám đánh đổi sức khỏe của con và quyết định ôm con về nhà.

Minh Cúc chia sẻ: "Thay vì dốc toàn bộ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc phẫu thuật không có hi vọng đó, tôi quyết định ôm con về. Nếu phẫu thuật không có hi vọng thì việc gì phải đánh đổi cả sức khỏe của con lẫn hi vọng của bản thân và cả tiền bạc nữa".

Bỏ qua những nỗi buồn, Minh Cúc hạnh phúc hơn trong cuộc sống hiện tại.

Kể từ đó, cô học cách đối mặt và không giấu bệnh của con. Đi diễn hay đi chơi, Minh Cúc vẫn dẫn con đi theo và cô cho con đi học lớp dành cho trẻ em bị bại não. Hiện tại, nữ diễn viên sống an yên bên con gái. Tinh thần của 2 mẹ con cũng lạc quan hơn rất nhiều. Cô tâm sự: "Tôi nhìn nhận mọi thứ rất thực tế. Con mình bị bệnh như vậy, mình phải chấp nhận và phải đứng dậy đi kiếm việc làm để có tiền mà nuôi con, mà lo cho bản thân mình và đỡ đần bố mẹ già chứ".

Đỗ Quyên (th)