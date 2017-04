Công chúng có thể biến nghệ sĩ trở thành thần tượng, cũng có thể kéo họ xuống dưới đáy. Điều này quả không sai với nhiều nghệ sĩ. Thái độ tôn trọng của nghệ sĩ như thế nào thì họ sẽ nhận lại từng ấy tình cảm từ người hâm mộ.

Có đợt Trấn Thành bị ném đá dữ dội vì thái độ kiêu căng ngạo mạn rồi những phát ngôn hớ hênh hay những tiết mục hài nhảm. Chính vì vậy anh bị dư luận công kích và hậu quả nhãn tiền là mới đây nhất ngày 25/4, Trấn Thành bị cấm sóng trên Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Đây được xem là bài học không chỉ của riêng Trấn Thành mà còn là bài học cho nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

Giữa tâm bão, kẻ ném đá, người hả hê trước việc Trấn Thành bị "cấm sóng", một bộ phận hâm mộ của Trấn Thành mong mỏi dư luận đừng vội phủ nhận sạch trơn tài năng của Trấn Thành.

Giỏi ngoại ngữ và luôn làm chủ tình huống

Trấn Thành khiến "fan" nức lòng khi giao lưu với Ngô Trác Hy.

Có thể nói Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ Việt có vốn ngoại ngữ phong phú và biết làm chủ ngôn ngữ trong mọi tình huống. Năm 2013, Trấn Thành khiến cho người hâm mộ vô cùng phấn khích khi anh làm MC trong chương trình tiếp đón nam tài tử xứ Cảng Thơm - Ngô Trác Hy.

Với nhiều MC khi dẫn chương trình có người nước ngoài nhiều khi họ vẫn chưa thực sự làm chủ tình huống. Điều đó được thể hiện khá rõ trong lần MC gạo cội Lại Văn Sâm dịch sai lời của tài tử Ngô Ngạn Tổ.

Nhưng với Trấn Thành thì khác, anh sử dụng tiếng Hoa cực kỳ linh hoạt và duyên dáng khiến "fan" nức lòng. Dù biết rằng anh là người gốc Hoa nhưng cách anh làm chủ sân khấu đã khiến khách mời thích thú và hết lời khen.

Cho đến năm 2016, Trấn Thành lại gặp gỡ với Hoa hậu TVB Hồ Hạnh Nhi. Một lần nữa, chẳng ai chê được vốn ngoại ngữ phong phú của anh. Việc làm chủ trên sân khấu, không bị khớp trước tên tuổi lớn với cách dẫn văn minh không xu nịnh mà vẫn đẹp lòng khách mời đã thực sự khiến người xem nể phục.

Kể cả khi không ở Việt Nam, Trấn Thành đi lưu diễn ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào anh cũng cực kỳ gây ấn tượng bởi tài tiếng Anh "bắn như gió". Không chỉ giỏi tiếng Hoa, tiếng Anh, Trấn Thành còn tích cực học tiếng Hàn và nhiều tiếng khác.

Với anh học ngoại ngữ trở thành một niềm yêu thích. Qua đó để thấy nam diễn viên luôn nghiêm túc với nghề để phát huy triệt để tài năng cống hiến cho người hâm mộ.

Năm 2016 anh tự tin làm chủ sân khấu với Hoa hậu TVB Hồ Hạnh Nhi.

Làm nên một "So you think you can dance" cuốn hút

Với người hâm mộ và theo dõi các hoạt động của Trấn Thành thì ngoài nổi tiếng ở chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" với Đoan Trang, anh còn nổi tiếng nhờ vai trò dẫn chương trình "So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy".

Đây là chương trình thi nhảy không giống với "Bước nhảy Hoàn Vũ", gameshow này là cuộc thi nhảy của những dancer thuần túy. Chính vì không có ngôi sao nổi tiếng tham gia như "Bước nhảy hoàn vũ" nên "Thử thách cùng bước nhảy" kém sức hút hơn.

Tuy nhiên có sự góp mặt của Trấn Thành với vai trò MC, chương trình đã thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi cách dẫn trẻ trung văn minh và trí tuệ của anh. Lối dẫn dắt này không phải MC nào cũng làm được, bởi khi tham gia vai trò này, MC phải hiểu rõ bản chất của chương trình.

