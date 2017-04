Elton John nhập viện vì nhiễm "virus siêu hiếm có khả năng gây chết người"

Ngôi sao người Anh Elton John đã phải hủy hàng loạt buổi diễn vì nhiễm một loại virus "hiếm và có thể gây tử vong".

Tình trạng nghiêm trọng của nam danh ca đã được công bố hôm 24/4 (giờ địa phương):

"Trong một chuyến lưu diễn thành công ở Nam Mỹ gần đây, Elton đã bị nhiễm một loại vi khuẩn gây hại và bất thường. Trong chuyến bay trở về từ Santiago, Chile, ông đã ốm nặng" - đại diện của Elton John cho biết.

Ngôi sao người Anh Elton John tại một sự kiện gây quỹ

Các bác sĩ riêng đã đưa ngôi sao đến bệnh viện, nơi ông được điều trị ngay lập tức nhằm loại bỏ loại virus" - tuyên bố tiếp tục - "Sau khi trải qua hai đêm chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, Elton John đã ra viện hôm 22/4, và hiện đang nghỉ ngơi thoải mái tại nhà dưới sự giám sát của bác sĩ. Loại vi khuẩn ông nhiễm phải rất hiếm và có khả năng gây tử vong" - tuyên bố tiếp tục - "Rất may, đội ngũ y tế của Elton đã phát hiện bệnh sớm và giúp ông điều trị thành công. Ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn".

Bản thân Elton John cũng nói về chứng bệnh khủng khiếp: "Tôi rất may mắn có được những người hâm mộ tuyệt vời và muốn xin lỗi vì đã làm họ thất vọng. Tôi rất biết ơn đội ngũ y tế vì sự xuất sắc của họ trong việc chăm sóc sức khỏe cho tôi".

Vì lý do sức khỏe, Elton John đã buộc phải hủy bỏ "toàn bộ lịch biểu biểu diễn của mình trong chương trình mang tên The Million Dollar Piano vào tháng 4 và tháng 5 tại Nhà hát The Colosseum ở Caesars Palace.

Những buổi diễn ở Bakersfield, California, Mỹ vào 6/5 cũng chịu chung số phận. Được biết Elton John sẽ chỉ trở lại sân khấu sớm nhất vào ngày 3/6, ở Twickenham, Anh.

Elton John gần đây thừa nhận rằng sức khoẻ của ông dường như đang ngày càng giảm sút trong những tháng qua: "Có những ngày tôi không cảm thấy mình khỏe mạnh như lẽ ra nó phải thế".

Theo Duy An (Thethaovanhoa.vn)