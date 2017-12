Fan xôn xao tin Jong Hyun (SHINee) hiến tạng sau khi qua đời

Trang Gia Tây cho biết thành viên SHINee Kim Jong Hyun đã chuẩn bị rất lâu cho cái chết của chính mình. Anh ký đơn hiến tạng, viết di chúc để lại tài sản cho chị gái từ khi còn sống.

Theo vài nguồn tin, thực hiện di nguyện này, gia đình đồng ý hiến một phần cơ thể Jong Hyun cho những người cần chữa trị. Phía gia đình cùng công ty SM Entertainment hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến thông tin này.

Nhiều nguồn tin cho hay Jong Hyun đã ký đơn hiến tạng.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram và Weibo, rất nhiều người hâm mộ để lại lời nhắn cảm ơn và gọi Jong Hyun là thiên thần vì nghĩa cử của mình. Họ cho biết rất cảm động khi anh dù bế tắc trong cuộc sống vẫn mong có thể mang lại ánh sáng cho những người khác.

Hiến tạng sau khi qua đời là di nguyện của không ít nghệ sĩ châu Á. Hồi tháng 6/2016, nam diễn viên Tối nay ăn gì Kim Sung Min tự tử bằng cách treo cổ ở nhà riêng và qua đời ở tuổi 43.

Anh để lại di nguyện được hiến tạng. Gia đình đồng ý hiến gan, thận, giác mạc của nam diễn viên nổi tiếng. Báo Korea Times cho biết Kim Sung Min cứu sống 5 bệnh nhân khác.

Kim Sung Min từng hiến tạng cứu sống 5 người.

Ở Trung Quốc, nữ ca sĩ Diêu Bối Na viết di thư mong hiến giác mạc sau khi qua đời. Nữ nghệ sĩ Mạnh Đình Lệ cứu sống 8 người sau khi hiến tim, lá lách, thận, gan và giác mạc.

Jong Hyun sinh năm 1990, bắt đầu sự nghiệp vào năm 2005, với vai trò thực tập sinh SM Entertainment. Anh khởi nghiệp vào tháng 5/2008.

Hôm 18/12, Jong Hyun thuê một căn hộ ở trung tâm Seoul và sau đó quyên sinh bằng khí than. Trong di thư để lại, anh viết: "Nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại chết, tôi nói vì đã quá mệt mỏi rồi".

Lễ tang Jong Hyun để lại nước mắt cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân cùng khán giả.

Kim Jong Hyun

Kim Jong Hyun là thành viên nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng SHINee trực thuộc SM Entertainment. Trong nhóm, Jonghyun đảm nhận vai trò hát chính, nhảy chính và là người sáng tác nhạc. Ngoài ra Jonghyun còn là thành viên nhóm nhạc nhỏ SM The Ballad. Anh được xem là một trong những thần tượng sở hữu giọng hát tốt nhất K-pop.

Bạn có biết: Trước khi gia nhập SHINee, Jong Hyun từng chơi guitar bass cho một nhóm nhạc.

Ngày sinh: 08/04/1990

Nghề nghiệp: Ca sĩ, nhạc sĩ

a khúc tiêu biểu: Hello, Lucifer, So Goodbye, Stand by me, Replay, Ring ding dong,...

Theo Zing