Có một Trấn Thành nhiệt tâm với "So you think you can dance".

Ngoài sự hoạt ngôn, MC phải có những thủ thuật, những nhấn nhá và biết cách điều phối một cách dí dỏm nhất duyên dáng nhất để một gameshow nhảy thuần túy trở nên hấp dẫn hơn. Và thực Trấn Thành đã làm được, anh đã kéo khán giả ủng hộ "Thử thách cùng bước nhảy" thay vì "Bước nhảy hoàn vũ".

Với chương trình The Voice Kids 2013, Trấn Thành cũng thực sự làm cho người hâm mộ yên lòng. Năm đó, nhà sản xuất Cát Tiên Sa đã chính xác khi lựa chọn Trấn Thành cho gameshow thiếu nhi này.

Dù có những chệch choạc khi trêu đùa thí sinh Vũ Song Vũ bị khán giả tranh cãi mãi không thôi nhưng năm ấy Trấn Thành đã thành công. Khi xem khán giả nhận thấy anh như một người bạn của các thí sinh nhí và đặc biệt trong vòng giấu mặt cái cách anh trấn an người nhà các em nhỏ khiến khán giả cảm thấy thân thiện ấm lòng.

Diễn xuất thông minh ở "Ơn giời cậu đây rồi" và "Nắng"

Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không điền tên vào lĩnh vực điện ảnh truyền hình, với người từng xem Trấn Thành ở "Ơn giời cậu đay rồi" và "Nắng" sẽ nhận ra điều ấy.

Trên Youtube, "Ơn giời cậu đây rồi" được khán giả xem nhiều vì có Trấn Thành.

"Ơn giời cậu đây rồi" là chương trình hài hội tụ cả diễn viên hài miền với những tên tuổi lớn như Hoài Linh, Công Lý, Quang Thắng, Tự Long, Trường Giang, Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ hài khác. Nhưng giữa những vai "Trưởng phòng" tẻ nhạt hoặc quá lố trong những tình huống thách thức của chương trình thì Trấn Thành lại có lối diễn xuất mộc mạc tự tin và xuất thần. Mỗi tình huống anh xử lý đề thấu đáo mà vẫn duyên nhận lại được nhiều tiếng cười của người hâm mộ.

Còn với "Nắng, bộ phim về đề tài tình cảm gia đình nhẹ nhàng đã lấy đi bao nước mắt của người hâm mộ. Chỉ với vai diễn Lâm Sida - Trấn Thành nhận một "mảnh đất" bé tẹo để thi triển nhưng anh đã góp phần tôn vinh thông điệp của phim. Một tay "gangster" đã trở thành một người lương thiện với nội tâm cùng lòng dũng cảm tuyệt vời.

Lối diễn linh hoạt có bi có hài trong "Nắng".

Đánh kẻ chạy đi...

Mới đây, Trấn Thành đã lên tiếng thẳng thắn về việc bản thân bị Đài Vĩnh Long cấm sóng. Nam MC chia sẻ: "Tôi biết khi lãnh đạo Đài đưa ra bất cứ đề nghị nào thì họ cũng có lý do riêng của mình. Tôi không có ý kiến hay nói thêm bất cứ điều gì về việc này".

Hơn thế, Trấn Thành đã thẳng thắn nhận sai: "Không một nghệ sĩ nào là hoàn hảo để luôn luôn đúng, đôi khi tôi cũng có những lúc vượt quá giới hạn. Nhưng điều quan trọng là tôi luôn tự xem lại mình để ngày càng hoàn thiện hơn".

Anh thẳng thắn xin lỗi khán giả với một thái độ chân thành và Trấn Thành hứa sẽ luôn cố gắng từng ngày nỗ lực để mang đến cho khán giả những giá trị chân - thiện - mỹ. Thực ra theo người hâm mộ Trấn Thành, sự việc cấm sóng của anh cũng là cơ hội để Trấn Thành tĩnh lại.

Trấn Thành cần chắt lọc, học tập và xem đó là một bài học để hoàn thiện bản thân cống hiến cho khán giả một tài năng thực sự.

Đỗ Quyên