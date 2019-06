Đừng buồn phiền vì Song - Song, Kbiz vẫn còn những "cặp đôi vàng" khiến người hâm mộ “phát hờn”

Choi Soo Jong – Ha Hee Ra

Choi Soo Jong và Ha Hee Ra được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Kim chi, khi họ đã có khoảng thời gian gần 30 năm bên nhau. Cặp đôi bén duyên thông qua bộ phim Tình yêu diệp thảo vào năm 1988. Nữ diễn viên Tối nay ăn gì từng chia sẻ, ngay lần gặp đầu tiên cô đã biết Choi Soon Jong chính là người đàn ông của đời mình.

Cặp đôi chính thức "góp gạo thổi cơm chung" vào năm 1993 và có với nhau hai mặt con. Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài gần 26 năm này được xem là hình mẫu lý tưởng của các cặp vợ chồng ngày nay. Từ sau khi đám cưới, nữ diễn viên Ha Hee Ra lui vào hậu trường, chuyên tâm làm nội trợ và chăm sóc chồng cùng các con.

Tất nhiên, trong cuộc sống gia đình, khó tránh những thời điểm "cơm không lành, canh không ngọt" và cặp đôi diễn viên Tối nay ăn gì cũng không phải ngoại lệ. Vào năm 2013, báo chí đưa tin Choi Soo Jong quá chén và hành hung vợ. Chia sẻ về thông tin này, nam diễn viên Mối tình đầu thừa nhận đã say rượu và có hành vi thô lỗ với vợ, tuy nhiên anh đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để xin lỗi vợ và hai vợ chồng đã làm lành ngay sau đó.

Cha In Pyo – Shin Ae Ra

Tài tử Cha In Pyo và nữ diễn viên Shin Ae Ra đã có gần 25 năm chung sống và được xem là cặp vợ chồng mẫu mực, hạnh phúc nhất nhì làng giải trí xứ Kim chi. Vào thời điểm gặp Shin Ae Ra, tài tử được ví như "nam thần trong mộng" của các cô gái Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong mắt tài tử phim Ông Trùm lúc đó chỉ có hình bóng của Shin Ae Ra. Cha In Pyo từng chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp Ae Ra, tôi đã yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ. Mỗi nụ cười, động tác vuốt tóc của cô ấy đều khiến tôi rung động". Tháng 3/1995, cặp sao tuyên bố kết hôn trước sự bất ngờ của người hâm mộ và truyền thông, bởi khi đó họ còn trong độ tuổi 20, đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Ngoài cậu con trai đầu lòng, cặp đôi còn nhận nuôi hai bé gái và là cha mẹ đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi khác, hỗ trợ tài chính cho đến khi các bé trưởng thành. Đôi nghệ sĩ mong muốn luôn mạnh khỏe để quãng đời còn lại có thể đồng hành, giúp đỡ nhiều người.

Jang Dong Gun – Go So Young

Jang Dong Gun và Go So Young là một trong những cặp vợ chồng quyền lực được ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hàn. Trước khi trở thành người yêu và vợ chồng thì họ chính là đôi bạn thân nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. Bén duyên từ Love wind love song, song phải mất nhiều năm sau cặp đôi mới nhận ra tình cảm và đến với nhau.

Năm 2010, cặp đôi quyết định kết hôn, thời điểm đó Go So Young đã mang thai đứa con đầu tiên của họ được 4 tháng. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, Jang Dong Gun và Go So Young cũng có vô số lần cãi nhau dẫn đến việc muốn chia tay.

Go So Young từng chia sẻ rằng, trong những năm đầu của hôn nhân, họ đã cãi nhau rất nhiều. Dù vậy, chính nhờ từng là bạn thân lâu năm, hiểu rõ tính cách của đối phương mà họ có thể chịu đựng những thói xấu của nhau.

Nam tài tử Anh em nhà bác sĩ luôn là người chồng, người cha gương mẫu. Trong suốt thời gian Go So Young mang thai, Jang Dong Gun đã nhiều lần huỷ lịch diễn để có thể dành thời gian chăm sóc vợ.

Han Ga In – Yeon Jung Hoon

Han Ga In và Yeon Jung Hoon bắt đầu gặp và quen biết năm 2003 khi cùng góp mặt trong bộ phim Khăn tay vàng. Theo đó, trong suốt thời gian đóng phim, Yeon Jung Hoon đã theo đuổi nữ diễn viên Mặt trăng ôm mặt trời. Sau 2 năm hẹn hò, Han Ga In quyết định lên xe hoa khi mới 23 tuổi và sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Sau 6 tháng kết hôn, Yeon Jung Hoon nhập ngũ, Han Ga In tập trung vào sự nghiệp và chờ đợi chồng xuất ngũ. Năm 2014, cặp đôi vui mừng thông báo tin vui khi Han Ga In có thai sau 9 năm kết hôn. Thế nhưng niềm vui chưa kịp đến thì nhanh chóng đã trở thành nỗi đau vì nữ diễn viên sảy thai khi đang ở tuần thứ 9 thai kỳ. Yeon Jung Hoon cũng tạm gác lại mọi công việc để bên cạnh và động viên vợ.

Vào tháng 4/2016, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng, cặp đôi giảm bớt công việc và dành hầu hết quỹ thời gian để chăm sóc con. Trong lễ trao giải MBC Drama Awards 2018, tài tử gia thế khủng Yeon Jung Hoon từng khiến làng giải trí bất ngờ khi thông báo tin vui vợ anh, nữ diễn viên Han Ga In hiện đang mang thai đứa con thứ 2 của cặp đôi.

Theo Helino